সালমান শাহ প্রসঙ্গে শাকিব খান

শুধু সালমান ভক্তই নয়, ঢালিউড ইতিহাসের অন্যতম কালো দিন ৬ সেপ্টেম্বর। ২৯ বছর আগে আজকের এই দিনে পাড়ি জমিয়েছিলেন লাখো তরুণ-তরুণীর স্বপ্নের নায়ক সালমান শাহ।
২৯ বছর আগে চলে গিয়েও এই নায়ক এখনও ভক্তদের মনে সমান উজ্জ্বল।
অমর এই নায়কের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাকে স্মরণ করেছেন ঢালিউডের এই সময়ের শীর্ষ নায়ক শাকিব খান। এক ফেসবুক পোস্টে সালমান শাহের ছবি শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, ‘যেখানেই থাকুন আপনার আত্মার শান্তি কামনা করছি ...।’
বলা দরকার, শাকিব খান নিজেও অন্য অনেক নায়কের মতো সালমান শাহ-এর অনুসারী।
১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ঢাকার ইস্কাটনের বাসায় সালমান শাহর রহস্যজনক মৃত্যু হয়। তার এই আকস্মিক মৃত্যু নিয়ে পুলিশ একাধিক তদন্ত করে।
তদন্ত শেষে বলা হয়, তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। তবে, তার পরিবার ও ভক্তরা এই তদন্ত কখনো গ্রহণ করেননি। বরং তাদের দাবি, সালমানকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। তার মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য আজও উদ্ঘাটন করা যায়নি।
সালমানের পারিবারিক নাম ছিল শাহরিয়ার চৌধুরী ইমন।
১৯৮৫ সালে বিটিভিতে মঈনুল আহসান সাবেরের লেখা ধারাবাহিক নাটক ‘পাথর সময়’-এ একটি চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে শিশুশিল্পী হিসেবে সালমান শাহর ক্যারিয়ার শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে অভিনয় করেছেন বেশ কিছু টিভি নাটক ও বিজ্ঞাপনে। ১৯৯৩ সালে সোহানুর রহমান সোহান পরিচালিত ‘কেয়ামত থেকে কেয়ামত’ সিনেমার মধ্য দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক ঘটে এই নায়কের। এতে তার নায়িকা ছিলেন মৌসুমী। প্রথম সিনেমাতেই দর্শকদের মন জয় করে নেন সালমান। এরপর আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে।
১৯৯৬ সাল পর্যন্ত মাত্র তিন বছরে সালমান শাহ অভিনয় করেছেন ২৭টি সিনেমায়, যার প্রায় সবগুলোই সুপারহিট।