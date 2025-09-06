X
শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
মৃত্যুদিনে স্মরণ

সালমান শাহ প্রসঙ্গে শাকিব খান

বিনোদন রিপোর্ট
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩২আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০০
শাকিব খান ও সালমান শাহ

শুধু সালমান ভক্তই নয়, ঢালিউড ইতিহাসের অন্যতম কালো দিন ৬ সেপ্টেম্বর। ২৯ বছর আগে আজকের এই দিনে পাড়ি জমিয়েছিলেন লাখো তরুণ-তরুণীর স্বপ্নের নায়ক সালমান শাহ।

২৯ বছর আগে চলে গিয়েও এই নায়ক এখনও ভক্তদের মনে সমান উজ্জ্বল।

অমর এই নায়কের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাকে স্মরণ করেছেন ঢালিউডের এই সময়ের শীর্ষ নায়ক শাকিব খান। এক ফেসবুক পোস্টে সালমান শাহের ছবি শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, ‘যেখানেই থাকুন আপনার আত্মার শান্তি কামনা করছি ...।’ 

বলা দরকার, শাকিব খান নিজেও অন্য অনেক নায়কের মতো সালমান শাহ-এর অনুসারী।

১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ঢাকার ইস্কাটনের বাসায় সালমান শাহর রহস্যজনক মৃত্যু হয়। তার এই আকস্মিক মৃত্যু নিয়ে পুলিশ একাধিক তদন্ত করে।

তদন্ত শেষে বলা হয়, তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। তবে, তার পরিবার ও ভক্তরা এই তদন্ত কখনো গ্রহণ করেননি। বরং তাদের দাবি, সালমানকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। তার মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য আজও উদ্‌ঘাটন করা যায়নি।

সালমানের পারিবারিক নাম ছিল শাহরিয়ার চৌধুরী ইমন।

১৯৮৫ সালে বিটিভিতে মঈনুল আহসান সাবেরের লেখা ধারাবাহিক নাটক ‘পাথর সময়’-এ একটি চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে শিশুশিল্পী হিসেবে সালমান শাহর ক্যারিয়ার শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে অভিনয় করেছেন বেশ কিছু টিভি নাটক ও বিজ্ঞাপনে। ১৯৯৩ সালে সোহানুর রহমান সোহান পরিচালিত ‘কেয়ামত থেকে কেয়ামত’ সিনেমার মধ্য দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক ঘটে এই নায়কের। এতে তার নায়িকা ছিলেন মৌসুমী। প্রথম সিনেমাতেই দর্শকদের মন জয় করে নেন সালমান। এরপর আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। 

১৯৯৬ সাল পর্যন্ত মাত্র তিন বছরে সালমান শাহ অভিনয় করেছেন ২৭টি সিনেমায়, যার প্রায় সবগুলোই সুপারহিট।

/এমএম/
বিষয়:
শাকিব খানসালমান শাহ
সম্পর্কিত
২৯ বছরেও অজানা সালমান শাহর মৃত্যুরহস্য
২৯ বছরেও অজানা সালমান শাহর মৃত্যুরহস্য
আত্মপর্যালোচনায় শাকিব খান
আত্মপর্যালোচনায় শাকিব খান
৩ কোটি টাকা পারিশ্রমিকের গুঞ্জন, যা বললেন শাকিবের প্রযোজক
৩ কোটি টাকা পারিশ্রমিকের গুঞ্জন, যা বললেন শাকিবের প্রযোজক
নতুন অধ্যায়ের ঘোষণা দিলেন শাকিব খান
নতুন অধ্যায়ের ঘোষণা দিলেন শাকিব খান
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
বিবৃতি চাই না, মব সামলা: অন্তর্বর্তীকে আশফাক নিপুন
বিবৃতি চাই না, মব সামলা: অন্তর্বর্তীকে আশফাক নিপুন
২৪ মিনিটের অভিবাদন পেলো সেই শিশুর হৃদয়বিদারক আর্তি
২৪ মিনিটের অভিবাদন পেলো সেই শিশুর হৃদয়বিদারক আর্তি
যে কাজে জ্বর আসে সাফা কবিরের!
যে কাজে জ্বর আসে সাফা কবিরের!
৭ প্রেক্ষাগৃহে ইংরেজি ভাষার বাংলা সিনেমা
এ সপ্তাহের সিনেমা৭ প্রেক্ষাগৃহে ইংরেজি ভাষার বাংলা সিনেমা
টরন্টোয় উঠছে সুবর্ণজয়ন্তীর পর্দা, ঢাকার ‘আলী’সহ থাকছে যা
টরন্টোয় উঠছে সুবর্ণজয়ন্তীর পর্দা, ঢাকার ‘আলী’সহ থাকছে যা
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media