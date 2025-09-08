বার্মিংহাম গিয়ে ভাইরাল ও বিব্রত কারিনা

যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে গিয়ে একইসঙ্গে ভাইরাল ও বিব্রত হলেন কারিনা কাপুর। ভাইরাল হয়েছেন ‘ফেভিকল’ গানের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক নাচ দেখিয়ে আর বিব্রত হয়েছেন উপচেপড়া ভক্তদের কাণ্ডে!
একটি জুয়েলারি শো-রুম উদ্বোধনে প্রধান অতিথি হিসেবে বার্মিংহামে যোগ দেন কারিনা। মঞ্চে তার উপস্থিতি ও পরিবেশনা ছিলো এক কথায় অসাধারণ। উদ্বোধন করতে এসে গানের সঙ্গে নাচ দেখিয়ে সেই ভিডিও এখন ভাইরাল নেট দুনিয়ায়। একই সময়ে কারিনাকে দেখতে আসা ভিড়ের মধ্যে এক নারী ভক্ত হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে অনুষ্ঠানের চারপাশে।
এদিন বার্মিংহামে ওই অনুষ্ঠানে কারিনাকে এক নজর দেখার জন্য হাজারো ভক্ত ভিড় জমান অনুষ্ঠানস্থলে। অনেকে তার জন্য উপহার নিয়ে যান। চলতি পথে কিছু উপহার তিনি গ্রহণও করেন। এদিকে ভিড় ঠেলে পরিপাটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মুগ্ধতা ছড়ালেও বাইরের জনস্রোতের দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এক ভিডিওতে দেখা যায়, ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ একজন নারী মাটিতে পড়ে যান। নিরাপত্তাকর্মীরা দ্রুত তাকে চিকিৎসা সহায়তার জন্য নিয়ে যান স্থানীয় হাসপাতালে। এতে উপস্থিতদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয় এবং বড় আয়োজনে ভিড় নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।
এদিন কারিনা পরেছিলেন ডিজাইনার মনিষ মালহোত্রার তৈরি ঝলমলে শাড়ি, সঙ্গে ছিল হালকা মেকআপ ও ডায়মন্ড জুয়েলারি। ইভেন্টের ছবি কারিনা নিজেই ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেন। সেখানে বোন কারিশমা কাপুর লিখেছেন, ‘আমার হিরা।’
বলা দরকার, মেঘনা গুলজারের পরিচালনায় ক্রাইম-থ্রিলার ‘দায়রা’ সিনেমার প্রস্তুতি নিয়ে কারিনা কাপুর এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন। এতে তার সঙ্গে প্রথমবার অভিনয় করবেন মালায়লাম অভিনেতা পৃথ্বীরাজ সুকুমারন। সূত্র: দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ও ভোগ