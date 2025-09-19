স্ত্রীর জীবনের গল্প নিয়ে স্বামীর সিনেমা নির্মাণ

নানাবিধ উৎসব পেরিয়ে এবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে যাচ্ছে মেহজাবীন অভিনীত দ্বিতীয় সিনেমা ‘সাবা’। সিনেমাটি গত এক বছরে বেশ ক’টি বিশ্বনন্দিত চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নিয়েছে।
সিনেমায় তুলে ধরা হয়েছে মধ্যবিত্ত পরিবারের অসুস্থ মায়ের সেবায় নিয়োজিত এক তরুণীর গল্প। যেখানে মায়ের (শিরিন) চরিত্রে অভিনয় করেছেন রোকেয়া প্রাচী আর মেয়ের চরিত্রে (সাবা) মেহজাবীন চৌধুরী।
‘সাবা’ সিনেমার চিত্রনাট্য তৈরি করেছেন নির্মাতা মাকসুদ হোসেন ও তার স্ত্রী ত্রিলোরা খান। তারচেয়ে বড় তথ্য হলো স্ত্রী ত্রিলোরা খানের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই কিন্তু সিনেমাটি বানিয়েছেন মাকসুদ হোসেন।
নির্মাতা মাকসুদ হোসেন বলেন, ‘‘প্রায় পঁচিশ বছর আগে ঢাকায় আমার স্ত্রী ত্রিলোরা খান ও তার মা এক ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন। সেই দুর্ঘটনার পর থেকে ত্রিলোরার মা হুইলচেয়ারে বসা একজন প্যারাপ্লেজিক, প্রতিদিনের যত্নের জন্য পুরোপুরি নির্ভর করতেন ত্রিলোরা আর তার বাবার ওপর। ত্রিলোরার বাবার মৃত্যুর পর আমি কাছ থেকে দেখেছি, যথেষ্ট টাকা, ২৪ ঘণ্টা নার্সিং সাপোর্ট আর পরিবার পাশে থাকলেও ত্রিলোরার জন্য মাকে সামলানো কতটা কঠিন ছিল। সেখান থেকেই আমার মাথায় আসে— যদি এমন এক তরুণীর গল্প বলা যায় যার নাম সাবা, যে ঢাকার নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনে কোনও সাহায্য, টাকা বা পরিবার ছাড়াই মাকে বাঁচিয়ে রাখতে লড়ছে? সেই কল্পনা থেকেই তৈরি আমাদের পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘সাবা’।’’ ‘সাবা’-তে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন মেহজাবীন চৌধুরী, রোকেয়া প্রাচী এবং মোস্তফা মনোয়ার।
সিনেমার বিপণন প্রসঙ্গে নির্মাতা জানান, ‘সাবা’ ইতিমধ্যেই যুক্তরাজ্যের চ্যানেল ৪, অস্ট্রেলিয়ার এসবিএস এবং কাজাখস্তানের অলটারনেটিভা ডেজ-এ বিক্রি হয়েছে। আর পৃথিবীতে বড় কোনও ওলট-পালট না হলে ২৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে মুক্তি পেতে যাচ্ছে ‘সাবা’।