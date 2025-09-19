X
শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

স্ত্রীর জীবনের গল্প নিয়ে স্বামীর সিনেমা নির্মাণ

বিনোদন রিপোর্ট
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:১৯আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:১৯
সিনেমার একটি দৃশ্যে মেহজাবীন

নানাবিধ উৎসব পেরিয়ে এবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে যাচ্ছে মেহজাবীন অভিনীত দ্বিতীয় সিনেমা ‘সাবা’। সিনেমাটি গত এক বছরে বেশ ক’টি বিশ্বনন্দিত চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নিয়েছে।

সিনেমায় তুলে ধরা হয়েছে মধ্যবিত্ত পরিবারের অসুস্থ মায়ের সেবায় নিয়োজিত এক তরুণীর গল্প। যেখানে মায়ের (শিরিন) চরিত্রে অভিনয় করেছেন রোকেয়া প্রাচী আর মেয়ের চরিত্রে (সাবা) মেহজাবীন চৌধুরী।

‘সাবা’ সিনেমার চিত্রনাট্য তৈরি করেছেন নির্মাতা মাকসুদ হোসেন ও তার স্ত্রী ত্রিলোরা খান। তারচেয়ে বড় তথ্য হলো স্ত্রী ত্রিলোরা খানের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই কিন্তু সিনেমাটি বানিয়েছেন মাকসুদ হোসেন।

নির্মাতা মাকসুদ হোসেন বলেন, ‘‘প্রায় পঁচিশ বছর আগে ঢাকায় আমার স্ত্রী ত্রিলোরা খান ও তার মা এক ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলেন। সেই দুর্ঘটনার পর থেকে ত্রিলোরার মা হুইলচেয়ারে বসা একজন প্যারাপ্লেজিক, প্রতিদিনের যত্নের জন্য পুরোপুরি নির্ভর করতেন ত্রিলোরা আর তার বাবার ওপর। ত্রিলোরার বাবার মৃত্যুর পর আমি কাছ থেকে দেখেছি, যথেষ্ট টাকা, ২৪ ঘণ্টা নার্সিং সাপোর্ট আর পরিবার পাশে থাকলেও ত্রিলোরার জন্য মাকে সামলানো কতটা কঠিন ছিল। সেখান থেকেই আমার মাথায় আসে— যদি এমন এক তরুণীর গল্প বলা যায় যার নাম সাবা, যে ঢাকার নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনে কোনও সাহায্য, টাকা বা পরিবার ছাড়াই মাকে বাঁচিয়ে রাখতে লড়ছে? সেই কল্পনা থেকেই তৈরি আমাদের পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘সাবা’।’’ মেহজাবীন ও নির্মাতা ‘সাবা’-তে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন মেহজাবীন চৌধুরী, রোকেয়া প্রাচী এবং মোস্তফা মনোয়ার।

সিনেমার বিপণন প্রসঙ্গে নির্মাতা জানান, ‘সাবা’ ইতিমধ্যেই যুক্তরাজ্যের চ্যানেল ৪, অস্ট্রেলিয়ার এসবিএস এবং কাজাখস্তানের অলটারনেটিভা ডেজ-এ বিক্রি হয়েছে। আর পৃথিবীতে বড় কোনও ওলট-পালট না হলে ২৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে মুক্তি পেতে যাচ্ছে ‘সাবা’।

/এমএম/
বিষয়:
মেহজাবীন চৌধুরী
সম্পর্কিত
অস্ট্রেলিয়ার ইন্ডিয়ান উৎসবে বাংলাদেশ!
অস্ট্রেলিয়ার ইন্ডিয়ান উৎসবে বাংলাদেশ!
মেহজাবীনকে নিয়ে শুরু রুম্মানের পডকাস্ট
মেহজাবীনকে নিয়ে শুরু রুম্মানের পডকাস্ট
হানিমুনে উচ্ছ্বসিত তারা...
হানিমুনে উচ্ছ্বসিত তারা...
‘এই অবস্থা সহ্য করার মতো নয়’
‘এই অবস্থা সহ্য করার মতো নয়’
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
যুক্তরাষ্ট্রে পুরস্কৃত নৃত্যশিল্পী কাজী মুস্তা
যুক্তরাষ্ট্রে পুরস্কৃত নৃত্যশিল্পী কাজী মুস্তা
‘এই শহরে এসেছিলাম বহু দূরের গ্রাম থেকে’
‘এই শহরে এসেছিলাম বহু দূরের গ্রাম থেকে’
বৈশ্বিক উৎসব ঘুরে এবার বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহে
বৈশ্বিক উৎসব ঘুরে এবার বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহে
তথ্যচিত্রে জুলাই বিপ্লবে প্রবাসী এক নারীর ভূমিকা
তথ্যচিত্রে জুলাই বিপ্লবে প্রবাসী এক নারীর ভূমিকা
রবার্ট রেডফোর্ড: যিনি চরিত্রকে বাঁচাতেন, নিজেকে নয়
রবার্ট রেডফোর্ড: যিনি চরিত্রকে বাঁচাতেন, নিজেকে নয়
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media