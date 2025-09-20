X
শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘অপ্রেমিক’ তৌসিফের প্রেমিকা সাদিয়া!

বিনোদন রিপোর্ট
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:১৪আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:১৫
একটি দৃশ্যে সাদিয়া ও তৌসিফ

যে পুরুষ প্রেম করে, তাকেই সহজ ভাষায় প্রেমিক বলে। কিন্তু অপ্রেমিক কে? সেটার উত্তর মিলছে এখন সোহেল রাজের নাটক ‘অপ্রেমিক’ দেখে। 

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় নাটকটি এসেছে অন্তর্জালে, কণ্ঠশিল্পী সুস্মিতা আনিসের ইউটিউব চ্যানেলে।
 
এ নাটকের কেন্দ্রীয় দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন তৌসিফ মাহবুব ও সাদিয়া আয়মান। সঙ্গে আছেন শিল্পী সরকার অপু, রোজী সিদ্দিকী, ফারুক আরাফাত ও সাজ্জাদ হোসেন।

নির্মাতা সোহেল রাজ বলেন, ‘‘অপ্রেমিক’ আমার কাছে কেবলই এক প্রেমের গল্প নয়—এটি দুজন মানুষের ভেতরের লড়াইয়ের গল্প। ভালোবাসা মানে শুধু পাওয়া নয়, কখনও তা হয়ে ওঠে ত্যাগেরও নাম। আমাদের সমাজে এখনও প্রেমকে মাপা হয় সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আর পরিবারের সিদ্ধান্ত দিয়ে। অথচ ভালোবাসা একেবারেই ব্যক্তিগত, নিঃশব্দ ও গভীর এক অনুভূতি। সেটাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এ গল্পে। আমি বিশ্বাস করি, ‘অপ্রেমিক’ দর্শকদের হৃদয়ে এক বিশেষ জায়গা করে নেবে। কারণ এটি আমাদের চারপাশেরই গল্প।’’

অপ্রেমিক:

নাটকটিতে রয়েছে ‘তোমার মতো কেউ নেই’ শিরোনামের একটি গান। সোমেশ্বর অলির কথায় গানটির সংগীতায়োজন করেছেন সাজিদ সরকার। গেয়েছেন সুস্মিতা আনিস ও রেহান রাসুল।

‘অপ্রেমিক’ প্রকাশের পর মন্তব্যের সুবাদে দারুণ প্রশংসা মিলছে গল্প, নির্মাণ ও গান থেকে।

/এমএম/
বিষয়:
তৌসিফ মাহবুবসাদিয়া আয়মান
সম্পর্কিত
আজকাল আপন-পর চিনতে পারছেন তৌসিফ!
আজকাল আপন-পর চিনতে পারছেন তৌসিফ!
বেশি বলেন তটিনী, কিপটে তৌসিফ!
বেশি বলেন তটিনী, কিপটে তৌসিফ!
প্রতিটি শহরে আব্বাসের একেকজন স্ত্রী!
প্রতিটি শহরে আব্বাসের একেকজন স্ত্রী!
সিনেমার টিজারে চঞ্চল-জয়ার সমালোচনা!
সিনেমার টিজারে চঞ্চল-জয়ার সমালোচনা!
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
জুবিন গার্গ কি স্কুবা ডাইভিংয়ে মারা গেছেন?
জুবিন গার্গ কি স্কুবা ডাইভিংয়ে মারা গেছেন?
সিনেমা দেখার নতুন পর্দা ‘হোম থিয়েটার’
সিনেমা দেখার নতুন পর্দা ‘হোম থিয়েটার’
ফের বিয়েবন্ধনে ফারিয়া, রইলো কথা ও ছবি
ফের বিয়েবন্ধনে ফারিয়া, রইলো কথা ও ছবি
স্কুবা ডাইভিংয়ে গায়ক জুবিন গার্গের মৃত্যু
স্কুবা ডাইভিংয়ে গায়ক জুবিন গার্গের মৃত্যু
ওটিটিতে মহামারিকালের সেই সিনেমা  
ওটিটিতে মহামারিকালের সেই সিনেমা  
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media