বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
প্রভাবিত না হওয়ার অনুরোধ প্রভার

বিনোদন রিপোর্ট
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৩৮আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৩৮
সাদিয়া জাহান প্রভা এখন বেশ ব্যস্ত সময় পার করছেন। মানে অভিনয়ে ও আলাপে নিয়মিত। আগের সেই আড়াল অনুভবটা নেই।

এই সুযোগে সোশ্যাল হ্যান্ডেলে অভিনেত্রীর অনেকগুলো ভুয়া আইডি হয়েছে। যেখান থেকে প্রভার নামে প্রকাশ করা হচ্ছে অনেক বিতর্কিত ও রাজনৈতিক মতবাদ।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এক ফেসবুক লাইভে ভক্তদের সঙ্গে আড্ডায় যুক্ত হন প্রভা। এ সময় ভক্তদের সতর্ক করে তিনি জানান, তার নামের ফেইক অ্যাকাউন্ট থেকে রাজনৈতিক মন্তব্য, দেশবিরোধী লেখা বা অর্থ দাবি করা হলে তা যেন কেউ বিশ্বাস না করে। 

লাইভ চলাকালীন সময় এক ভক্ত অভিনেত্রীকে জানান, প্রভার ছবি ব্যবহার করে একাধিক ফেইক অ্যাকাউন্ট চালানো হচ্ছে। সাদিয়া জাহান প্রভা এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন প্রভা বলেন, ‘হ্যাঁ, অনেকগুলো ফেইক আইডি দেখেছি। এমনকি আমার ছবিসহ পোস্ট দিয়ে লেখা হচ্ছে, আইডির রিচ কমে গেছে, সবাই কমেন্টে সাড়া দিন। এগুলো মোটেও আমার নয়।’

ফেইক অ্যাকাউন্ট নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘আপনাদের কি কোনও যোগ্যতা নেই যে, আমার ছবি বা কাজ দিয়ে ফেইক করতে হবে? আল্লাহ সবাইকে কোনও না কোনও গুণ দিয়ে পাঠিয়েছেন, সেটা কাজে লাগান। কিন্তু এসব নকল প্রোফাইল বন্ধ করুন।’

শেষে প্রভা তার ভক্তদের সতর্ক করে বলেন, ‘ভুয়া আইডি থেকে রাজনৈতিক মন্তব্য, দেশবিরোধী লেখা বা অর্থ দাবি করা হলে তা বিশ্বাস করবেন না। আমার নামের প্রোফাইল ব্যবহার করে যদি কেউ এমন কিছু করে, তাতে প্রভাবিত হবেন না।’ সাদিয়া জাহান প্রভা বলা দরকার, সম্প্রতি একসঙ্গে দুটি সিনেমার খবর পাঠালেন প্রভা। একটি সাদেক সিদ্দিকী পরিচালিত ‘দেনা পাওনা’। অন্যটি ঝুমুর আসমা জুঁইয়ের পরিচালনায় ‘দুই পয়সার মানুষ’। বর্তমানে এ নিয়েই ব্যস্ত আছেন অভিনেত্রী।

/এমএম/
বিষয়:
সাদিয়া জাহান প্রভা
