শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
এ সপ্তাহের সিনেমা

যেসব প্রেক্ষাগৃহে মেহজাবীনের প্রথম সিনেমা

বিনোদন রিপোর্ট
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০৬আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০৬
একটি দৃশ্যে মেহজাবীন ও রোকেয়া প্রাচী

অবশেষে দেশে মুক্তি পেল মেহজাবীন চৌধুরী অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্র ‘সাবা’। বিদেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রশংসিত হওয়ার পর আজ (২৬ সেপ্টেম্বর) থেকে বাংলাদেশের দর্শকরাও বড় পর্দায় দেখতে পারবেন ছবিটি।

গল্পে দেখা যাবে-নিখোঁজ বাবা, হুইলচেয়ারে বন্দী মা আর সীমাবদ্ধতায় ঘেরা এক তরুণীর জীবনসংগ্রাম। সেই তরুণী সাবার চরিত্রে অভিনয় করেছেন মেহজাবীন চৌধুরী। পরিচালকের আসনে রয়েছেন মাকসুদ হোসাইন, যার জন্য এটিই প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র।

প্রথম সপ্তাহে সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছে রাজধানীর স্টার সিনেপ্লেক্স বসুন্ধরা সিটি, এসকেএস টাওয়ার, সনি স্কয়ার, ব্লকবাস্টার সিনেমাস, শ্যামলী সিনেমা, নারায়ণগঞ্জের সিনেস্কোপ ও মাগুরার মম ইন মুভি থিয়েটার–এ। প্রযোজনা সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দর্শকের সাড়া ভালো থাকলে হলের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে।

চলচ্চিত্রটি নিয়ে প্রত্যাশা প্রকাশ করেছেন পরিচালক ও নায়িকা দুজনেই। তাদের বিশ্বাস, মা–মেয়ের সম্পর্কের আবেগঘন এই গল্প দর্শকের হৃদয়ে দীর্ঘদিন গেঁথে থাকবে।

‘সাবা’ কেন দেখতে হবে, সে প্রশ্নের জবাবে মেহজাবীন বলেন, ‘এটি শুধু মা–মেয়ের গল্প নয়। ছোটবেলায় ঘটে যাওয়া এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা তাদের জীবনকে পাল্টে দেয়। মা সীমাবদ্ধতায় বন্দী, আর সাবা বড় হতে থাকে এক দ্বিধাগ্রস্ত চরিত্রে-যেখানে ভালোবাসা, দায়িত্ব, ত্যাগ আর হারানোর ভয় একসঙ্গে লড়াই করে। আমি বিশ্বাস করি, সাবা দর্শকের মনে এক বিশেষ অনুভূতির জন্ম দেবে।’

সিনেমার গল্প এসেছে নির্মাতা মাকসুদ হোসাইনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। তার স্ত্রী ত্রিলোরা খানের জীবনের বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে লেখা হয়েছে গল্প ও চিত্রনাট্য। নির্মাতার ভাষায়, ‘এক সড়ক দুর্ঘটনায় আমার শাশুড়ি গুরুতর আহত হন। শ্বশুর মারা যাওয়ার পর একা মা’কে নিয়ে ত্রিলোরার সংগ্রামই পর্দায় জীবন্ত করেছি।’

এ ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন মোস্তফা মনোয়ার। তিনি অঙ্কুর নামে এক মধ্যবয়সী ব্যক্তির চরিত্রে, যিনি সাবার জীবনে নতুন এক দিগন্ত উন্মোচন করেন।

উল্লেখ্য, গত বছর সেপ্টেম্বরেই ‘সাবা’র বিশ্ব প্রিমিয়ার হয় টরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। এরপর এটি ঘুরেছে বুসান, রেড সি, গথেনবার্গ, সিডনি, রেইনডান্সসহ একাধিক মর্যাদাপূর্ণ উৎসবে।

মেহজাবীন চৌধুরী
