মিমের ব্যক্তিজীবনের অজানা অধ্যায়

বিদ্যা সিনহা মিমের রিল ও রিয়েল লাইফের বেশিরভাগ গল্পই ভক্তদের জানা। সোশ্যাল হ্যান্ডেলের সুবাদে তার ব্যক্তিজীবনের নিয়মিত স্থিরচিত্র মেলে। এসবের বাইরে গিয়ে তিনি এবার অভিনয় ও ব্যক্তিজীবনের অনেক অজানা অধ্যায় তুলে ধরবেন।
এমনটাই নিশ্চিত করেছেন মাছরাঙা টিভির প্রযোজক অজয় পোদ্দার। তার প্রযোজনায় সেলিব্রিটি শো ‘স্টার নাইট’-এর এবারের পর্বের অতিথি হিসেবে আসছেন বিদ্যা সিনহা মিম। অজয় বলেন, ‘ইন্ডাস্ট্রিতে পথচলায় ভালো-মন্দ নানারকম অভিজ্ঞতা, প্রতিবন্ধকতা, সংগ্রাম ও সাফল্যের গল্প বলবেন মিম। সেই সাথে তার সহকর্মী, কাছের বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যরা তার সম্পর্কে বলবেন। অনুষ্ঠানে তার প্রিয় গান, নাটক, চলচ্চিত্রের বিভিন্ন ক্লিপিংসও দেখানো হবে। আশা করছি দর্শকরা পুরো পর্বটি উপভোগ করবেন।’
রুম্মান রশীদ খানের গ্রন্থনা ও মৌসুমী মৌয়ের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি প্রচার হবে ৩ অক্টোবর, শুক্রবার রাত ৯টায়।