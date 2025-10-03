আঞ্চলিক পর্ব শেষে এবার বিভাগীয় অডিশন

বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) শিশু-কিশোর অন্বেষণ প্রতিযোগিতা ‘নতুন কুঁড়ি’র ১৯টি অঞ্চলের আঞ্চলিক পর্বের অডিশন শেষে ৮টি বিভাগের বিভাগীয় পর্যায়ের অডিশন শুরু হতে যাচ্ছে।
আঞ্চলিক পর্যায়ে ‘ইয়েস কার্ড’ প্রাপ্ত প্রতিযোগিরাই বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। বিভাগীয় পর্যায়ের অডিশন ৪ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে চলবে ১১ অক্টোবর পর্যন্ত।
বিভাগীয় পর্যায়ের সকল অডিশন সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়ে নির্ধারিত সংখ্যক অংশগ্রহণকারীর অডিশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঐ দিনের অডিশন চলবে। অডিশনের তারিখ প্রতিযোগীর প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে এসএমএস-এর মাধ্যমে জানানো হবে। অডিশনের সময় প্রতিযোগীর জন্ম নিবন্ধনের কপি এবং ইয়েস কার্ড সঙ্গে আনতে হবে।
বিভাগীয় পর্যায়ে উত্তীর্ণ প্রতিযোগীরা পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে বিটিভি, ঢাকা কেন্দ্রের বিভিন্ন ধাপ, চূড়ান্ত বাছাই, সেরা দশ, গ্রুমিং ও ফাইনাল পর্বে অংশগ্রহণ করবে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত স্ক্রলের পাশাপাশি বিটিভির ওয়েবসাইট (www.btv.gov.bd) থেকে জানা যাবে।
ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় অডিশন বাংলাদেশ টেলিভিশন ঢাকা কেন্দ্র রামপুরা, ময়মনসিংহ বিভাগের বিভাগীয় অডিশন ময়মনসিংহ শিল্পকলা একাডেমি, সিলেট বিভাগের বিভাগীয় অডিশন সিলেট শিল্পকলা একাডেমি, রংপুর বিভাগের বিভাগীয় অডিশন রংপুর শিল্পকলা একাডেমি, রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় অডিশন রাজশাহী শিল্পকলা একাডেমি, খুলনা বিভাগীয় অডিশন খুলনা শিল্পকলা একাডেমি, বরিশাল বিভাগীয় অডিশন বরিশাল শিল্পকলা একাডেমি, চট্টগ্রাম বিভাগীয় অডিশন চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হবে।
বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) এক মেইল বার্তায় এসব তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ।