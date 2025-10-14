X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

প্রযোজক পরিচয়ে ফারিণ

বিনোদন রিপোর্ট
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:০৬আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:০৬
তাসনিয়া ফারিণ

চট করে অভিনয়ে মুগ্ধতা ছড়িয়ে তাসনিয়া ফারিণ যেন বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছেন। কারণ, সোশ্যাল হ্যান্ডেলে তার কাজের চেয়ে ঘোরাঘুরির ছবি বেশি ঘুরপাক খাচ্ছে।

এরমধ্যে ওটিটি মুগ্ধতা পেরিয়ে দুটি ভিন্ন সিনেমাও উপহার দিয়েছেন অভিনেত্রী। একটি এই বাংলার ‘ইনসাফ’, অন্যটি ওই বাংলার ‘আরও এক পৃথিবী’। হিট না হলেও সমালোচক সমীহ পেয়েছেন ফারিণ। মাঝে ‘ফাতিমা’ সিনেমার জন্য পেলেও বিদেশ থেকে পুরস্কারও। এরমধ্যে তাহসানের সঙ্গে গান গেয়ে সুপারহিট!  তাসনিয়া ফারিণ তবুও কোথাও যেন ঘোট পাকাচ্ছিলেন তাসনিয়া ফারিণ। যেটি এবার স্পষ্ট হতে চলেছে। জানা গেছে, নিজের ভাবনাগুলোকে পর্দায় রূপ দিতে শুরু করতে ফিরছেন প্রযোজক পরিজয়ে। গড়ছেন প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। ফেসবুক বিবৃতিতে এমনটাই জানান ফারিণ।

সঙ্গে নেটাগরিকদের কাছে জানতে চান, তার প্রতিষ্ঠানের নাম কী হতে পারে। মন্তব্যের নামের যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে এখনও। তাসনিয়া ফারিণ এই সূত্রে ফারিণ গণমাধ্যমে বলেন, ‘আমি নিজের মতো কিছু কাজ করতে চাই। সেই ভাবনা থেকেই প্রযোজনায় আসা।’

জানা গেছে, দ্রুতই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠানটির নাম ঘোষণা করবেন। সূত্র বলছে, এই ব্যানারের প্রথম কাজ হিসেবে আসছে একটি মিউজিক ভিডিও, যেখানে থাকছে প্রযোজকের নিজের গাওয়া গান। এটি প্রকাশ পাবে এ বছরের শেষ দিকে। তাসনিয়া ফারিণ

প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে ভবিষ্যতে নাটক বা সিনেমা নির্মাণের পরিকল্পনা আছে কিনা জানতে চাইলে ফারিণ বলেন, ‘এখনও এত দূর ভাবিনি। মিউজিক ভিডিও দিয়েই শুরু হচ্ছে পথচলা। তবে যেহেতু প্রতিষ্ঠান শুরু করছি, নিয়মিত কাজ করার ইচ্ছা আছে।’

সাম্প্রতিক সময়ে অভিনয়ে কিছুটা বিরতি নিলেও ফারিণ জানালেন, সেটি সচেতন সিদ্ধান্ত। বলেন, ‘সব প্রজেক্ট না করে আমি বেছে কাজ করতে চাই। দর্শকদের মানসম্মত কিছু উপহার দেওয়ার জন্যই সময় নিচ্ছি।’ তাসনিয়া ফারিণ

/এমএম/
বিষয়:
তাসনিয়া ফারিণ
সম্পর্কিত
বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় শোকস্তব্ধ তারকারা 
বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় শোকস্তব্ধ তারকারা 
‘ইনসাফ ২’-এর প্রস্তুতি শুরু!
‘ইনসাফ ২’-এর প্রস্তুতি শুরু!
ইনসাফ: নকল পোস্টার ও অগণিত ফর্মুলার ছবি, রেটিং ৫/১০
সিনেমা সমালোচনাইনসাফ: নকল পোস্টার ও অগণিত ফর্মুলার ছবি, রেটিং ৫/১০
‘তাণ্ডব’-এর শো বাড়ানোর অনুরোধ
‘তাণ্ডব’-এর শো বাড়ানোর অনুরোধ
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
‘সোনার চামচ’ মুখে নিয়ে সোনাক্ষীর ঠাট্টা!
‘সোনার চামচ’ মুখে নিয়ে সোনাক্ষীর ঠাট্টা!
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে মিউজিক ভিডিও
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে মিউজিক ভিডিও
কনে সেনাসদস্য, বর কণ্ঠশিল্পী!
কনে সেনাসদস্য, বর কণ্ঠশিল্পী!
যুক্তরাষ্ট্রে পুরস্কার জিতলো বাংলাদেশের ‘নিশি’
যুক্তরাষ্ট্রে পুরস্কার জিতলো বাংলাদেশের ‘নিশি’
ডায়ান কিটন: হলিউডের যান্ত্রিক ছাঁচ এড়িয়ে চলা এক অনন্যা
ডায়ান কিটন: হলিউডের যান্ত্রিক ছাঁচ এড়িয়ে চলা এক অনন্যা
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media