X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নায়কহীন নায়িকা!

বিনোদন রিপোর্ট
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০৭আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০৯
মাহিয়া মাহি

ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবনে ধারাবাহিক ব্যর্থতার দায় নিয়ে গত জুনে অনেকটা চুপিসারে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি। এরমধ্যে সেখানে থিতু হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন।

অথচ তাকে নিয়ে সিনেমা ঘোষণা দিয়ে রীতিমতো চমকে দিয়েছে জাজ মাল্টিমিডিয়া, তথা মাহির সাবেক প্রেমিক আব্দুল আজিজ।

১৫ অক্টোবর জাজ মাল্টিমিডিয়া ঘোষণা দিয়েছে মাহিকে নিয়ে তারা নির্মাণ করতে যাচ্ছে ‘অন্তর্যামী’ নামের সিনেমা। পরিচালনা করবেন সৈকত নাসির। এতে কোনও নায়ক থাকছে না। মূল গল্পটি মাহি ও একজন শিশুশিল্পীকে ঘিরে। মাহিয়া মাহি প্রযোজক আব্দুল আজিজ বলেন, “অগ্নি ২’ সিনেমার গল্প যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে শুরু হবে ‘অন্তর্যামী’-এর গল্প। পুরো সিনেমাটিই মাহি ও ৯ বছর বয়সী একটি শিশুকে কেন্দ্র করে। এটা হবে সারভাইভাল গল্প, এতে ‘অগ্নি’র চেয়েও ভয়ংকর অ্যাকশন থাকবে। আগামী বছরের শুরুতে বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রে সিনেমাটির শুটিং শুরু করবো এবং সে বছরই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দেবো।”

সিনেমাটির অ্যাকশন দৃশ্য পরিচালনা করবেন কলকাতার বাবা যাদব।

বলা দরকার, মাহিয়া মাহিকে সর্বশেষ দেখা গেছে ২০২৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘রাজকুমার’ ছবিতে শাকিব খানের মায়ের চরিত্রে। সিনেমার পোস্টার

/এমএম/
বিষয়:
মাহিয়া মাহি
সম্পর্কিত
বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় শোকস্তব্ধ তারকারা 
বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় শোকস্তব্ধ তারকারা 
আম বিক্রেতা সানী, বিদায় নিলেন মাহি!
আম বিক্রেতা সানী, বিদায় নিলেন মাহি!
প্রযোজক আজিজের কাছে ‘সম্মান’ প্রত্যাশা মাহির
প্রযোজক আজিজের কাছে ‘সম্মান’ প্রত্যাশা মাহির
চেনা রূপে মাহি, অন্তর্জালে তুললেন ঝড়!
চেনা রূপে মাহি, অন্তর্জালে তুললেন ঝড়!
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
‘ইত্যাদি’ সেজেছে এবার ভাওয়াইয়া সুরে
‘ইত্যাদি’ সেজেছে এবার ভাওয়াইয়া সুরে
ছবি ও সিনেমার গল্প
ছবি ও সিনেমার গল্প
যুক্তরাষ্ট্রের ২৪টি শহরে শুভ-মন্দিরার ‘নীলচক্র’
যুক্তরাষ্ট্রের ২৪টি শহরে শুভ-মন্দিরার ‘নীলচক্র’
আমার চরিত্রটি একটু রহস্যময়: সামিরা খান মাহি
আমার চরিত্রটি একটু রহস্যময়: সামিরা খান মাহি
সিজেএফবি বিশেষ সম্মাননা পাচ্ছেন তারা
সিজেএফবি বিশেষ সম্মাননা পাচ্ছেন তারা
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media