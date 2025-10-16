দেশের পর্দায় মানবতা বনাম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বন্দ্ব

১৭ অক্টোবর বাংলাদেশের স্টার সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পাবে হলিউডের ছবি ‘ট্রন: অ্যারেস’। আমেরিকান সায়েন্স ফিকশন অ্যাকশন সিনেমা ‘ট্রন’ সিরিজের তৃতীয় কিস্তি এবং ২০১০ সালে মুক্তি পাওয়া ‘ট্রন: লিগ্যাসি’র সিক্যুয়েল এটি।
জোয়াকিম রনিং পরিচালিত এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন জ্যারেড লেটো, গ্রেটা লি, ইভান পিটার্স, জোডি টার্নার-স্মিথ, হাসান মিনহাজ, আর্তুরো কাস্ত্রো, গিলিয়ান অ্যান্ডারসনসহ আরও অনেকে।
২০১০ সালের অক্টোবরে ফ্র্যাঞ্চাইজি নির্মাতা স্টিভেন লিসবার্গার ‘ট্রন: লিগ্যাসি’র একটি সিক্যুয়েল নির্মাণের কাজ শুরু করেন। ২০১৭ সালের মার্চ মাসে, জানা যায় যে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি লিগ্যাসি সিক্যুয়েলের পরিবর্তে একটি সফট রিবুটের দিকে এগিয়ে যাবে। যেখানে জ্যারেড লেটো অ্যারেসের নামে একটি নতুন চরিত্র প্রযোজনা এবং চিত্রায়নের জন্য যুক্ত হবেন, যা অ্যাসেনশন স্ক্রিপ্টের পূর্ববর্তী পুনরাবৃত্তি থেকে সংরক্ষিত ছিলো।
১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে এবং আশির দশকের গোড়ার দিকে যখন তিনি ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির আশেপাশে থাকতেন, তখন এলিয়েনদের প্রথম পরিচয়ের সুবাদে একটা আবেগ ছিলো। যার ফলে তিনি ভাবতে শুরু করেন যে বুদ্ধিমান জীবন যদি মহাকাশ থেকে না এসে এমন একটি যন্ত্রের ভেতর থেকে আসত যা মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল না। অ্যাসেনশন স্ক্রিপ্টটি পরিত্যক্ত হওয়ার পরেও, নির্মাতারা সেই সংস্করণ থেকে অ্যারেসের গল্পের কিছু অংশ তৈরি করার সচেতন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বিশেষ করে এর মূল ধারণাটি তাদের অনুভূতির কারণে প্রাসঙ্গিক ছিল। লিগ্যাসি মুক্তির পর থেকে আরেসের ধারণাটি প্রতি বছর আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।২০২০ সালের আগস্টে উইগুটো যখন স্ক্রিপ্টের কাজ করছিলেন তখন গার্থ ডেভিস পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন কিন্তু ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে তিনি পদত্যাগ করেন। এক মাস পরে রনিং তার স্থলাভিষিক্ত হন। ২০২৩ সালের আগস্টে প্রযোজনা শুরু হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ২০২৩ সালের রাইটার্স গিল্ড অব আমেরিকার ধর্মঘটের কারণে তা বিলম্বিত হয়। অবশেষে ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে ভ্যাঙ্কুভারে ছবিটির চিত্রগ্রহণ শুরু হয় এবং মে মাসে শেষ হয়।
ডিজনি ৪৫ বছরের পুরোনো এই সাই-ফাই সিরিজটিকে নতুনভাবে রিবুট করতে চায়, যেখানে আধুনিক যুগের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মানব নৈতিকতা এবং প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নগুলো তুলে ধরা হবে। গল্পের কেন্দ্রবিন্দু অ্যারেস নামের একটি অত্যন্ত উন্নত ‘প্রোগ্রাম’, যাকে ‘গ্রিড’ নামের ভার্চুয়াল জগত থেকে বাস্তব জগতে পাঠানো হয়। তার মিশন মানবজাতির সঙ্গে প্রথম সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা, কিন্তু এই যোগাযোগ খুব শান্তিপূর্ণ নয়। বিজ্ঞানীরা একটি এআই সত্তা তৈরি করেন, যা মানব বুদ্ধিমত্তার বাইরে উন্নত ক্ষমতা রাখে। এই সত্তাটি হচ্ছে অ্যারেস, যার কাজ মানব ও প্রোগ্রাম দুই জগতের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করা। কিন্তু যখন অ্যারেস বাস্তব জগতে আসে, তখন সে দেখে যে মানুষরা তাকে ভয় পায় এবং তাকে ধ্বংস করতে চায়। ফলে সে দ্বিধায় পড়ে যায়, সে কি মানবতার পক্ষে লড়বে, নাকি নিজের প্রজাতির স্বাধীনতা রক্ষা করবে? এই দ্বন্দ্বই ছবির মূল দর্শন, মানবতা বনাম কৃত্রিম জীবন।