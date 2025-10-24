X
শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৫
৮ কার্তিক ১৪৩২
শাহরুখকে ‘একঘেয়ে অভিনেতা’ বললেন নাসিরুদ্দিন!

বিনোদন ডেস্ক
২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৪২আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৪২
ভারতের প্রখ্যাত অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ— যিনি বরাবরই নিঃসংকোচে সহকর্মীদের সম্পর্কে মত প্রকাশ করেন। সম্প্রতি আবার আলোচনায় এসেছেন তার একটি পুরনো সাক্ষাৎকার ঘিরে। ওই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, বলিউডের মূলধারার তারকাদের অভিনয়ে তিনি বিশেষ মুগ্ধ নন। তবে অক্ষয় কুমারকে তিনি সত্যিকারের প্রশংসা করেন। আর শাহরুখ খানের অভিনয় সম্পর্কে তার মন্তব্য ছিল, ‘শাহরুখ খান একঘেয়ে ও বিরক্তিকর অভিনেতা হয়ে উঠছেন।’

নাসিরুদ্দিন শাহ বলেন, ‘না, আমি খানের, কুমারের বা দেবগণের ছবি দেখি না, দেখার চেষ্টা করি না। তাদের অনেকের সঙ্গে কাজ করেছি, কিন্তু কেউই বিশেষভাবে মুগ্ধ করতে পারেননি। তবে অক্ষয় কুমারের প্রতি আমার অনেক শ্রদ্ধা আছে, কারণ কোনও গডফাদার বা প্রভাব ছাড়াই সে নিজের জায়গা তৈরি করেছে। আর এত বছর ধরে কাজ করার পর এখন তার অভিনয়ে দক্ষতার ছাপ দেখা যায়।’

সাক্ষাৎকারে যখন সাংবাদিক উল্লেখ করেন যে, শাহরুখ খানও গডফাদার ছাড়াই সাফল্য পেয়েছেন, তখন নাসিরুদ্দিন উত্তর দেন, ‘হ্যাঁ, আর এজন্যই আমি শাহরুখের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রাখি। কিন্তু একজন অভিনেতা হিসেবে সে এখন বেশ একঘেয়ে হয়ে উঠছে।’

শাহরুখ খান ও অক্ষয় কুমার— দুজনের সঙ্গেই একাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন নাসিরুদ্দিন শাহ। অক্ষয়ের সঙ্গে তার অন্যতম জনপ্রিয় ছবি ছিল ‘মোহরা’, আর শাহরুখের সঙ্গে করেছেন ‘কাভি হাঁ কাভি না’, ‘ম্যায় হুঁ না’ প্রভৃতি।

