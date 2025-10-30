X
বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভক্তদের সঙ্গে আলাপে মজেছেন শাহরুখ

বিনোদন ডেস্ক
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩৭আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩৭
ভক্তদের সঙ্গে আলাপে মজেছেন শাহরুখ

নিজেকে প্রশ্ন করার জন্য শাহরুখ খান সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি আয়োজন করেন। আস্কএসআরকে হ্যাশাট্যাগে এই সেশন হয় তার ৬০তম জন্মদিনের তিন দিন আগে। আর এবারের সেশনেও ছিলো ভক্তদের সঙ্গে স্বভাবসুলভ রসবোধ, মজা আর স্পষ্টবাদিতা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শাহরুখ খান ভারতীয় মিডিয়ায় কোনও বড় সাক্ষাৎকার দেননি, বিশেষ করে ‘জিরো’ (২০১৮) ব্যর্থতার পর। তবে ২০২৪ সালে লোকার্নো ফিল্ম ফেস্টিভালে তিনি বিদেশি মিডিয়ায় কথা বলেছিলেন। এছাড়া তিনি পার্টিতে পাপারাজ্জি এড়িয়ে চলেন—কিন্তু আরিয়ান খানের ‘ব্যাডস অব বলিউড’ প্রিমিয়ারে ব্যতিক্রম ঘটান; পুরো পরিবার নিয়ে ক্যামেরার সামনে আসেন এবং আরিয়ান পাপারাজ্জিদের সঙ্গে বাবার একটি বড় গ্রুপ ছবি তোলেন।

এদিকে প্রশ্ন-উত্তরের সাম্প্রতিক অনলাইন সেশন চলাকালীন এক ভক্ত জানতে চান, ‘আপনি সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন না কেন? আমরা আপনার প্রেস ইন্টারঅ্যাকশন খুব মিস করি।’

শাহরুখ খান উত্তরে বলেন, ‘নতুন কিছু বলার নেই… আর পুরনো সাক্ষাৎকারগুলো বেশ ভালোই টিকে আছে… হা হা।’

তার এই উত্তরের পরই ভক্তদের মন্তব্যের বন্যা বয়ে যায়। একজন লিখলেন, ‘আপনার পুরনো লাইন নতুন করে শোনা গেলেও আমাদের জন্য তা নতুন!’ আরেকজন লিখলেন, ‘আপনার দীর্ঘ সাক্ষাৎকার খুব মিস করি।’

এক ভক্ত এরপর বলেন, ‘স্যার আমাকে ছেড়ে গেছে প্রেমিকা, বন্ধুরা দেবদাস বলছে এবং মুভিও দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে!’ জবাবে শাহরুখ বলেন, ‘মন খারাপ কোরো না। হৃদয়ে ফাটল ধরলে আলো ঢোকার জায়গা তৈরি হয়…।’

আরেক প্রশ্ন, ‘কোনও পুরনো চরিত্র আবার নতুনভাবে করতে চাইলে কোনটা করবেন?’ শাহরুখ, ‘অনেকে তো বলে আমি বছর বছর একই কাজ করি… হা হা। তাই জানি না পারব কিনা। তবে প্রতিটি চরিত্রে আমার একটা অংশ থাকে, তাই সবই প্রিয়।’

ভক্ত, ‘এখন জীবনে আপনার অগ্রাধিকার কী?’ শাহরুখ, ‘বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটানো… সুস্থ ও ফিট থাকা যাতে সবাইকে বিনোদন দিতে পারি। আর আরও ধৈর্যশীল ও ভালোবাসাপূর্ণ হওয়া।’

বলা দরকার, ২০১৮ সালে ধাক্কার পর ২০২৩ সালে শাহরুখ খান দাপট নিয়ে ফিরেছেন পর্দায়— সুপারহিট ‘পাঠান’, ব্লকবাস্টার ‘জাওয়ান’ ও প্রশংসিত ‘ডাংকি’ নিয়ে।

সূত্র: এনডিটিভি

/এমএম/
বিষয়:
শাহরুখ খান
সম্পর্কিত
শাহরুখকে ‘একঘেয়ে অভিনেতা’ বললেন নাসিরুদ্দিন!
শাহরুখকে ‘একঘেয়ে অভিনেতা’ বললেন নাসিরুদ্দিন!
অবশেষে...
অবশেষে...
অভিষেকে নার্ভাস আরিয়ান, চাইলেন ক্ষমা
অভিষেকে নার্ভাস আরিয়ান, চাইলেন ক্ষমা
রাগ দেখানোর সুযোগ পান না শাহরুখ!
রাগ দেখানোর সুযোগ পান না শাহরুখ!
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
নব্বই দশকের গল্প শোনাবেন নকীব খান
নব্বই দশকের গল্প শোনাবেন নকীব খান
অবশেষে সিনেমার পর্দায় ‘হ্যালো কিটি’
অবশেষে সিনেমার পর্দায় ‘হ্যালো কিটি’
অনেক দায়িত্ব, ভার লাগে: নিশো
অনেক দায়িত্ব, ভার লাগে: নিশো
চূড়ান্ত পর্বের অডিশন শুরু ১ নভেম্বর থেকে 
চূড়ান্ত পর্বের অডিশন শুরু ১ নভেম্বর থেকে 
অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে এই মঞ্চে এসেছি: পূজা
অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে এই মঞ্চে এসেছি: পূজা
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media