সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
ফিরছেন পরীমণি

বিনোদন রিপোর্ট
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:২১আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:২১
পরীমণি

খবরে আছেন, সিনেমায় নেই। দীর্ঘ সময় ধরে পরীমণির ক্ষেত্রে তাই ঘটছে। এরমধ্যে ১ বছর ৪ মাস ২৩ দিন খরচা করে ‘ডোডোর গল্প’ নামের একটি সিনেমার কাজ শেষ করার খবর মিলেছে বটে। যদিও সেটি মুক্তির কোনও নিশ্চয়তা মিলছিলো না। 

অবশেষে ছবিটি মুক্তির খোঁজ মিলেছে। নিশ্চিত এই খবরটি সত্যি হলে, পরীকে ফের বড় পর্দায় দেখার আনন্দ ছড়াবে ভক্তদের মনে। জানা গেছে, আসছে রোজার ঈদে ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে।

২০২৩ সালের অক্টোবরে শুরু হয় সিনেমাটির শুটিং। চলতি বছরের শুরুতে এক ভিডিওবার্তায় পরীমণি জানান, সিনেমাটির শুটিং শেষ করেছেন। পরীমণি সিনেমাটির সহ-প্রযোজক নাজমুল হক ভূঁইয়া বলেন, ‘আমাদের সিনেমার ডাবিং ও ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক (বিজিএম) শেষ হয়েছে। এখন কেবল বাকি আছে কালার গ্রেডিং ও এডিটিংয়ের কাজ। ইনশাআল্লাহ আমরা রোজার ঈদে ছবিটি মুক্তি দিতে পারবো।’

‘ডোডোর গল্প’তে পরীমণি অভিনয় করেছেন ‘কাজল চৌধুরী’র ভূমিকায়। তার সঙ্গে রয়েছেন সাইমন সাদিক, যিনি ‘রায়হান’ নামের এক ফটোগ্রাফারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

পরীমণি বলেন, ‘এই সিনেমাটি আমার কাছে খুব স্পেশাল। কারণ, মাতৃত্বকালীন বিরতির পর এই ছবির মাধ্যমেই আবার ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছি। তাই নিজের সর্বোচ্চটুকু দেওয়ার চেষ্টা করেছি। প্রতিটি কাজই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, তবে এই সিনেমার সঙ্গে এক ধরনের আবেগ জড়িয়ে আছে। আশা করি, দর্শকরা ছবিটি ভালোবাসবেন।’

সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন রেজা ঘটক। তিনিই লিখেছেন এর কাহিনি, চিত্রনাট্য ও সংলাপ। পরীমণি ‘ডোডোর গল্প’ ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬০ লাখ টাকা সরকারি অনুদান পায়। এতে অভিনয় করেছেন ৮৭ জন শিল্পী এবং দৃশ্যধারণ হয়েছে ২৫টিরও বেশি লোকেশনে। 

গল্পটি, এক আত্মনির্ভরশীল মায়ের দীর্ঘ দুই দশকের সংগ্রামের গল্প। যেখানে নিরন্তর অনুসন্ধান শেষে মা খুঁজে পায় তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে।

বলা দরকার, নিজের জন্মদিন উদযাপন করতে এখন মালয়েশিয়া রয়েছেন পরীমণি। অন্যদিকে সাইমন সাদিক রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাওয়ার প্রক্রিয়ায়। দু’জনই ‘ডোডোর গল্প’র বাইরে সিনেমাশূন্য! পরীমণি

পরীমণি
