X
বৃহস্পতিবার, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
১৪ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চূড়ান্ত পর্বের অডিশন শুরু ১ নভেম্বর থেকে 

বিনোদন রিপোর্ট
৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:১৭আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩৬
চূড়ান্ত পর্বের অডিশন শুরু ১ নভেম্বর থেকে 

বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) শিশু-কিশোরদের প্রতিভা অন্বেষণের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘নতুন কুঁড়ি’তে  অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীরা সবগুলো রাউন্ড শেষ করে পৌঁছে গেছে চূড়ান্ত পর্বে। আগামী ১ নভেম্বর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এই পর্ব। 

এতে উত্তীর্ণ প্রতিযোগীদের প্রতি বিষয়ে নূন্যতম তিনটি নতুন পরিবেশনার প্রস্তুতি থাকতে হবে।

এ পর্বের আগে ৩০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়েছে চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণকারীদের গ্রুমিং সেশন, যেখানে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক ও শিল্পীরা উত্তীর্ণ প্রতিযোগীদের পারফরম্যান্স, উপস্থাপনা ও মঞ্চনৈপুণ্য আরও উন্নত করার দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

৩১ অক্টোবর আরেকদিন গ্রুমিং সেশনের কথা থাকলেও প্রতিযোগীদের অনুশীলনের সুবিধার্থে এবং অভিভাবকদের অনুরোধে একদিনেই গ্রুমিং সম্পন্ন হয়েছে। এমনটাই জানায় বিটিভি কর্তৃপক্ষ।

আরও জানায়, চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ টেলিভিশন ঢাকা কেন্দ্র, রামপুরা, ঢাকায় । ‘সেরা দশ’ পর্বের প্রতিটি শাখায় ও বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ৫ জন প্রতিযোগী ফাইনাল পর্বে অংশগ্রহণ করবে। তবে, একই নম্বর প্রাপ্ত একাধিক প্রতিযোগীও সুযোগ পাবে এই রাউন্ডে অংশ নেয়ার।

‘সেরা দশ’ পর্বের ফলাফল জানা যাবে বিটিভির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে (www.btv.gov.bd)। পাশাপাশি উত্তীর্ণ প্রতিযোগীদের প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে এসএমএসের মাধ্যমে ফাইনাল পর্বের  তারিখ জানানো হবে। 

অডিশনের দিন প্রতিযোগীদের ইয়েস কার্ড সঙ্গে আনতে হবে। বিস্তারিত তথ্য বিটিভির ওয়েবসাইট ছাড়াও টেলিভিশনে প্রচারিত স্ক্রল থেকেও জানা যাবে।

উল্লেখ্য, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাছাই করা প্রতিভাবান শিশু-কিশোররা ইতোমধ্যে সবগুলো রাউন্ড সফলভাবে শেষ করেছে। এবার তারা ফাইনালে সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, গল্প বলা, কৌতুক, অভিনয়সহ বিভিন্ন বিভাগে নিজেদের সেরা পারফরম্যান্স উপস্থাপনের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের লক্ষ্যে লড়ছে।

ফাইনাল পর্বের বিভিন্ন বিভাগের অনুষ্ঠানগুলো বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিশেষ সময়সূচি অনুযায়ী সম্প্রচারিত হবে। দর্শকরা সারা দেশের উদীয়মান শিল্পীদের সৃজনশীলতা ও প্রতিভা উপভোগ করতে পারবেন এই সম্প্রচারে। এছাড়াও বাংলাদেশ টেলিভিশনের অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ ও ইউটিউব চ্যানেলেও পর্বগুলো দেখা যাবে। 

প্রসঙ্গত, নতুন প্রজন্মের মেধা বিকাশে ও সাংস্কৃতিক চর্চা বাড়াতে ‘নতুন কুঁড়ি’  বহু বছর ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এবারের আয়োজনেও প্রত্যাশা, নতুন প্রজন্মের মেধা ও মননের বিকাশে এটি হয়ে উঠবে একটি অনুপ্রেরণামূলক মঞ্চ।

/এমএম/
বিষয়:
বিটিভি
সম্পর্কিত
আঞ্চলিক পর্ব শেষে এবার বিভাগীয় অডিশন
নতুন কুঁড়ি ২০২৫আঞ্চলিক পর্ব শেষে এবার বিভাগীয় অডিশন
কোন জেলায় ‘নতুন কুঁড়ি’র অডিশন কবে ও কোথায়
কোন জেলায় ‘নতুন কুঁড়ি’র অডিশন কবে ও কোথায়
মেধা অন্বেষণের বড়ো প্ল্যাটফর্ম নতুন কুঁড়ি: তথ্য সচিব
মেধা অন্বেষণের বড়ো প্ল্যাটফর্ম নতুন কুঁড়ি: তথ্য সচিব
নজরুল প্রয়াণ দিবসে বিটিভিতে ‘আলেয়া’ ও অন্যান্য
নজরুল প্রয়াণ দিবসে বিটিভিতে ‘আলেয়া’ ও অন্যান্য
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
অনেক দায়িত্ব, ভার লাগে: নিশো
অনেক দায়িত্ব, ভার লাগে: নিশো
অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে এই মঞ্চে এসেছি: পূজা
অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে এই মঞ্চে এসেছি: পূজা
আমি কোটার অভিনেত্রী না: রুনা খান
আমি কোটার অভিনেত্রী না: রুনা খান
‘পুরনো সাক্ষাৎকারগুলো দেখে নিজেই লজ্জা পাই’
‘পুরনো সাক্ষাৎকারগুলো দেখে নিজেই লজ্জা পাই’
এক কনসার্টে ১৫ বছরের গল্প
এক কনসার্টে ১৫ বছরের গল্প
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media