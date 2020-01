পিট ও অ্যানিস্টোনের পুনর্মিলন দেখে আনন্দের বন্যা

হলিউডে লোকে বলে সাবেক স্বামী-স্ত্রী বন্ধু হতে পারে। অভিনেতা ব্র্যাড পিট ও অভিনেত্রী জেনিফার অ্যানিস্টোনের বেলায় মনে হচ্ছে ব্যাপারটা সত্যি।

স্ক্রিন অ্যাক্টরস গিল্ড অ্যাওয়ার্ডসের ২৬তম আসরে দু’জনের পুনর্মিলন হলো। তখন ক্ষণিকের আড্ডা জমেছিল তাদের। এমনকি একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন তারা। সেই সময় তোলা কিছু ছবিকে ঘিরে অন্তর্জাল দুনিয়ায় হৈচৈ পড়ে গেছে।

ব্র্যাড পিট ও তার সাবেক স্ত্রী জেনিফার অ্যানিস্টোন উভয়ে এবারের এসএজি অ্যাওয়ার্ডস জিতেছেন। এরপর মঞ্চের পেছনে দেখা হতেই তারা অভিনন্দন জানান ও হাত মেলান। তাদের হাস্যোজ্জ্বল অভিব্যক্তি চোখ এড়ায়নি কারও।

ভক্তরা বলছে, এমন একটা মুহূর্ত দেখার অপেক্ষায় ছিল সবাই। অনেকের কাছে সাবেক এই স্বামী-স্ত্রীকে একত্রে পাওয়া স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো ব্যাপার। তাই দু’জনের ছবিতে ভেসে গেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম।

কোয়েন্টিন টারান্টিনোর ‘ওয়ান্স আপন অ্যা টাইম… ইন হলিউড’ ছবিতে সুদর্শন স্টান্টম্যান ক্লিফ বুথ চরিত্রে দারুণ অভিনয়ের জন্য সেরা পার্শ্ব অভিনেতার ট্রফি পেয়েছেন ব্র্যাড পিট। এরপর টেলিভিশন বিভাগে ‘দ্য মর্নিং শো’তে পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে সংগ্রামরত একজন উঠতি শিল্পীর চরিত্রে অনবদ্য নৈপুণ্য দেখিয়ে সেরা অভিনেত্রী (ড্রামা) হন জেনিফার অ্যানিস্টোন।

পুরস্কার গ্রহণের পর মঞ্চে দাঁড়িয়ে ব্যক্তিজীবনের বর্ণিল ভালোবাসার কথা উল্লেখ করেন ব্র্যাড পিট। ৫৬ বছর বয়সী এই তারকা রসিকতার সুরে বলেন, ‘সত্যি বলতে কাজটা কঠিন ছিল। মদ গিলে ও শার্টের বোতাম খুলে রাখা একটা লোক স্ত্রীর সঙ্গে তাল মেলাতে পারে না! এমন চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছে আমাকে।’ ক্যামেরায় তখন প্যান করে অ্যানিস্টোনের হাসিমুখ দেখানো হয়।

১৯ জানুয়ারি (বাংলাদেশ সময় সোমবার সকাল) অ্যানিস্টোনের পুরস্কার গ্রহণের মুহূর্ত যুক্তরাষ্ট্রে লস অ্যাঞ্জেলেসের শ্রাইন অডিটোরিয়ামের এক কোণে টিভি মনিটরে দেখেছেন পিট। তার মনোযোগী ছাত্রের মতো সাবেক স্ত্রীর অনুভূতি উপভোগ করার ভিডিও তো ভাইরাল!

২০০০ সালে বিয়ে করেছিলেন ব্র্যাড পিট ও জেনিফার অ্যানিস্টোন। ২০০৫ সালে তাদের বিয়েবিচ্ছেদ হয়। এরপর অ্যাঞ্জেলিনা জোলির সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান পিট। ২০১৪ সালে বিয়ে করেন তারা। ২০১৬ সালে দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয় তার।

অন্যদিকে পিটের সঙ্গে সংসার ভাঙার পর অভিনেতা জাস্টিন থেরোকে বিয়ে করেন অ্যানিস্টোন। ২০১৭ সালে তাদের বিয়েবিচ্ছেদ হয়।

এখন দু’জনেই একা। তাই গুঞ্জন ভেসে বেড়াচ্ছে, আবারও একছাদের নিচে তাদের থাকার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ইতোমধ্যে দু’জনের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে। এসএজি অ্যাওয়ার্ডসে সব গুজবের সফল সমাপ্তি টানলেন তারা।





