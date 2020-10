৫৭ বছর পর হলিউডে ফের ‘ক্লিওপেট্রা’

ক্লিওপেট্রা হলিউডে ফিরছে ৫৭ বছর পর! প্রাচীন মিসরের এই রানিকে ঘিরে বায়োপিকে কাজ করতে আবারও জোট বেঁধেছেন ইসরায়েলি অভিনেত্রী গল গ্যাডট এবং তার ‘ওয়ান্ডার ওম্যান’ ছবির পরিচালক প্যাটি জেনকিন্স।

মিসরের টলেমাইক সাম্রাজ্যের শেষ শাসক ছিলেন ক্লিওপেট্রা। তার জীবন অবলম্বনে চিত্রনাট্য লিখছেন লায়েতা কালোগ্রিদিস। ২০০৪ সালে অলিভার স্টোন পরিচালিত আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের বায়োপিকের চিত্রনাট্যকার ছিলেন তিনি। গ্রিক বংশোদ্ভুত আমেরিকান এই চিত্রনাট্যকারের অন্য কাজগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মার্টিন স্করসেজির ‘শাটার আইল্যান্ড’ ও জেমস ক্যামেরন প্রযোজিত ‘আলিটা: ব্যাটেল অ্যাঞ্জেল’।

নতুন ছবিতে নাম ভূমিকায় থাকবেন গল গ্যাডট। এছাড়া প্রযোজকের দায়িত্ব সামলাবেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, ক্লিওপেট্রার গল্প রূপালি পর্দায় তুলে ধরা তার অনেকদিনের ইচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়ে ভক্তদের সঙ্গে নিজের উচ্ছ্বাস ভাগাভাগি করেছেন।

মিসরের রানির একটি শিল্পকর্ম শেয়ার করে গল গ্যাডট বলেন, ‘আপনারা হয়তো জেনেছেন, প্যাটি জেনকিন্স ও লায়েতা কালোগ্রিদিসের সঙ্গে মিলে মিসরের রানি ক্লিওপেট্রার গল্প বলবো। প্রথমবারের মতো নারীর চোখে তাকে উপস্থাপন করা হবে। সেটা ক্যামেরার সামনে এবং পেছনে উভয় ক্ষেত্রে। আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবসে (১১ অক্টোবর) এই ঘোষণা দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।’

৩৫ বছর বয়সী এই তারকার আশা, ‘বিশ্বজুড়ে নারী ও মেয়েরা যারা নিজেদের প্রমাণ করতে চান তারা কখনও স্বপ্ন দেখা ছাড়বেন না। তারা নিজেদের ও অন্য নারীদের জন্য সোচ্চার কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে দেবেন।’

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নির্মিতব্য ছবিটির সহ-প্রযোজক হিসেবে থাকবেন গল গ্যাডটের প্রতিষ্ঠান পাইলট ওয়েভ মোশন পিকচার্সের অংশীদার জেরন ভারসানো, আমেরিকান পরিচালক প্যাটি জেনকিন্স এবং অ্যাটলাস এন্টারটেইনমেন্টের চার্লস রোভেন।

নীল নদের রানি ক্লিওপেট্রা চরিত্রে সবশেষ ১৯৬৩ সালে অভিনয় করেন হলিউডের কিংবদন্তি অভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলর। জোসেফ এল. মানকিউভিচ পরিচালিত ‘ক্লিওপেট্রা’ নামের ছবিটি চারটি বিভাগে অস্কার জেতে। এর আগে ১৯৩৪ সালে সেসিল বি. ডিমিল পরিচালিত ‘ক্লিওপেট্রা’য় এই চরিত্রে অভিনয় করেন আমেরিকান-ফরাসি অভিনেত্রী ক্লদেত কলবের্ত।

এদিকে ডিসি কমিকসের সুপারহিরো নির্ভর ছবি ‘ওয়ান্ডার ওম্যান’-এর (২০১৭) বহুল প্রতীক্ষিত সিক্যুয়েল ‘ওয়ান্ডার ওম্যান নাইনটিন এইটি ফোর’ করোনাভাইরাস মহামারির কারণে একাধিকবার পিছিয়েছে। পরিবেশনা সংস্থা ওয়ার্নার ব্রাদার্স পিকচার্সের নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এ বছরের ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনে ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা।

