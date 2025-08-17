X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
৫০ বছরের ক্যারিয়ারে ‘কুলি’ এক অসাধারণ শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৭ আগস্ট ২০২৫
নিজের ক্যারিয়েরের পঞ্চাশ বছর পূর্তি, সেইসাথে ক্যারিয়ারের ১৭১তম সিনেমা। দক্ষিণি সুপারস্টার রজনীকান্তের কাছে তাই অনেকদিক দিয়ে বিশেষ ‘কুলি’। ১৪ আগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে সিনেমাটি। তরতরিয়ে চলছে হলে।

রজনীকান্তের ক্যারিয়ারের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে ‘কুলি’ যেন বিশেষ হয়েই থাকবে, ইঙ্গিত দিচ্ছে এমনটাই। কারণ, তামিল সিনেমার ইতিহাসে ‘কুলি’ রেকর্ড ভেঙেছে। অগ্রিম বুকিংয়েই ১০০ কোটি রুপি তুলে নেয় এটি। এরইমধ্যে সিনেমাটি ২৪০ কোটি রুপি আয় করেছে বলে জানা গেছে। এদিকে, বাণিজ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ১৮ আগস্টের মধ্যে এটি বিশ্বব্যাপী ৩০০ কোটি রুপির ঘরে পৌঁছাবে। ‘কুলি’ সিনেমায় রজনীকান্ত এমনিতেই রজনীকান্ত অ্যাকশন সিনেমায় অদ্বিতীয়। তার ওপর এই বয়সে একাই এক ডজন শত্রুকে কাবু করে ফেলছেন, তা দেখে সিনেমা হলগুলো ভক্তদের করতালিতে ফেটে পড়ছে।

এ কারণে বলা যেতেই পারে, লোকেশ কানাগরাজ পরিচালিত এবং কলানিধি মারানের সান পিকচার্স প্রযোজিত ‘কুলি’ ভারতীয় চলচ্চিত্রে রজনীকান্তের ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করছে যেন। জানাচ্ছে শ্রদ্ধাঞ্জলিও।

মনে করিয়ে দরকার, রজনীকান্তের আগের সমস্ত ছবি এবং ‘কুলি’র মধ্যে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। এমনিতেই পরিচালক লোকেশ কানাগরাজ, যিনি থালাপতি বিজয় অভিনীত দারুণ সব অ্যাকশন বাণিজ্যিক সিনেমার জন্য পরিচিত, তিনি ঠিক একই ধরণের একটি ছবিতে সুপারস্টারকে নিয়ে এসেছেন একেবারে ভিন্ন ভাবে। সেইসাথে এই সিনেমায় দেখা যাচ্ছে আরও বড় বড় তারকাকে।

তারকাদের মধ্যে রয়েছেন আমির খান, নাগার্জুন, উপেন্দ্র এবং সৌবিন শাহির মতো অভিনেতারা যা রজনীকান্তের ক্যারিয়ারের মাইলফলক করে তুলেছে।

আরেকটি আকর্ষণীয়, বলা যায় অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিষয় হল, ৭৪ বছর বয়সী রজনীকান্তের সঙ্গে এই সিনেমায় খুব কম বয়সী কোনও নায়িকাকে জুটি করা হয়নি। কারন, এর আগে তার বেশিরভাগ সিনেমাতেই তার চেয়ে অনেক কম বয়সের নায়িকাকে তার জুটি করা হয়েছে। যা নিয়ে প্রশংসা যেমন তিনি পেয়েছেন, তেমনি সমালোচনার মুখোমুখিও হয়েছেন। ‘কুলি’ সিনেমায় রজনীকান্ত বলা প্রয়োজন, ‘কুলি’ সিনেমার শুরু থেকেই অ্যাকশন দৃশ্যের অবতারণা এবং পরিচালক শেষপর্যন্ত সিনেমাটিকে একই গতিতে নিয়ে গেছেন। তবে সমালোচকদের মতে, কিছু লড়াইয়ের দৃশ্য টেনে আনা হয়েছে শুধু শুধু এবং একই সাথে অসংখ্য অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য যুক্ত করা হয়েছে। এমনকি, ফিলোমিন রাজের তীক্ষ্ণ সম্পাদনা ছবিটিকে আরও চমৎকার করে উপস্থাপন করতে পারতো এবং সেইসাথে ২ ঘন্টা ৫০ মিনিটের স্ক্রিন টাইমও কমাতে পারত।

উল্লেখ্য, সিনেমাতে রজনীকান্তের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৭৫ সালে পরিচালক বালাচন্দরের হাত ধরে। এই সিনেমায় অভিনয়ের সময় নিজের শিবাজি রাও গায়কোয়াড় নাম পরিবর্তন করে তিনি হন রজনীকান্ত। সেই থেকে এখনও এই অভিনেতা নিজের অভিনয় ও স্টাইল দিয়ে বিশ্বজুড়ে দর্শকদের মুগ্ধ করে চলেছেন।

