মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের শুল্কবিরতি বাড়ল আরও ৯০ দিন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১২ আগস্ট ২০২৫, ১২:৩৩আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১২:৩৬
চীন-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য যুদ্ধ পেছালো। ছবি: এপি।

যুক্তরাষ্ট্র ও চীন তাদের পারস্পরিক বাণিজ্যযুদ্ধের শুল্কবিরতি আরও ৯০ দিনের জন্য বাড়িয়েছে। সোমবার (১১ আগস্ট) মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে ঘোষণা করেছেন, তিনি একটি নির্বাহী আদেশে সই করেছেন, যাতে ১০ নভেম্বর ভোর ১২:০১ মিনিট পর্যন্ত উচ্চ শুল্ক আরোপ স্থগিত থাকবে এবং শুল্কবিরতির অন্যান্য সব উপাদান অপরিবর্তিত থাকবে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। 

চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ও মঙ্গলবার সকালে অতিরিক্ত শুল্ক স্থগিতের সমান্তরাল ঘোষণা দেয়। গত এপ্রিল মাসে যেসব মার্কিন কোম্পানিকে তারা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সীমাবদ্ধতার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা করেছিল, তা কার্যকর করাও ৯০ দিনের জন্য পিছিয়ে দেয়।

বেইজিং ও ওয়াশিংটনের মধ্যে শুল্কবিরতি মঙ্গলবার রাত ১২টায় শেষ হওয়ার কথা ছিল। নভেম্বরের শুরুর দিক পর্যন্ত এই বাড়ানো সময় ক্রিসমাস মৌসুমে আমদানি বৃদ্ধির জন্য—বিশেষত ইলেকট্রনিক্স, পোশাক ও খেলনা—কম শুল্ক হারে প্রবাহ নিশ্চিত করবে। এর ফলে মার্কিন খুচরা বিক্রেতারা বছরের শেষের গুরুত্বপূর্ণ ছুটির মৌসুমের আগে মজুদ বাড়ানোর প্রস্তুতি নিতে পারবে।

নতুন আদেশে মার্কিন শুল্ক চীনা পণ্যের ওপর ১৪৫ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যাওয়া ঠেকানো হয়েছে। আবার চীনা শুল্ক মার্কিন পণ্যের ওপর ১২৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ার কথা ছিল—যা কার্যকর হলে দুই দেশের মধ্যে কার্যত একটি বাণিজ্যিক অবরোধ তৈরি হতো। আপাতত চীনা আমদানির ওপর মার্কিন শুল্ক ৩০ শতাংশ এবং মার্কিন আমদানির ওপর চীনা শুল্ক ১০ শতাংশ হারে বহাল থাকছে।

