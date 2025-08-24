বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হলো মিয়ানমারের ঐতিহাসিক রেলসেতু

মিয়ানমারে ঔপনিবেশিক আমলে নির্মিত একটি রেলসেতু বিদ্রোহীরা উড়িয়ে দিয়েছে বলে দাবি করেছে জান্তা সরকার। রবিবার (২৪ আগস্ট) শাসকগোষ্ঠীর প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, একসময় বিশ্বের উচ্চতম রেলসেতু হিসেবে পরিচিত অবকাঠামোটি বোমা মেরে ধ্বংস করেছে জান্তাবিরোধী সশস্ত্রগোষ্ঠী। ফরাসি বার্তাসংস্থা এএফপি এ খবর জানিয়েছে।
সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় জান্তা সরকারের মুখপাত্র ঝাও মিন তুন বলেছেন, বিদ্রোহী গোষ্ঠী তা’আং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ) ও পিপলস ডিফেন্স ফোর্সের সদস্যরা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ঐতিহাসিক ‘গোকতেইক সেতু’ ধ্বংস করেছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবি ও ভিডিওতে দেখা যায়, মিয়ানমারের মান্দালয় থেকে উত্তর শান অঙ্গরাজ্যকে রেলপথে সংযুক্ত করা এই সেতুটি আংশিকভাবে ধসে পড়েছে।
ব্রিটিশ শাসনামলে ১৯০১ সালে নির্মিত গোকতেইক রেলসেতুর ভূমি থেকে উচ্চতা প্রায় ১০২ মিটার বা ৩৩৪ ফুট। সে সময় বিশ্বের উচ্চতম হিসেবে পরিচিত কাঠামোটি বর্তমান মিয়ানমারেরও সবচেয়ে উঁচু রেলসেতু।
সেতু উড়িয়ে দেওয়ায় সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ অস্বীকার করেছে টিএনএলএ। গোষ্ঠীর মুখপাত্র লওয়ে ইয়াই উ'র পালটা অভিযোগ, জান্তার বোমা হামলায় সেতুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
তিনি দাবি করেন, সকালে সেনারা ড্রোন ব্যবহার করে আমাদের ঘাঁটিতে হামলার চেষ্টা করে। তারা আমাদের বাহিনীকে লক্ষ্যবস্তু করেছিল কিন্তু তাদের বোমা গোকতেইক সেতুতেও আঘাত হানে।
গোকতেইকের নিকটবর্তী নাওংকিও ও কিয়াউকমি শহরে সাম্প্রতিক কয়েক সপ্তাহে জান্তা ও টিএনএলএর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ হয়েছে। যদিও গত জুলাইয়ে নাওংকিও শহর পুনর্দখলের দাবি করেছিল জান্তা।
২০২১ সালে নির্বাচিত বেসামরিক সরকারকে ভোট জালিয়াতির অভিযোগে উৎখাত করে ক্ষমতায় আসে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী। এরপর থেকেই জান্তাবিরোধী গোষ্ঠীদের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর তীব্র লড়াই চলছে।