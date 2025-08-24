X
রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হলো মিয়ানমারের ঐতিহাসিক রেলসেতু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৪ আগস্ট ২০২৫, ২২:১১আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ২২:১১
মিয়ানমার জান্তা। ফাইল ছবি: রয়টার্স

মিয়ানমারে ঔপনিবেশিক আমলে নির্মিত একটি রেলসেতু বিদ্রোহীরা উড়িয়ে দিয়েছে বলে দাবি করেছে জান্তা সরকার। রবিবার (২৪ আগস্ট) শাসকগোষ্ঠীর প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, একসময় বিশ্বের উচ্চতম রেলসেতু হিসেবে পরিচিত অবকাঠামোটি বোমা মেরে ধ্বংস করেছে জান্তাবিরোধী সশস্ত্রগোষ্ঠী। ফরাসি বার্তাসংস্থা এএফপি এ খবর জানিয়েছে।

সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় জান্তা সরকারের মুখপাত্র ঝাও মিন তুন বলেছেন, বিদ্রোহী গোষ্ঠী তা’আং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ) ও পিপলস ডিফেন্স ফোর্সের সদস্যরা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ঐতিহাসিক ‘গোকতেইক সেতু’ ধ্বংস করেছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবি ও ভিডিওতে দেখা যায়, মিয়ানমারের মান্দালয় থেকে উত্তর শান অঙ্গরাজ্যকে রেলপথে সংযুক্ত করা এই সেতুটি আংশিকভাবে ধসে পড়েছে।

ব্রিটিশ শাসনামলে ১৯০১ সালে নির্মিত গোকতেইক রেলসেতুর ভূমি থেকে উচ্চতা প্রায় ১০২ মিটার বা ৩৩৪ ফুট। সে সময় বিশ্বের উচ্চতম হিসেবে পরিচিত কাঠামোটি বর্তমান মিয়ানমারেরও সবচেয়ে উঁচু রেলসেতু।

সেতু উড়িয়ে দেওয়ায় সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ অস্বীকার করেছে টিএনএলএ। গোষ্ঠীর মুখপাত্র লওয়ে ইয়াই উ'র পালটা অভিযোগ, জান্তার বোমা হামলায় সেতুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তিনি দাবি করেন, সকালে সেনারা ড্রোন ব্যবহার করে আমাদের ঘাঁটিতে হামলার চেষ্টা করে। তারা আমাদের বাহিনীকে লক্ষ্যবস্তু করেছিল কিন্তু তাদের বোমা গোকতেইক সেতুতেও আঘাত হানে।

গোকতেইকের নিকটবর্তী নাওংকিও ও কিয়াউকমি শহরে সাম্প্রতিক কয়েক সপ্তাহে জান্তা ও টিএনএলএর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ হয়েছে। যদিও গত জুলাইয়ে নাওংকিও শহর পুনর্দখলের দাবি করেছিল জান্তা।

২০২১ সালে নির্বাচিত বেসামরিক সরকারকে ভোট জালিয়াতির অভিযোগে উৎখাত করে ক্ষমতায় আসে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী। এরপর থেকেই জান্তাবিরোধী গোষ্ঠীদের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর তীব্র লড়াই চলছে।

/এসকে/
বিষয়:
মিয়ানমারজান্তা সরকারবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
যুক্তরাষ্ট্রে বেড়াতে গুনতে হবে বাড়তি ৩০ হাজার টাকা
মার্কিন বশ্যতা মানবে না ইরান: খামেনি
২৫০ কোটি জিমেইল অ্যাকাউন্টের তথ্য হাতিয়ে নিয়েছে হ্যাকাররা
সর্বশেষ খবর
সারা দেশে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার আরও ১৫৮৬
সারা দেশে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার আরও ১৫৮৬
যুক্তরাষ্ট্রে বেড়াতে গুনতে হবে বাড়তি ৩০ হাজার টাকা
যুক্তরাষ্ট্রে বেড়াতে গুনতে হবে বাড়তি ৩০ হাজার টাকা
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ৬ সেপ্টেম্বর
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ৬ সেপ্টেম্বর
বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের ছবিতে ‘গণজুতা নিক্ষেপ’
বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের ছবিতে ‘গণজুতা নিক্ষেপ’
সর্বাধিক পঠিত
ট্রেন মিস করে চট্টগ্রাম স্টেশনে যাত্রীদের বিক্ষোভ
ট্রেন মিস করে চট্টগ্রাম স্টেশনে যাত্রীদের বিক্ষোভ
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
বক্তব্য সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রয়াস, ফজলুর রহমানকে শোকজ বিএনপির
নিরাপত্তা দুর্বলতায় বিমানের চাকা ও তেল চুরি
নিরাপত্তা দুর্বলতায় বিমানের চাকা ও তেল চুরি
পিএসসির নতুন তিন সদস্যকে শপথ পড়ালেন প্রধান বিচারপতি
পিএসসির নতুন তিন সদস্যকে শপথ পড়ালেন প্রধান বিচারপতি
বুড়িগঙ্গা থেকে নারী-শিশুসহ ৪ জনের মরদেহ উদ্ধার
বুড়িগঙ্গা থেকে নারী-শিশুসহ ৪ জনের মরদেহ উদ্ধার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media