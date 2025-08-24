X
সোমবার, ২৫ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠার রূপরেখা দিলেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৪ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৫৫আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৫৫
ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠার রূপরেখা দিলেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ইউক্রেনের নিরাপত্তার দায়িত্ব ন্যাটোর বদলে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদসহ আরও কয়েকটি দেশের জোটবদ্ধ হয়ে নেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ। রবিবার (২৪ আগস্ট) মার্কিন সংবাদমাধ্যম এনবিসি নিউজে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন তিনি। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

এনবিসিকে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যসহ একটি আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী ইউক্রেনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবে। এই জোটে জার্মানি, তুরস্কসহ আরও কয়েকটি দেশ থাকতে পারে।

তিনি বলেন, এ বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনায় ২০২২ সালের ব্যর্থ ইস্তাম্বুল আলোচনা প্রসঙ্গ তুলেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চয়তাকারীদের হতে হবে নিরপেক্ষ, সামরিক কোনও জোটের সংশ্লিষ্টতাহীন এবং অপারমাণবিক রাষ্ট্র।

ল্যাভরভ যে আলোচনার কথা বলেছেন, তার একটি খসড়া যাচাই করেছে রয়টার্স। সেই আলোচনায় দাবি ছিল, ইউক্রেন স্থায়ীভাবে নিরপেক্ষ থাকবে। বিনিময়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য (যুক্তরাজ্য, চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র) এবং অন্যান্য কিছু দেশ তাদের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দেবে।

ল্যাভরভ জোর দিয়ে বলেছেন, পশ্চিমাদের সামরিক জোট ন্যাটোতে ইউক্রেনের সদস্যপদ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাশিয়ার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি দাবি করেন, ইউক্রেনে বাসকারী রুশভাষী জনগণের সুরক্ষা রাশিয়ার অগ্রাধিকার এবং ইউক্রেনের সঙ্গে সীমান্ত ও ভূখণ্ড ইস্যুতে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তিন কর্মকর্তার বরাতে গত সপ্তাহে রয়টার্স জানায়, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েকটি দাবি করেছেন পুতিন। এরমধ্যে রয়েছে, ইউক্রেনকে পূর্বাঞ্চলীয় ডনবাস অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়া, ন্যাটোতে যোগদানের পরিকল্পনা পরিত্যাগ, নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখা এবং পশ্চিমা কোনও বাহিনীকে দেশের ত্রিসীমানায় আনা থেকে বিরত থাকা।

/এসকে/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্ররাশিয়াভ্লাদিমির পুতিনডোনাল্ড ট্রাম্পরাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধবিশ্ব সংবাদ
