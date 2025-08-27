X
বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫
১২ ভাদ্র ১৪৩২
ভারতীয় পণ্যে মার্কিন শুল্ক মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ মোদির

রক্তিম দাশ, কলকাতা
২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩৭আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩৭
নরেন্দ্র মোদি ও ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফাইল ছবি: রয়টার্স

মার্কিন ৫০ শতাংশ শুল্কের ফলে টেক্সটাইল, চামড়া, দামি পাথর ও রাসায়নিক শিল্পে বড় ধাক্কা লেগেছে।  তবে বিচলিত না হয়ে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেছে ভারতের মোদি সরকার। ভারতীয় রুপির দরপতন, শেয়ারবাজারে অস্থিরতা এবং রফতানির সম্ভাব্য ২০ থেকে ৩০ শতাংশ ক্ষতির মুখে কেন্দ্রীয় সরকার এখন বহুমুখী কৌশল নিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক আইনি লড়াই, ঘরোয়া করছাড়, রফতানিকারকদের জন্য প্রণোদনা এবং বিকল্প বাজার অন্বেষণ।

ভারত ইতোমধ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় মার্কিন শুল্কের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক নোটিশ দিয়েছে। বিশেষত গাড়ি নির্মাণ, টেক্সটাইল ও চামড়া খাতে ক্ষতির ভিত্তিতে প্রতিশোধমূলক শুল্ক আরোপের কথাও বিবেচনা করছে দিল্লি।

পাশাপাশি নেওয়া হয়েছে করছাড় ও আর্থিক প্রণোদনা প্রকল্প। রফতানিতে ভ্যাট ও জিএসটি মওকুফের পরিকল্পনা চলছে। ২৫ হাজার কোটি রুপির এক্সপোর্ট প্রমোশন মিশনের আওতায় ট্রেড ফাইন্যান্স, ব্র্যান্ড বিল্ডিং, ই-কমার্স ও ওয়ারহাউজিং সাপোর্টের ব‍্যবস্থা করা হয়েছে।

মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে উচ্চস্তরের বৈঠকে ভারত ফার্মা ও ইলেকট্রনিক্স খাতে ছাড় চেয়েছে। পাশাপাশি চিহ্নিত করা হয়েছে প্রায় ৫০টি নতুন রফতানি বাজার। লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ইউরোপের দেশগুলোতে রফতানি বৃদ্ধিরর উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় ভারতীয়দের বিদেশি পণ্যের বদলে দেশি পণ্য ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেছেন, আমাদের কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের রক্ষা করাই সরকারের অঙ্গীকার। চাপ যতই আসুক, ভারত মাথা নত করবে না।

এদিকে ভারতের বিরুদ্ধে একতরফা শুল্কারোপের ফলে রাশিয়া, চীন, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা সহ প্রভাবশালী প্রায় সব দেশ একজোট হতে কিছুটা নড়েচড়ে বসেছে ট্রাম্প প্রশাসন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সবচেয়ে প্রভাবশালী দেশ ফ্রান্স ব্রিকসের সদস্য হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছে যা মার্কিন অর্থনীতির জন্য চিন্তার কারণ।এছাড়া জাপানও ব্রিকসের সদস্য হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে। কানাডা কয়েক মাস আগেই এফ থার্টিফাইভ যুদ্ধ বিমানের ক্রয়াদেশ বাতিল করে ট্রাম্পের প্রতি তাদের মনোভাব জানিয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি আমেরিকা থেকে সয়াবিন আমদানি এক চতুর্থাংশে নামিয়ে এনেছে চীন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে কাজুবাদাম আমদানি স্থগিত করেছে ভারত। পোস্টাল পার্সেলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি এবং চালের ক্রয়াদেশ ঘুরিয়ে আফ্রিকায় পাঠানোর উদ্যোগও নিয়েছে তারা।

ভারতযুক্তরাষ্ট্রনরেন্দ্র মোদিডোনাল্ড ট্রাম্পবিশ্ব সংবাদ
