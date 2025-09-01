আফগানিস্তান-পাকিস্তানে গত কয়েক বছরে আঘাত হেনেছে যত ভূমিকম্প

আফগানিস্তানের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে রবিবার (৩১ আগস্ট) গভীর রাতে আঘাত হানা ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা ৮০০ ছাড়িয়েছে। এছাড়া, সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, অন্তত দু হাজার ৮০০ মানুষ আহত হয়েছেন। জীবিতদের উদ্ধারে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ।
কোনও দেশ ভূমিকম্পের কতটা ঝুঁকিতে থাকে, তা নির্ভর করে টেকটোনিক প্লেটের সাপেক্ষে এর অবস্থান। আফগানিস্তান দেশটির ভারতীয় এবং ইউরেশীয় প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত। ভারতীয় প্লেট উত্তরদিকে চাপ প্রয়োগ করে ইউরেশীয় প্লেটের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে ওই অঞ্চলে, বিশেষত হিন্দুকুশ এলাকায় প্রায়ই ভূমিকম্প অনুভূত হয়।
২০২১ সালে তালেবান ক্ষমতা দখলের পর এটি আফগানিস্তানের তৃতীয় ভয়াবহ ভূমিকম্প। গত কয়েক বছরে আফগানিস্তান এবং দেশটির সীমান্তবর্তী দেশে আঘাত হানা ভূমিকম্পের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স। তার আলোকে এই প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে।
২০২৫ সাল
- আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ এলাকায় আগস্ট মাসে দুটো ভূকম্পন রেকর্ড করা হয়েছে। এরমধ্যে ১৯ তারিখ ৫ দশমিক ২ মাত্রার এবং ২৭ তারিখ ৫ দশমিক ৬ মাত্রার কম্পন অনুভূত হয়।
- জুনের ২৯ তারিখে পাকিস্তানের মধ্যাঞ্চলে ৫ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। এর আগে, মে মাসের ১০ তারিখ ৫ দশমিক ৭ মাত্রার একটি ভূমিকম্পের কথা জানায় ইউরোপীয় ভূমধ্যসাগরীয় ভূকম্পবিদ্যা কেন্দ্র (ইউরোপিয়ান মেডিটেরেনিয়ান সাইসমোলজিক্যাল সেন্টার)।
- এপ্রিল মাসের ১৬ ও ১৯ তারিখ হিন্দুকুশ এলাকা এবং আফগানিস্তান-তাজিকিস্তান সীমান্তে দুটি পৃথক ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এদের মাত্রা ছিল যথাক্রমে ৫ দশমিক ৬ এবং ৫ দশমিক ৮।
- একই মাসের ১২ তারিখে পাকিস্তানে ৫ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে। এছাড়া, মার্চ এবং জুনে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরনগরী করাচিতে একাধিক মাঝারি ও হালকা ভূমিকম্প অনুভূত হয়।
২০২৪ সাল
- আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ এলাকায় ১৭ অক্টোবর ৫ দশমিক ৫ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে।
- সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখ পাকিস্তানে ৫ দশমিক ৭৫ মাত্রার ভূকম্পন অনুভূত হয়।
- এক মার্চ মাসেই পরপর দুদিন কেঁপে ওঠে পাকিস্তান। ১৯ ও ২০ তারিখ ওই দুটি কম্পনের মাত্রা রিখটার স্কেলে ছিল যথাক্রমে ৫ দশমিক ৫ এবং ৫ দশমিক ৮।
- ১৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান-শাসিত কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিমে ৫ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়।
- আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ অঞ্চলে জানুয়ারির ১১ তারিখ ৬ দশমিক ৩ মাত্রার ভূমিকম্প হয়।
- তার সপ্তাহখানেক আগে, ৫ জানুয়ারি, আফগানিস্তান-তাজিকিস্তান সীমান্ত এলাকায় একটি ৫ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে।
২০২৩ সাল
- নভেম্বরের ১৫ তারিখ আফগানিস্তান-তাজিকিস্তান সীমান্ত এলাকায় ৫ দশমিক ৩ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়।
- অক্টোবর মাসে আফগানিস্তানে একাধিক ভূমিকম্প আঘাত হানে। এতে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটে।
- আগস্টের ৬ তারিখ, আফগানিস্তান-তাজিকিস্তান সীমান্তে ৫ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়।
- আগস্টের ৫, মে মাসের ৩ এবং জানুয়ারির ৫ তারিখে আফগানিস্তানের হিন্দুকুশে তিনটি পৃথক ভূমিকম্প আঘাত হানে। রিখটার স্কেলে এদের মান ছিল যথাক্রমে ৫ দশমিক ৬, ৫ দশমিক ৭ এবং ৫ দশমিক ৮।
- এছাড়া, মার্চের শেষের দিকে আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে ৬ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্পে অন্তত ১৩ জন নিহত হন।
২০২২ সাল
- আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ১৬ ডিসেম্বর একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে, রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৩।
- সেপ্টেম্বরের ৫ ও ৬ তারিখ আফগানিস্তানে দুটি ভূমিকম্প আঘাত হানে। এর মধ্যে একটির আঘাতে অন্তত আটজনের প্রাণহানির তথ্য পাওয়া গেছে।
- আগস্টের প্রথম দিনই পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ৫ দশমিক ৬ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে।
- ওই বছর জুন মাসে আফগানিস্তানে ভয়াবহ এক ভূমিকম্প আঘাত হানে। রিখটার স্কেলে ৬ মাত্রার ওই কম্পনে এক হাজারের বেশি মানুষ নিহত হন।
- ৫ ফেব্রুয়ারি আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ অঞ্চলে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে।
- ১৭ জানুয়ারি আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে ৫ দশমিক ৬ মাত্রার ভূকম্পন অনুভূত হয়।
২০২১ সাল
- পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে অক্টোবরের ৭ তারিখ আঘাত হানা ভূমিকম্পে অন্তত ১৫ জন প্রাণ হারান।
- ১৯ মে আফগানিস্তানে ৪ দশমিক ৬ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে।