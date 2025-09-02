X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বেইজিং রেলস্টেশনে দেখা গেছে কিমের ট্রেন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫৬আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫৬
বিশেষায়িত এই ট্রেনেই চলাচল করেন কিম। ছবি: এপি

চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে উত্তর কোরিয়ার পতাকা সংবলিত একটি বিশেষ ট্রেন চলতে দেখা গেছে। উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের ব্যবহৃত ট্রেনের সঙ্গে ওই বাহনের সাদৃশ্য ছিল বলে মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দাবি করেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

রয়টার্স প্রতিনিধিকে প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও বলেন, ট্রেনটি দেখা যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই বেইজিং রেলস্টেশন থেকে উত্তর কোরিয়ার পতাকাবাহী মোটরযানের একটি বহর বের হতে দেখা যায়।

বুধবার বেইজিংয়ে আয়োজিত হতে যাচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ের স্মরণে সামরিক কুচকাওয়াজ। ওই আয়োজনে কিম জং উন অংশগ্রহণ করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এছাড়া, ওই কুচকাওয়াজে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে থাকবেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং ইরানি প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান।

কিম জং উন ২০১১ সালের শেষ দিকে উত্তর কোরিয়ার ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এরপর থেকে চীন, ভিয়েতনাম ও রাশিয়া সফরে বিশেষায়িত ওই ট্রেনটি ব্যবহার করে আসছেন তিনি। কিছুটা ধীরগতির হলেও নিরাপদ যাতায়াত মাধ্যম হিসেবে দেশটির শাসকগোষ্ঠী বহুবছর ধরেই ওই রেলগাড়িটিতেই যাতায়াত করে থাকেন। 

/এসকে/
বিষয়:
উত্তর কোরিয়াকিম জং উনবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা ছাড়ালো ১৪০০
ঘনিষ্ঠ সহযোগীর পদত্যাগের সিদ্ধান্তে বেকায়দায় জাপানি প্রধানমন্ত্রী
সরকারবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল ইন্দোনেশিয়া, এবার আক্রান্ত শিক্ষার্থীরা
সর্বশেষ খবর
আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা ছাড়ালো ১৪০০
আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা ছাড়ালো ১৪০০
বিকাশ ও বিজ্ঞানচিন্তার আয়োজনে ‘বিজ্ঞান উৎসব’এর তৃতীয় আসর শুরু
বিকাশ ও বিজ্ঞানচিন্তার আয়োজনে ‘বিজ্ঞান উৎসব’এর তৃতীয় আসর শুরু
হত্যা মামলায় কারাগারে মহিলী লীগ নেত্রী স্বপ্না
হত্যা মামলায় কারাগারে মহিলী লীগ নেত্রী স্বপ্না
শেখ হাসিনাকে ‘কওমি জননী’ উপাধি দেয়নি হেফাজতে ইসলাম: আজিজুল হক
শেখ হাসিনাকে ‘কওমি জননী’ উপাধি দেয়নি হেফাজতে ইসলাম: আজিজুল হক
সর্বাধিক পঠিত
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media