বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
বাংলাদেশে পরবর্তী মার্কিন রাষ্ট্রদূত মনোনীত করলেন ট্রাম্প

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০৮আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১০
ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন। ছবি : মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট

বাংলাদেশের জন্য পরবর্তী মার্কিন রাষ্ট্রদূত মনোনীত করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউজ থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এ কথা বলা হয়।

ওই বিবৃতিতে বলা হয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য পরবর্তী মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনকে মনোনীত করা হয়েছে। তিনি মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এবং অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদ।

মনোনয়নটি অনুমোদনের জন্য সিনেটে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া, ক্রিস্টেনসেনের পাশাপাশি আরও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ কূটনীতিবিদের নিয়োগ অনুমোদনের জন্য সিনেটে পাঠিয়েছে হোয়াইট হাউজ। তথ্যসূত্র: বাসস

যুক্তরাষ্ট্রবিশ্ব সংবাদরাষ্ট্রদূত
সন্ত্রাসী সুমন শেখের টর্চার সেলে পুলিশের অভিযান, গ্রেফতার ৩
বকেয়া পরিশোধের আশ্বাসে সড়ক ছাড়লেন শ্রমিকরা, কুড়িলে যান চলাচল স্বাভাবিক
সাঈদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করেন শেখ হাসিনা: ট্রাইব্যুনালে ৩ সাক্ষীর অভিযোগ
অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিলের বিধান বাতিল হচ্ছে: ইসি সানাউল্লাহ
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
প্রেমিক যুগল থেকে আদায় করা ৫০ হাজার টাকা নিয়ে ছাত্রদল-স্বেচ্ছাসেবক দলের সংঘর্ষ
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
