বাংলাদেশে পরবর্তী মার্কিন রাষ্ট্রদূত মনোনীত করলেন ট্রাম্প

বাংলাদেশের জন্য পরবর্তী মার্কিন রাষ্ট্রদূত মনোনীত করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউজ থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এ কথা বলা হয়।
ওই বিবৃতিতে বলা হয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য পরবর্তী মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেনকে মনোনীত করা হয়েছে। তিনি মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এবং অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদ।
মনোনয়নটি অনুমোদনের জন্য সিনেটে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া, ক্রিস্টেনসেনের পাশাপাশি আরও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ কূটনীতিবিদের নিয়োগ অনুমোদনের জন্য সিনেটে পাঠিয়েছে হোয়াইট হাউজ। তথ্যসূত্র: বাসস