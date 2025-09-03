X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
যেমন আছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সাবেক ব্রিটিশ তারকা

মুন‌জের আহমদ চৌধুরী,লন্ডন
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৫আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৮
কনি হক।

শোবিজ জগৎ ছেড়ে সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক কনি হক। ব্লু পিটার, দ্য এক্সট্রা ফ্যাক্টর, শক্ট ব্রিটেন অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করে একসময় যুক্তরাজ্যের পরিচিত মুখ ছিলেন তিনি। তার স্বামী চার্লি ব্রুকার জনপ্রিয় টিভি সিরিজ ব্ল্যাক মিররের স্রষ্টা। তবে গত দশকের শুরুর দিকে এই জগৎ ছেড়েছুড়ে পুরোপুরি ছাপোষা জীবনে মনোযোগ দেন কনি।

কনি বেছে নিয়েছেন 'মিনিমালিস্টিক' লাইফস্টাইল। তিনি বহু বছর কোনও নতুন ফোন কেনেননি এবং দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে অপ্রয়োজনে নতুন পোশাক কেনা এড়িয়ে চলেছেন। নিজের জীবনধারাকে আধুনিক ভোগবাদিতার বিরুদ্ধে একটি স্পষ্ট প্রতিবাদ হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি।

লন্ডনের হ্যামারস্মিথে কনক হক নামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ষাটের দশকে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমানো এক দম্পতির সন্তান কনি তিন বোনের মধ্যে ছোট।

তার বড় বোন রুমা হক, ব্রিটিশ রাজনীতিতে একজন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তিনি ইলিং সেন্ট্রাল অ্যান্ড অ্যাকটনের লেবার পার্টির সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। রুমা একজন সমাজবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ।

তার আরেক বোন নুতুন হক একজন সফল ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে কাজ করছেন।

বর্তমানে লেখালেখির দিকে মনোযোগ দিয়েছেন কনি। ২০২০ সালে তার প্রথম শিশুতোষ বই 'কুকি অ্যান্ড দ্য মোস্ট অ্যানোয়িং বয় ইন দ্য ওয়ার্ল্ড' এবং 'কুকি অ্যান্ড দ্য মোস্ট মিসটেরিয়াস বয় ইন দ্য ওয়ার্ল্ড'।

যুক্তরাজ্যবিশ্ব সংবাদ
রাকসুতে ২৩ পদে ৪৬৬ প্রার্থী, ডোপ টেস্টের অধিকাংশ রিপোর্টও প্রস্তুত
তারেক রহমানের দৃষ্টি কামনা করেছেন ঢাকা ১৮ আসনের বিএনপির অনুসারীরা
ইউপি সচিবের বিরুদ্ধের দুদকের মামলা
জাতীয় সনদ চূড়ান্ত করতে সভা করেছে ঐকমত্য কমিশন
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
ভারতে আশ্রয়প্রার্থী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য শিথিল হলো আইন
গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া আলী হুসেন ঢাবি থেকে বহিষ্কার
