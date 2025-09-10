X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নেপালে আন্দোলনের জেরে শিলিগুড়ি-কাঠমান্ডু বাস চলাচল স্থগিত

রক্তিম দাশ, কলকাতা
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০৩আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০৩
বিক্ষোভ থেকে নেপালে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। ছবি: রয়টার্স

নেপালে চলমান আন্দোলনের জেরে শিলিগুড়ি-কাঠমান্ডু সরাসরি বাস চলাচল অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছে ভারত। এছাড়া, দেশটির সীমান্তে বাড়তি সর্তক অবস্থানে আছে ভারতীয় বাহিনী। নেপালের রাজনৈতিক অস্থিরতা সীমান্ত পেরিয়ে যেন ভারতে প্রবেশ করতে না পারে, সেই কারণে সীমান্তে টহল বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বর্তমানে শিলিগুড়ি অবস্থান করছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেপালে গত কয়েকদিনের ঘটনাবলি তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

নেপালের অস্থিরতার প্রভাব সরাসরি পড়েছে দুই দেশের বাণিজ্যের উপরও। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা সমস্যায় পড়েছেন। পাশাপাশি এই অশান্তির জেরে দুদেশের স্বর্ণ ব্যবসায় বড় প্রভাব পড়বে বলেও আশঙ্কা করছেন অনেকে।

নেপালে গিয়ে কাজ করেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল ও দাসপুরের হাজার হাজার শ্রমিক। এই পরিস্থিতিতে নেপাল যেতে তারা আতঙ্ক বোধ করছেন।

/এসকে/
বিষয়:
ভারতনেপালবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায় নেপাল, সামনে কী?
ভারতের ১৫তম উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণাণ
রাজপথে সেনাবাহিনী, আন্দোলন ‘বেহাত’ বলছে জেন-জিরা
সর্বশেষ খবর
ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমছে
ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমছে
ডাকসু নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ তুলে তদন্তের দাবি বাগছাসের
ডাকসু নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ তুলে তদন্তের দাবি বাগছাসের
ডাকসু ও হল সংসদে বিজয়ীদের শুভেচ্ছা জানালেন সাবেক ভিপি নুর
ডাকসু ও হল সংসদে বিজয়ীদের শুভেচ্ছা জানালেন সাবেক ভিপি নুর
৪৯তম বিসিএস পরীক্ষা ১০ অক্টোবর
৪৯তম বিসিএস পরীক্ষা ১০ অক্টোবর
সর্বাধিক পঠিত
ধিক্কার জানালেন সারজিস
ধিক্কার জানালেন সারজিস
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ ফিরলেন তৌসিফ
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ ফিরলেন তৌসিফ
স্বর্ণের দামে নতুন রেকর্ড, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
স্বর্ণের দামে নতুন রেকর্ড, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
নুরাল পাগলার মরদেহ কবর থেকে তোলার ‘নির্দেশদাতা’ গ্রেফতার
নুরাল পাগলার মরদেহ কবর থেকে তোলার ‘নির্দেশদাতা’ গ্রেফতার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media