নেপালে আন্দোলনের জেরে শিলিগুড়ি-কাঠমান্ডু বাস চলাচল স্থগিত

নেপালে চলমান আন্দোলনের জেরে শিলিগুড়ি-কাঠমান্ডু সরাসরি বাস চলাচল অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছে ভারত। এছাড়া, দেশটির সীমান্তে বাড়তি সর্তক অবস্থানে আছে ভারতীয় বাহিনী। নেপালের রাজনৈতিক অস্থিরতা সীমান্ত পেরিয়ে যেন ভারতে প্রবেশ করতে না পারে, সেই কারণে সীমান্তে টহল বৃদ্ধি করা হয়েছে।
বর্তমানে শিলিগুড়ি অবস্থান করছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেপালে গত কয়েকদিনের ঘটনাবলি তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
নেপালের অস্থিরতার প্রভাব সরাসরি পড়েছে দুই দেশের বাণিজ্যের উপরও। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা সমস্যায় পড়েছেন। পাশাপাশি এই অশান্তির জেরে দুদেশের স্বর্ণ ব্যবসায় বড় প্রভাব পড়বে বলেও আশঙ্কা করছেন অনেকে।
নেপালে গিয়ে কাজ করেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল ও দাসপুরের হাজার হাজার শ্রমিক। এই পরিস্থিতিতে নেপাল যেতে তারা আতঙ্ক বোধ করছেন।