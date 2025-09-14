X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:২৭আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:২৭
নেপালে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস। ফাইল ছবি: খবর হাব

নেপালে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস জানিয়েছে, দেশটির অন্তবর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে কাজ করতে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত আছে। রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এ কথা বলা হয়।

গত সপ্তাহের সহিংসতার পর দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনর্বহালের জন্য স্বাগত জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়, গণতান্ত্রিক পন্থায় সমাধানের প্রতি অঙ্গীকারের জন্য আমরা প্রেসিডেন্ট রাম চন্দ্র পাওদেল এবং তরুণ নেতাতের অভিনন্দন জানাই।

বিক্ষোভ থেকে ছড়িয়ে পড়া সহিংসতায় প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে দূতাবাস জানায়, নেপালের সঙ্গে আমরাও শোকাহত।

অস্থিতিশীলতার সময় নেপালি সেনাবাহিনী ও সেনাপ্রধান জেনারেল অশোক রাজ সিগদেলের ভূমিকার প্রশংসা করে বিবৃতিতে বলা হয়, শৃঙ্খলা পুনপ্রতিষ্ঠা করা এবং বেসামরিক সরকারের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় তাদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নেপালে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির প্রতিবাদে চলমান আন্দোলন হঠাৎ সহিংস হয়ে ওঠে যখন সরকারের তরফ থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। পরে ওই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলেও ক্ষয়ক্ষতি থামানো যায়নি। পরে মঙ্গলবার পদত্যাগ করেন কে পি শর্মা ওলি।

সহিংসতায় অন্তত ৫১ জনের বেশি নিহত এবং এক হাজার ৩০০ জনের বেশি আহত হয়েছেন। অবাধ লুটপাট, ভাঙচুর, লাইব্রেরিসহ ঐতিহাসিক কাঠামো ধ্বংস, রাজনীতিবিদদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, মব সৃষ্টি করে মারধরে দেশটিতে চরম অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। এ অবস্থায় দেশে অন্তর্বর্তী নেতৃত্বের প্রশ্নে দেখা দেয় কিছু জটিলতা।

নতুন সরকার প্রধান হিসেবে কয়েকটি নাম শোনা গেলেও সাবেক বিচারপতি সুশীলা কার্কি অনেকটাই বেশি গ্রহণযোগ্য ছিলেন। তবে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে সাংবিধানিক জটিলতা এবং পার্লামেন্ট ভাঙা প্রশ্নে কিছুটা স্থবিরতার পর শুক্রবার রাতে প্রেসিডেন্ট পাওদেলের কাছে শপথ গ্রহণ করে নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন কার্কি। ওই রাতেই আগামী ৫ মার্চ সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট।

রবিবার স্থানীয় সময় সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন কার্যালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি।

তথ্যসূত্র: খবর হাব ইংলিশ

/এসকে/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্রনেপালবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
নেপালে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী কার্কি
যুক্তরাষ্ট্রে চার্লি কার্কের সমালোচনাকারীদের ওপর ক্ষুব্ধ আইনপ্রণেতারা
রুশ তেল ক্রয়: চীন-ভারতের ওপর শুল্ক আরোপের আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রের
সর্বশেষ খবর
ডাকসুর প্রথম সভা: সিনেট সদস্য হচ্ছেন ভিপি-জিএসসহ ৫ জন
ডাকসুর প্রথম সভা: সিনেট সদস্য হচ্ছেন ভিপি-জিএসসহ ৫ জন
সাদাপাথর লুট: পদ হারানো কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি গ্রেফতার
সাদাপাথর লুট: পদ হারানো কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি গ্রেফতার
১২ হাজার ভোট গণনায় ৪৮ ঘণ্টা, কেবল ‘অভিজ্ঞতা না থাকা’ কারণ নাকি ‘অন্যকিছু’
১২ হাজার ভোট গণনায় ৪৮ ঘণ্টা, কেবল ‘অভিজ্ঞতা না থাকা’ কারণ নাকি ‘অন্যকিছু’
ডোপ টেস্টের দাবিতে অনশন করা জাকসুর সেই ভিপি প্রার্থী পেলেন ২৭ ভোট
ডোপ টেস্টের দাবিতে অনশন করা জাকসুর সেই ভিপি প্রার্থী পেলেন ২৭ ভোট
সর্বাধিক পঠিত
দুর্গাপূজায় সরকারি চাকরিজীবীরা ছুটি পাবেন ৪ দিন, তবে....
দুর্গাপূজায় সরকারি চাকরিজীবীরা ছুটি পাবেন ৪ দিন, তবে....
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরেও মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ
উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরেও মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ
পদত্যাগপত্রে যা জানিয়েছেন রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা
পদত্যাগপত্রে যা জানিয়েছেন রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা
জাকসুর ফল ঘোষণা, হল সংসদে শীর্ষ পদে জিতলেন যারা
জাকসুর ফল ঘোষণা, হল সংসদে শীর্ষ পদে জিতলেন যারা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media