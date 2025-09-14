নেপালে বিক্ষোভে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৭২

নেপালে বিক্ষোভ থেকে ছড়িয়ে পড়া সহিংসতায় নিহতের সংখ্যা ৭২ জনে পৌঁছেছে। সরকারি তথ্যের বরাতে দেশটির সংবাদমাধ্যম দ্য খবর হাব ইংলিশ এ তথ্য জানায়।
প্রেসিডেন্ট রাম চন্দ্র পাওদেলের কাছে সুশীলা কার্কির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের সময় সংখ্যাটি প্রকাশ করেন মুখ্যসচিব একনারায়ণ আরিয়াল। তিনি আরও বলেন, দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১৯১ জন ব্যক্তি চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
নেপালে সরকারি মদদে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও কর্মসংস্থানের অভাব নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই আন্দোলন চলছিল। তবে ভুয়া খবর ছড়ানোর কারণে সরকার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধের ঘোষণা দিলে সেই আন্দোলন সহিংস হয়ে ওঠে। পরে সরকার নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেও সহিংসতা রোধ করা যায়নি। অবশেষে মঙ্গলবার পদত্যাগে বাধ্য হন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি।
বিক্ষোভে এখন পর্যন্ত অন্তত এক হাজার ৩০০ জন মানুষের আহত হওয়ার খবর জানিয়েছে ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স। এছাড়া, লুটপাট, ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ কয়েকশ কোটি রূপি। তবে এরপর কারফিউ জারি করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে সেনাবাহিনী।
শুক্রবার থেকে রাজধানী কাঠমান্ডুতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার লক্ষণ দেখা গেছে। দোকানপাট খুলতে শুরু করেছে এবং সড়কে কিছু গাড়ি চলতেও দেখা গেছে। সেনা টহল অবশ্য এখনও জারি আছে এবং কিছু সড়কে এখনও প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা থাকলেও, তার পরিমাণ কমতে শুরু করেছে।
ওইদিনই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন সাবেক বিচারপতি সুশীলা কার্কি। নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী রবিবার তার নতুন কার্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।