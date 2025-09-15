X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
নেপালে জেন-জি আন্দোলনে শহীদদের প্রতি পরিবার পাবে ১৫ লাখ রুপি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৪৩আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৫৩
ওম প্রকাশ আর্যাল। ছবি: দ্য খবর হাব ইংলিশ

নেপালে গত ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বরের আন্দোলনে নিহতদের পরিবারকে ১৫ লাখ রুপি করে আর্থিক সহায়তা দেবে সুশীলা কার্কির নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। এছাড়া, নিহতদের শহীদ ঘোষণা করে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) মন্ত্রিসভার বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

গৃহ ও আইনমন্ত্রী ওম প্রকাশ আর্যাল জানান, প্রতি পরিবারের জন্য আগে ১০ লাখ রূপি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তার সঙ্গে আরও পাঁচ লাখ রুপি যোগ করা হয়েছে। ফলে প্রতিটি পরিবার মোট ১৫ লাখ রুপি করে ক্ষতিপূরণ পাবে।

তিনি আরও জানান, নিহতদের মরদেহ নিজ নিজ জেলা ও পৌরসভায় পৌঁছে দিতে সরকার হেলিকপ্টারসহ পরিবহনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে।

তথ্যসূত্র: দ্য খবর হাব ইংলিশ

নেপালবিশ্ব সংবাদ
