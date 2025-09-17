নেপালে আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে সাধারণ ছুটি ঘোষণা

নেপালে সাম্প্রতিক সহিংস আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাষ্ট্রীয় শোক পালনের ঘোষণা দিয়েছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তে তাই এদিন দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়।
মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর জেন-জি নেতৃত্বাধীন আন্দোলনে নিহতদের সম্মানে নেপাল সরকার (মন্ত্রিপরিষদ) ১৭ সেপ্টেম্বর, বুধবারকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে।
রাষ্ট্রীয় শোক দিবসের প্রথা অনুযায়ী, দেশব্যাপী সব সরকারি কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে।
দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির প্রতিবাদে নেপালে চলমান আন্দোলন সহসাই ৮ সেপ্টেম্বর সহিংস হয়ে ওঠে। লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুরের মতো নৃশংসতায় দেশটির কয়েকশ কোটি রূপির আর্থিক ক্ষতি তো হয়েছেই, পাশাপাশি আহত হয়েছেন এক হাজার ৩০০ জনের বেশি মানুষ। আর সর্বশেষ সরকারি তথ্য অনুযায়ী, প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৭২ জন।
ধ্বংসযজ্ঞের নিন্দা জানিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান সুশীলা কার্কি বলেছেন, ধ্বংসযজ্ঞের পেছনে ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। আর নেপালিরাই যদি এসবে জড়িত থাকে, তবে বিষয়টা খুব লজ্জার। সহিংসতায় জড়িত সবাইকে বিচারের আওতায় আনা হবে।
তথ্যসূত্র: দ্য খবর হাব ইংলিশ