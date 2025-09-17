X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নেপালে আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে সাধারণ ছুটি ঘোষণা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:০৯আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:০৯
কাঠমাণ্ডুতে তরুণ বিক্ষোভকারী। ছবি: দ্য খবর হাব ইংলিশ

নেপালে সাম্প্রতিক সহিংস আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাষ্ট্রীয় শোক পালনের ঘোষণা দিয়েছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তে তাই এদিন দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়।

মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর জেন-জি নেতৃত্বাধীন আন্দোলনে নিহতদের সম্মানে নেপাল সরকার (মন্ত্রিপরিষদ) ১৭ সেপ্টেম্বর, বুধবারকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে।

রাষ্ট্রীয় শোক দিবসের প্রথা অনুযায়ী, দেশব্যাপী সব সরকারি কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে।

দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির প্রতিবাদে নেপালে চলমান আন্দোলন সহসাই ৮ সেপ্টেম্বর সহিংস হয়ে ওঠে। লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুরের মতো নৃশংসতায় দেশটির কয়েকশ কোটি রূপির আর্থিক ক্ষতি তো হয়েছেই, পাশাপাশি আহত হয়েছেন এক হাজার ৩০০ জনের বেশি মানুষ। আর সর্বশেষ সরকারি তথ্য অনুযায়ী, প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৭২ জন।

ধ্বংসযজ্ঞের নিন্দা জানিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান সুশীলা কার্কি বলেছেন, ধ্বংসযজ্ঞের পেছনে ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। আর নেপালিরাই যদি এসবে জড়িত থাকে, তবে বিষয়টা খুব লজ্জার। সহিংসতায় জড়িত সবাইকে বিচারের আওতায় আনা হবে।

তথ্যসূত্র: দ্য খবর হাব ইংলিশ

/এসকে/
বিষয়:
এশিয়ানেপালবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
ব্রিটেনে দুর্গের দেয়ালে দেখানো হলো ট্রাম্প-এপস্টেইনের ছবি, আটক ৪
ইয়েমেনের হোদাইদা বন্দরে ইসরায়েলের বিমান হামলা
শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশের পর নেপালদক্ষিণ এশিয়া কি জেন-জি বিপ্লবের উর্বর ক্ষেত্র?
সর্বশেষ খবর
উইল ডুরান্টের চোখে রবীন্দ্রনাথ
শেষ পর্বউইল ডুরান্টের চোখে রবীন্দ্রনাথ
আমরা এখন সমীকরণের দিকে তাকিয়ে: তানজিদ
আমরা এখন সমীকরণের দিকে তাকিয়ে: তানজিদ
বৃষ্টি, জলজট ও জলাবদ্ধতায় নাজেহাল নগরবাসীর জীবন
বৃষ্টি, জলজট ও জলাবদ্ধতায় নাজেহাল নগরবাসীর জীবন
আখাউড়া স্থলবন্দরে আমদানি-রফতানি বন্ধ আজ
বিশ্বকর্মা পূজাআখাউড়া স্থলবন্দরে আমদানি-রফতানি বন্ধ আজ
সর্বাধিক পঠিত
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের পুরোনো পোস্ট ভাইরাল
বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের পুরোনো পোস্ট ভাইরাল
আগামীকাল বেনাপোল বন্দরে আমদানি-রফতানি বন্ধ থাকবে
আগামীকাল বেনাপোল বন্দরে আমদানি-রফতানি বন্ধ থাকবে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media