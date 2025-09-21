X
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
ফিলিস্তিনকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিলো ব্রিটেন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২৬আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১৬
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। ফাইল ছবি: রয়টার্স

অবশেষে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিলো ব্রিটেন। রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) দেশটির প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা দেন।

এক ভিডিও বার্তায় স্টারমার বলেছেন, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের সম্ভাবনা পুনরুজ্জীবিত করতে, মহান ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতির ঘোষণা দিচ্ছি।

বেশ কিছু দিন ধরেই যখন একাধিক পশ্চিমা দেশ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা দিচ্ছিল, তখন থেকেই নাখোশ ছিল ইসরায়েল। দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু তো বলেই বসেন, ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিলে মূলত হামাসকে তাদের ‘পাশবিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য’ পুরস্কৃত করা হবে।

আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার আগে, একই দিন সকালে স্কাই নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ব্রিটিশ উপ-প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি বলেন,  স্বীকৃতি দিলেই কিন্তু রাতারাতি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন হয়ে যাবে না। এই পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য হলো, ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংকট সমাধানে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের সম্ভাবনা জিইয়ে রাখা।  

তথ্যসূত্র: বিবিসি

বিষয়:
যুক্তরাজ্যফিলিস্তিনবিশ্ব সংবাদইসরাইল ফিলিস্তিন যুদ্ধকিয়ার স্টারমার
