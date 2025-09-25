X
শনিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২
২৬১ কেজির হারকিউলিস পিলার ধরে রেখে ভারতের ইস্পাত মানবের নতুন রেকর্ড

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০৬আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২৬
এ নিয়ে নিজের ঝুলিতে ১৭তম বিশ্বরেকর্ড পুরলেন খারাড়ি। 

শক্তিমত্তা প্রদর্শন করে গিনেজ বুকে নাম ওঠালেন ভারতের মার্শাল আর্টিস্ট ভিসপি খারাড়ি। পাঞ্জাবের আত্তারি সীমান্তে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে ২৬১ কেজির হারকিউলিস পিলার চ্যালেঞ্জে নতুন রেকর্ড করেন তিনি। এখন পর্যন্ত এই ক্যাটাগরিতে সর্বোচ্চ ভার সবচেয়ে বেশি সময় ধরে রাখা পুরুষ হয়েছেন খারাড়ি।

হারকিউলিস পিলার হচ্ছে শক্তি ও সহ্যক্ষমতা প্রদর্শনের একটি খেলা, যেখানে দুপাশে দুটি ভারী স্তম্ভ কিছুটা হেলানো অবস্থায় থাকে। স্তম্ভের সঙ্গে যুক্ত শেকল টেনে ধরে অংশগ্রহণকারী সেগুলো খাড়া রাখার চেষ্টা করেন।

গিনেজ ওয়ার্ড রেকর্ডসের তথ্য অনুযায়ী, দুটো স্তম্ভের মিলিত ওজন কমবেশি একটা শ্বেত ভালুকের সমান। বিশ্বরেকর্ড করার জন্য খারাড়ি ৬০ সেকেন্ড সীমারেখা অতিক্রম করলেই হয়ে যেত। কিন্তু তিনি পুরো ৬৭ সেকেন্ড সহ্য করে যান।

তিনি মঞ্চে ওঠার আগে কয়েকজন লম্বা চওড়া মানুষের সহায়তায় স্তম্ভ দুটো মঞ্চে স্থাপন করা হয়। এরপর হাজার দর্শকের করতালি আর উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে বিশ্বরেকর্ড করেন খারাড়ি।

হারকিউলিস পিলার চ্যালেঞ্জে এর আগেও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন খারাড়ি। ২০২৪ সালের নভেম্বরে তিনি ১৬৬ দশমিক ৭ কেজি ও ১৬৮ দশমিক ৯ কেজি ওজনের স্তম্ভ ২ মিনিট ১০ দশমিক ৭৫ সেকেন্ড ধরে রেখে দীর্ঘতম সময়ের রেকর্ড করেছিলেন। এর আগে ২০১৯ সালে এক মিনিটে গলায় ২১টি লোহার রড বাঁকানো, ২০২২ সালে পেরেকের বিছানায় শুয়ে ৫২৮ কেজি কংক্রিট ভাঙা এবং ২০২৫ সালে শরীরে এক হাজার ৮১৯ কেজি ওজন বহন করার মতো রেকর্ডও গড়েন।

সর্বশেষ রেকর্ডটি নিজ দেশের সেনাবাহিনীর প্রতি উৎসর্গ করেছেন খারাড়ি। এছাড়া, তার মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষকদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

তথ্যসূত্র: এনডিটিভি

/এসকে/
বিষয়:
গিনেসবিশ্ব সংবাদ
