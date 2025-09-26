সিরিয়ার পর্যটন খাতকে চাঙা করতে ১৫০ কোটি ডলারের চুক্তি

সিরিয়ার পর্যটন খাতকে চাঙা করতে দেড়শ কোটি মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ চুক্তি করেছে দেশটির সরকার। পর্যটনমন্ত্রী মাজেন আল-সালহানির বরাতে সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় বার্তাসংস্থা বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) এ খবর জানিয়েছে।
আল-সালহানি জানান, প্রত্যক্ষ চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকশ সব মিলিয়ে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৫০ কোটি মার্কিন ডলার।
বিনিয়োগের অধীন প্রকল্পগুলোর মধ্যে নতুন হোটেল, রিসোর্ট ও বিনোদন নগরী নির্মাণের পাশাপাশি আছে বিদ্যমান অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ঐতিহাসিক স্থানগুলো ঠিকঠাক করে তোলা।
গত আগস্টে অবকাঠামো, পরিবহন ও আবাসন খাতে ১২টি বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল দামেস্ক। সেগুলোর মোট মূল্য ছিল এক হাজার ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার।
দীর্ঘদিনের গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এসব প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে।
তথ্যসূত্র: রয়টার্স