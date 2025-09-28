X
রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ইউরোপে হামলার ইচ্ছা নেই, কিন্তু আগ্রাসনের যথাযথ জবাব দেওয়া হবে: রাশিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫০আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৫
রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ। ফাইল ছবি: রয়টার্স

ইউক্রেন ইস্যুতে কিয়েভের পশ্চিমা মিত্রদের প্রতি হুঁশিয়ারি দিয়ে রাশিয়া বলেছে, ইউরোপে হামলার কোনও ইচ্ছা তাদের নেই। তবে যে কোনও আগ্রাসনের যথাযথ জবাব দেওয়া হবে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বক্তব্য প্রদানকালে শনিবার রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ এসব কথা বলেন। মার্কিন বার্তাসংস্থা এপি এ খবর জানিয়েছে।

ল্যাভরভ বলেছেন, রাশিয়া হুমকির সম্মুখীন। আমরা কখনও ইউরোপীয় বা ন্যাটো দেশগুলোতে আক্রমণ করতে চাই না। তবে আমার দেশের বিরুদ্ধে যে কোনও আগ্রাসনের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া হবে। ন্যাটো এবং ইইউ সদস্যদের মধ্যে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

কয়েক সপ্তাহ ধরে ন্যাটো সদস্যদের আকাশসীমায় রুশ ড্রোন ও যুদ্ধবিমান অনুপ্রবেশের অভিযোগ করা হচ্ছে। বিশেষ করে পোল্যান্ডের আকাশে 'রাশিয়ার' ড্রোন ভূপাতিত করার পর এবং এস্তোনিয়ায় রুশ যুদ্ধবিমানের ১২ মিনিট অবস্থানের পর ইউরোপে উদ্বেগ আরও বেড়ে যায়।

অবশ্য রাশিয়া বরাবরই অনুপ্রবেশের অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। তাদের দাবি, তাদের ড্রোন ও যুদ্ধবিমান আন্তর্জাতিক জলসীমাতেই ছিল।

অবশ্য ইউরোপীয় নেতারা ঘটনাগুলোকে ইচ্ছাকৃত ও উসকানিমূলক পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ন্যাটো জোট চলতি সপ্তাহে রাশিয়াকে সতর্ক করে বলেছে, ন্যাটোর আকাশসীমা আবারও লঙ্ঘন ঠেকাতে সমস্ত উপায় ব্যবহার করা হবে।

/এসকে/
বিষয়:
রাশিয়াজাতিসংঘন্যাটোবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
ইরানের ওপর এক দশক পর জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল
থালাপাতি বিজয়ের সমাবেশে পদদলনের ঘটনায় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ
ইউক্রেনে প্রায় ১২ ঘণ্টা ড্রোন হামলা চালালো রাশিয়া
সর্বশেষ খবর
খাগড়াছড়িতে সংঘর্ষ-গুলিতে ৩ জন নিহত, আহত ৪
খাগড়াছড়িতে সংঘর্ষ-গুলিতে ৩ জন নিহত, আহত ৪
দিল্লিতে ‘সফট পাওয়ার’ কূটনীতিতেই এখন বাংলাদেশের ঝোঁক!
দিল্লিতে ‘সফট পাওয়ার’ কূটনীতিতেই এখন বাংলাদেশের ঝোঁক!
শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া অর্থ–সম্পদেও এবার কর বসছে
শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া অর্থ–সম্পদেও এবার কর বসছে
মহাষষ্ঠীতে কাঁসর ঘণ্টা-উলুধ্বনিতে মুখর ঢাকেশ্বরী মন্দির
মহাষষ্ঠীতে কাঁসর ঘণ্টা-উলুধ্বনিতে মুখর ঢাকেশ্বরী মন্দির
সর্বাধিক পঠিত
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
আইএমএফের নতুন চাপে বাংলাদেশ
হাজী সেলিমের বাড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান
হাজী সেলিমের বাড়িতে যৌথবাহিনীর অভিযান
সারা দিন গ্রেনেড নিয়ে খেললো শিশু, শুনেই ছুটে গেলো সেনাবাহিনী
সারা দিন গ্রেনেড নিয়ে খেললো শিশু, শুনেই ছুটে গেলো সেনাবাহিনী
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীকে নিজ জেলায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
বাংলাদেশি স্ক‌টিশ এম‌পি ফয়সল চৌধুরী দল থেকে বরখাস্ত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media