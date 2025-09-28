ইউরোপে হামলার ইচ্ছা নেই, কিন্তু আগ্রাসনের যথাযথ জবাব দেওয়া হবে: রাশিয়া

ইউক্রেন ইস্যুতে কিয়েভের পশ্চিমা মিত্রদের প্রতি হুঁশিয়ারি দিয়ে রাশিয়া বলেছে, ইউরোপে হামলার কোনও ইচ্ছা তাদের নেই। তবে যে কোনও আগ্রাসনের যথাযথ জবাব দেওয়া হবে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বক্তব্য প্রদানকালে শনিবার রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ এসব কথা বলেন। মার্কিন বার্তাসংস্থা এপি এ খবর জানিয়েছে।
ল্যাভরভ বলেছেন, রাশিয়া হুমকির সম্মুখীন। আমরা কখনও ইউরোপীয় বা ন্যাটো দেশগুলোতে আক্রমণ করতে চাই না। তবে আমার দেশের বিরুদ্ধে যে কোনও আগ্রাসনের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া হবে। ন্যাটো এবং ইইউ সদস্যদের মধ্যে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়।
কয়েক সপ্তাহ ধরে ন্যাটো সদস্যদের আকাশসীমায় রুশ ড্রোন ও যুদ্ধবিমান অনুপ্রবেশের অভিযোগ করা হচ্ছে। বিশেষ করে পোল্যান্ডের আকাশে 'রাশিয়ার' ড্রোন ভূপাতিত করার পর এবং এস্তোনিয়ায় রুশ যুদ্ধবিমানের ১২ মিনিট অবস্থানের পর ইউরোপে উদ্বেগ আরও বেড়ে যায়।
অবশ্য রাশিয়া বরাবরই অনুপ্রবেশের অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। তাদের দাবি, তাদের ড্রোন ও যুদ্ধবিমান আন্তর্জাতিক জলসীমাতেই ছিল।
অবশ্য ইউরোপীয় নেতারা ঘটনাগুলোকে ইচ্ছাকৃত ও উসকানিমূলক পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ন্যাটো জোট চলতি সপ্তাহে রাশিয়াকে সতর্ক করে বলেছে, ন্যাটোর আকাশসীমা আবারও লঙ্ঘন ঠেকাতে সমস্ত উপায় ব্যবহার করা হবে।