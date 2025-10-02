X
বৃহস্পতিবার, ০২ অক্টোবর ২০২৫
১৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দুই হাত নেই, তবুও দমে না গিয়ে দিয়েছেন স্কাইডাইভ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০২ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৩০আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৩০
আইজ্যাক হার্ভি।

যুক্তরাজ্যের ৩০ বছর বয়সি আইজ্যাক হার্ভি জন্মেছিলেন লিম্ব/পেলভিস হাইপোপ্লাসিয়া/অ্যাপ্লাসিয়া (এলপিএইচএ) সিনড্রোম নিয়ে। এটি একটি বিরল জেনেটিক সমস্যা, যার কারণে তার হাত নেই, পা আকারে ছোট, পেলভিস দুর্বল এবং মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে। তবুও তিনি আজ দৃঢ়তা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে উঠেছেন।

২০১৫ সালে ১৪ হাজার ফুট ওপরে থেকে স্কাইডাইভ দিয়ে তার রোমাঞ্চকর যাত্রার সূচনা হয়। তবে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল ঝাঁপ দেওয়া নয়, বরং এমন এয়ারফিল্ড খুঁজে পাওয়া যারা তার বিশেষ চাহিদা পূরণ করতে রাজি। যুক্তরাজ্যের একাধিক জায়গা প্রত্যাখ্যান করার পর অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রে তিনি প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসমৃদ্ধ একটি এয়ারফিল্ড খুঁজে পান। স্কাইডাইভের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তিনি জানান, ভয় থাকলেও আকাশে উঠেই তা দৃঢ় সংকল্পে রূপ নেয়।

এরপর থেকে তিনি স্কি, টল শিপে নৌভ্রমণসহ নানা রোমাঞ্চকর অভিযানে যুক্ত হয়েছেন। তবে শুধু অভিযানেই সীমাবদ্ধ নন, হার্ভি সক্রিয়ভাবে বিশেষ শারীরিক চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে কাজ করছেন। কমিউনিটি সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ব্রিটিশ রাজপরিবারের পক্ষ থেকে এমবিই খেতাব পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি ‘হুইলস অ্যান্ড হুইলচেয়ার্স’ নামের একটি ক্লাবের সভাপতি, যা হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী ও স্কেটারদের জন্য আউটডোর অ্যাডভেঞ্চারের আয়োজন করে।

হার্ভি কনটেন্ট নির্মাতা হিসেবেও পরিচিত। তিনি ২০১৭ সালে লন্ডনের সেরা তরুণ ভ্লগার নির্বাচিত হন। অনুপ্রেরণামূলক তার যাত্রার মধ্যে রয়েছে ২০১২ সালে অলিম্পিক মশাল বহন, ২০২২ সালে লন্ডন ফ্যাশন উইকে মডেলিং এবং ২০২৪ ও ২০২৫ সালে নির্মিত দুটি প্রভাবশালী প্রামাণ্যচিত্র ফাইট টু ফ্লাই এবং ফাইটারস-এ অংশগ্রহণ।

হার্ভির গল্প আজকের সমাজে প্রমাণ করে যে শারীরিক সীমাবদ্ধতা কোনোভাবেই সম্ভাবনার শেষ নয়। বৈশ্বিকভাবে প্রতিবন্ধী অধিকার নিয়ে আলোচনা জোরদার হচ্ছে, আর তার মতো মানুষরা সেই আলোচনাকে আরও বাস্তব ও প্রেরণাদায়ী করে তুলছেন।

তথ্যসূত্র: এনডিটিভি

/এসকে/
বিষয়:
বিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
ট্রাম্প প্রশাসনে শাটডাউনের কারণে হতে পারে ব্যাপক ছাঁটাই
ব্রিটেনে সংকটে জীবনযাত্রার মান
সুমুদ ফ্লোটিলার ১৩টি নৌযান আটকে দিয়েছে ইসরায়েল
সর্বশেষ খবর
এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা দল তকমা নিয়ে রশিদ, ‘এটা মিডিয়ার তৈরি’
এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা দল তকমা নিয়ে রশিদ, ‘এটা মিডিয়ার তৈরি’
আজ শুরু বাংলাদেশ-আফগানিস্তান টি-টোয়েন্টি সিরিজ
আজ শুরু বাংলাদেশ-আফগানিস্তান টি-টোয়েন্টি সিরিজ
ড. ইউনূসের বক্তব্য দেশের পরিস্থিতি অস্থির করে তুলছে: ফারুক
ড. ইউনূসের বক্তব্য দেশের পরিস্থিতি অস্থির করে তুলছে: ফারুক
শিশু ধর্ষণ মামলায় পূজা মণ্ডপের সহ-সভাপতি গ্রেফতার
শিশু ধর্ষণ মামলায় পূজা মণ্ডপের সহ-সভাপতি গ্রেফতার
সর্বাধিক পঠিত
সবকিছু বললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে: ইশরাক
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচনসবকিছু বললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে: ইশরাক
ইসলামী ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিশেষ যোগ্যতা পরীক্ষার ফল প্রকাশ
ইসলামী ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিশেষ যোগ্যতা পরীক্ষার ফল প্রকাশ
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবর
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবর
সাবেক এমপি নুর উদ্দিন চৌধুরীর বাড়িতে আবারও অগ্নিসংযোগ, জিনিসপত্র লুট
সাবেক এমপি নুর উদ্দিন চৌধুরীর বাড়িতে আবারও অগ্নিসংযোগ, জিনিসপত্র লুট
ইসলামী ব্যাংকের চাকরি হারালেন আরও ২০০ জন
ইসলামী ব্যাংকের চাকরি হারালেন আরও ২০০ জন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media