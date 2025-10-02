X
বৃহস্পতিবার, ০২ অক্টোবর ২০২৫
১৭ আশ্বিন ১৪৩২
৫০০ বিলিয়ন ক্লাবে মাস্ক, হতে পারেন বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়নিয়ার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০২ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪৭আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪৭
ইলন মাস্ক। ফাইল ছবি: রয়টার্স

বিশ্বের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ৫০০ বিলিয়ন ডলার সম্পদের পাহাড় গড়েছেন ধনকুবের ইলন মাস্ক। ফোর্বসের বিলিয়নিয়ার সূচক জানায়, বুধবার (১ অক্টোবর) মাস্কের সম্পদের পরিমাণ কিছু সময়ের জন্য ৫০০ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছালেও পরে তা সামান্য কমে ৪৯৯ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে।

এর মধ্য দিয়ে বিশ্বের শীর্ষ ধনী হিসেবে আরও সুদৃঢ় হয়েছে মাস্কের অবস্থান। ফোর্বসের তালিকা অনুযায়ী, ওরাকল প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি এলিসন প্রায় ৩৫০ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার সম্পদ নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। গত মাসে ওরাকলের শেয়ার প্রায় ৪০ শতাংশ বৃদ্ধির পর কিছু সময়ের জন্য এলিসন মাস্ককে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।

মাস্কের বিপুল সম্পদ মূলত টেসলায় তার ১২ শতাংশের বেশি শেয়ারের সঙ্গে যুক্ত। এ বছর কোম্পানির শেয়ার ইতোমধ্যে ২০ শতাংশের এর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বুধবার লেনদেন শেষে আরও ৩ দশমিক ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, রাজনীতি থেকে আবারও ব্যবসায় মনোযোগ দেওয়ায় বিনিয়োগকারীরা আস্থা ফিরে পেয়েছেন।

টেসলা, স্পেস এক্স ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সের মালিক ইলন মাস্ক মার্কিন সরকারের ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট ইফিসিয়েন্সিতে থাকাকালীন সময়ে রাজনীতিতে অনেক বেশি জড়িয়ে যান। টেসলা বোর্ডের চেয়ার রবিন ডেনহোলম সেপ্টেম্বর মাসে জানান, মাস্ক এখন টেসলার ‘ফ্রন্ট অ্যান্ড সেন্টার’-এ রয়েছেন।

কোম্পানির বোর্ড আরও জানায়, মাস্ক আগামী এক দশকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিছু লক্ষ্য অর্জন করতে পারলে তিনি এক ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি সম্পদ অর্জন করতে পারেন। এর মধ্যে রয়েছে টেসলার বাজারমূল্য আটগুণ বাড়ানো, এক মিলিয়ন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত রোবট বিক্রি, আরও ১২ মিলিয়ন টেসলা গাড়ি বিক্রি এবং আরও কয়েকটি লক্ষ্য পূরণ।

গত মাসে মাস্ক প্রায় এক বিলিয়ন ডলারের টেসলা শেয়ার কিনেছেন, যা অনেক বিনিয়োগকারীর কাছে কোম্পানির প্রতি তার আস্থার ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হয়েছে।

বিগত কয়েক বছর ধরে চীনের বিওয়াডি-এর মতো বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতাদের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করছে টেসলা। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি বৈদ্যুতিক গাড়ি থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবটিক্স ব্যবসায় রূপান্তরের পথে রয়েছে।

তথ্যসূত্র: বিবিসি

বিশ্ব সংবাদইলন মাস্ক
নার্সিংকে অধীন পেশা ভাবা যাবে না: ফরহাদ মজহার
বিজয়া দশমীতে সিঁদুর খেলায় মেতেছেন নারীরা
এআই যুগে কর্মী নিয়োগ নাকি ছাঁটাই, নির্ভর করবে তিনটি বিষয়ের ওপর
ছোট ডেভেলপারদের জন্য এআই ডেটা সহজ করছে উইকিমিডিয়া
সবকিছু বললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে: ইশরাক
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিসিবি পরিচালক আসিফ আকবর
সাবেক এমপি নুর উদ্দিন চৌধুরীর বাড়িতে আবারও অগ্নিসংযোগ, জিনিসপত্র লুট
ইসলামী ব্যাংকের চাকরি হারালেন আরও ২০০ জন
ইসরায়েলি যুদ্ধজাহাজের বিরুদ্ধে সুমুদ ফ্লোটিলার নৌযান ঘিরে ফেলার অভিযোগ
