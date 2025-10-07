X
মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২২ আশ্বিন ১৪৩২
বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দামে অস্থিতিশীলতা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৭ অক্টোবর ২০২৫, ২১:১৬আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ২১:১৬
বিশ্ববাজারে মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) আবারও নতুন রেকর্ড স্পর্শ করেছে স্বর্ণের দাম। ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যেও বিনিয়োগকারীদের বাড়তি চাহিদা এবং মার্কিন সুদের হার আরও কমতে পারে—এই প্রত্যাশায় দাম নতুন উচ্চতায় গেছে। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

লন্ডন স্থানীয় সময় সকাল ১১টা ১১ মিনিটে  স্পট গোল্ড আউন্সপ্রতি তিন হাজার ৯৫৯ দশমিক ৮২ ডলার দরে স্থিতিশীল ছিল, যদিও এর আগে সেশনে এটি সর্বকালের সর্বোচ্চ তিন হাজার ৯৭৭ দশমিক ১৯ ডলার স্পর্শ করে।

ডিসেম্বর সরবরাহের জন্য মার্কিন স্বর্ণ ফিউচার বেড়ে শূন্য দশমিক ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় তিন হাজার ৯৮৩ দশমিক ১ ডলারে।

স্যাক্সো ব্যাংকের পণ্য কৌশল বিভাগের প্রধান ওলে হ্যানসেন বলেন, এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ডের (ইটিএফ) শক্তিশালী চাহিদা এখন মূল চালিকা শক্তি, যা ‘মিস করার ভয়’ এবং প্রচলিত নিরাপদ বিনিয়োগ মাধ্যমের ওপর আস্থাহীনতা থেকে উদ্ভূত।

তিনি আরও জানান, কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর ক্রয় এবং কম ঋণ খরচও স্বর্ণবাজারে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

হোয়াইট হাউজ সোমবার জানিয়েছে, চলমান সরকারি অচলাবস্থার কারণে সরকারি চাকরিজীবীদের ছাঁটাই শুরুর সিদ্ধান্ত কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। তবে সাত দিন ধরে চলা অচলাবস্থা অব্যাহত থাকলে চাকরি হারানোর ঝুঁকি বাড়তে পারে বলে সতর্ক করেছে তারা।

অচলাবস্থার কারণে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সূচক প্রকাশ বিলম্বিত হওয়ায় বিনিয়োগকারীরা এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার কমানোর সময় ও মাত্রা নির্ধারণে সরকারি তথ্যের বদলে বিকল্প উৎসের ওপর নির্ভর করছেন। বাজার বিশ্লেষকদের মতে, ফেডারেল রিজার্ভ এই মাসে এবং ডিসেম্বরের বৈঠকে ২৫ বেসিস পয়েন্ট করে সুদের হার কমাতে পারে।

সুদের হার কমে গেলে বিনিয়োগের জন্য স্বর্ণ আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

এ বছর এখন পর্যন্ত স্বর্ণের দাম বেড়েছে ৫১ শতাংশ, যার পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর ক্রয়, ইটিএফের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, দুর্বল ডলার এবং ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা।

স্কর্পিয়ন মিনারেলসের প্রধান বিনিয়োগ কর্মকর্তা মাইকেল ল্যাংফোর্ড বলেন, পরবর্তী ছয় মাসে আমি স্বর্ণের দাম আউন্সপ্রতি চার হাজার ৩০০ ডলার ছোঁয়ার সম্ভাবনা দেখছি। ডলারের মান আরও কমবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা স্বর্ণের জন্য ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করছে।

গোল্ডম্যান স্যাকস সোমবার তাদের পূর্বাভাস বাড়িয়ে ডিসেম্বর ২০২৬ সালের জন্য স্বর্ণের সম্ভাব্য দাম আউন্সপ্রতি চার হাজার ৯০০ ডলার নির্ধারণ করেছে, যা আগে ছিল চার হাজার ৩০০ ডলার।

চীনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকও সেপ্টেম্বরে টানা ১১তম মাসের মতো সোনার রিজার্ভ বাড়িয়েছে বলে জানিয়েছে পিপলস ব্যাংক অব চায়না।

অন্যদিকে, জাপান ও ফ্রান্সের রাজনৈতিক অস্থিরতা মঙ্গলবারও মুদ্রা ও বন্ডবাজারে অস্থিরতা তৈরি করেছে।

এদিন স্পট সিলভার শুন্য দশমিক ২ শতাংশ কমে আউন্সপ্রতি ৪৮ দশমিক ৪৩ ডলারে, প্লাটিনাম ১ শতাংশ কমে এক হাজার ৬১১ দশমিক ৫৬ ডলারে, আর প্যালাডিয়াম স্থিতিশীল ছিলএক হাজার ৩২০ দশমিক ০৬ ডলারে।

