X
বুধবার, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
২৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ব্রিটিশ ভিসায় যে কারণে ভারতীয়‌দের চেয়ে পিছিয়ে পড়েন অন্য অভিবাসী‌রা

মুন‌জের আহমদ চৌধুরী,লন্ডন
০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১০:২৬আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১০:২৬
বিগ বেন ও ব্রিটেনের পতাকা। প্রতীকী ছবি: রয়টার্স

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার তার প্রথম বড় বাণিজ্য মিশনে ভারতে গিয়ে একটি কৌশলগত রাজনৈতিক ঝুঁকি নিয়েছেন। য‌দিও তিনি স্পষ্টভাবে অত্যন্ত দক্ষ ভারতীয় কর্মীদের জন্য ব্রিটিশ ভিসার সংখ্যা বৃদ্ধিতে দৃশ‌্যত অস্বীকার করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আলোচনার আগে এই প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে স্টারমার ইঙ্গিত দিলেন যে, নিট অভিবাসন হ্রাসে তার অঙ্গীকার ব্রিটিশ ব্যবসায়িক নেতাদের জরুরি চাহিদাকে ছাপিয়ে গেছে।

এই পদক্ষেপ এমন সময়ে এলো, যখন নয়াদিল্লির পক্ষ থেকে তীব্র চাপ ছিল। জানা গেছে, সম্প্রতি সুরক্ষিত ৪ দশমিক ৮ বিলিয়ন পাউন্ড-বার্ষিক বাণিজ্য চুক্তির একটি মূল উপাদান হিসেবে উন্নত শ্রম গতিশীলতার প্রবেশাধিকার চেয়েছিল ভারত। এভিয়েশন (ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, ম্যানচেস্টার বিমানবন্দর), অর্থ এবং সৃজনশীল শিল্প (বেন্ড ইট লাইক বেকহ্যাম পরিচালক গুরুন্দর চাড্ডা) সহ বিভিন্ন খাতের শতাধিক শীর্ষস্থানীয় ব্রিটিশ ব্যবসায়িক প্রধানদের সাথে নিয়ে স্টারমার এই মিশনের ফোকাস নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, বিষয়টি ভিসা নিয়ে নয়। এটি বিনিয়োগ এবং চাকরি ও সমৃদ্ধি যুক্তরাজ্যে নিয়ে আসা নিয়ে।

একদিকে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা অন্যদিকে অর্থনৈতিক বাস্তবতা

স্টারমারের এই সিদ্ধান্ত ওয়েস্টমিনস্টারে একটি গভীর নীতিগত অসংগতিকে প্রতিফলিত করে। সরকারের অগ্রাধিকার হলো বিশাল ভারতীয় বাজারকে কাজে লাগানো—যা ২০২৮ সালের মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। কিন্তু একই সময়ে এটি ব্রিটিশ অর্থনীতিকে সেই বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ ভারতীয় কর্মী থেকে বঞ্চিত করছে। এই অবস্থান অভিবাসন-বিরোধী গোষ্ঠীগুলিকে শান্ত রাখার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, বিশেষ করে যারা নাইজেল ফারাজের রিফর্ম ইউকে এবং কেমি ব্যাডেনচের কনজারভেটিভ পার্টির উইং থেকে সরকারের উপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করছে।

সমালোচকরা সতর্ক করে বলেছেন, এই রাজনৈতিক অবস্থান অর্থনৈতিক খাতে আত্ম-ক্ষতির শামিল। এটি সক্রিয়ভাবে দক্ষ প্রতিভার প্রবেশাধিকার সীমিত করছে, যা সরাসরি করের ভিত্তিকে দুর্বল করে এবং স্টারমার যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য চেষ্টা করছেন তাতে বাধা দেয়। সরকারের অর্থায়নে ৫০ বিলিয়ন পাউন্ডের ঘাটতির সতর্কবার্তা এই নীতিগত সংঘর্ষকে প্রকট করে তুলেছে, যা দক্ষ অভিবাসন প্রশমনে সাহায্য করতে পারত।

ভেঙে পড়া ব্রিটিশ অভিবাসন

অফিসিয়াল কাঠামো, অর্থাৎ পয়েন্ট-ভিত্তিক অভিবাসন ব্যবস্থা, কাজ, দক্ষতার স্তর, বেতনের সীমা এবং ইংরেজি ভাষার দক্ষতার মতো মেট্রিক্সের মাধ্যমে দক্ষতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। তবুও, যখন অভিবাসীর সংখ্যা কমানোর রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা এর অর্থনৈতিক যুক্তিকে বাতিল করে দেয়, তখন এগুলো কার্যকরভাবে ব্যর্থ হয়। এটি অর্থনৈতিক নীতি (বাণিজ্য ও প্রবৃদ্ধির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ) এবং অভিবাসন নীতির (সাংখ্যিক হ্রাসের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ) মধ্যে একটি সংযোগ বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে। নতুন দক্ষ কর্মী আবেদনকারীদের জন্য ন্যূনতম বেতনের সীমা সম্প্রতি ৩৮ হাজার ৭০০ পাউন্ড থেকে ৪১ হাজার ৭০০তে বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিকভাবে কর্মী নিয়োগ করতে চাওয়া ব্যবসাগুলির জন্য উল্লেখযোগ্য আর্থিক বাধা সৃষ্টি করেছে।

এছাড়াও, স্টারমার বলেছেন যে সরকার ভিসা এবং প্রত্যাবাসন চুক্তির মধ্যে কোনও যোগসূত্র থাকা উচিত কিনা তা বিবেচনা করছে, কার্যকরভাবে ভিসা নীতিকে একটি লেনদেনমূলক কূটনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। যদিও তিনি নিশ্চিত করেছেন যে এটি ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না—যার একটি সফল প্রত্যাবাসন চুক্তি রয়েছে—তবুও এই পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক সম্পর্কে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে, যা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাকে কঠিন করে তোলে।

অন্যান্য দেশের সঙ্গে ফারাক

ভারতের মতো একটি উদীয়মান বৈশ্বিক শক্তির সঙ্গে একটি পারস্পরিক চুক্তি সুরক্ষিত করার জন্য এই অগ্রাধিকারমূলক ফোকাস অন্যান্য কমনওয়েলথ দেশ থেকে আসা আবেদনকারীদের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলির তীব্রভাবে বিপরীত। ভারতের মতো, যা নির্দিষ্ট পেশাদারদের (শেফ, যোগ প্রশিক্ষক, সংগীতজ্ঞ) জন্য সহজ অস্থায়ী ব্যবসায়িক গতিশীলতার রুট এবং একটি সামাজিক নিরাপত্তা ছাড় পেয়েছে, বাংলাদেশ, যদিও একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য অংশীদার, একই ধরনের বিশেষ বাণিজ্য-সম্পর্কিত ভিসা সুবিধা সুরক্ষিত করতে পারেনি।

বাংলাদেশী দক্ষ কর্মীরা সাধারণ, এবং ক্রমবর্ধমান কঠিন নিয়মের অধীন রয়েছেন। বিশেষ করে সামাজিক পরিচর্যার মতো খাতে তারা প্রায়শই উচ্চ ভিসা প্রত্যাখ্যানের হার এবং কঠোর নতুন বেতনের সীমা এবং নির্ভরশীলদের আনার উপর সাম্প্রতিক বিধিনিষেধগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য একই প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন পান না।

এ ব‌্যাপারে মন্তব‌্য কর‌তে গি‌য়ে লন্ডনের ল ম্যাট্রিক সলিসিটরসের পার্টনার ব্যারিস্টার সালাহ উদ্দিন সুমন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, বাংলা‌দেশ  ভার‌তের সমান না হ‌লেও কাছাকা‌ছি সু‌যোগ সু‌বিধার আদায়ে নুন‌্যতম কোনও কুট‌নৈ‌তিক তৎপরতা দৃশ‌্যমান হয় নি। বাংলা‌দেশ সরকার এ খাতে বিভিন্ন ভা‌বে কাজ কর‌তে পারত।

সীমিত সুযোগ

স্টারমার যদিও দক্ষ কর্মী রুটের একটি বিস্তৃত সম্প্রসারণকে প্রতিহত করছেন, তবে বাণিজ্য চুক্তিতে ভারতের জন্য লক্ষ্যযুক্ত অর্থনৈতিক ছাড় রয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ভারতীয় অস্থায়ী কর্মীরা এবং তাদের নিয়োগকর্তারা জাতীয় বীমা অবদান থেকে তিন বছরের ছাড় পাবেন। এই ব্যবস্থাটি, যা নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য তৈরি একটি লক্ষ্যযুক্ত ‘খোলা দরজা’, যুক্তরাজ্যের অভিবাসন নীতির জটিল, খণ্ডিত প্রকৃতিকে তুলে ধরে, যা বৈশ্বিক প্রতিভার কৌশলগত প্রয়োজন এবং নিট অভিবাসন সংখ্যা কমানোর রাজনৈতিক চাপের মধ্যে আটকা পড়েছে।

শেষ পর্যন্ত, নিট অভিবাসন সংখ্যাকে একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে স্টারমারের অগ্রাধিকার অভিবাসীদের গুণমান এবং প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করে। অত্যন্ত দক্ষ ভারতীয় কর্মীরা কর এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি অবদান রাখেন। রাজনৈতিক বক্তৃতায় দক্ষ পেশাদারদের অদক্ষ অর্থনৈতিক অভিবাসীদের মতোই বিবেচনা করে, সরকারের নীতি জাতীয় উপযোগিতার মৌলিক পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়, যা নতুন বাণিজ্য চুক্তিকে তিনি যে ‘বৃদ্ধির জন্য উৎক্ষেপণ মঞ্চ’ বলে প্রশংসা করেছিলেন, তাকেই ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।

/এসকে/
বিষয়:
ভারতযুক্তরাজ্যনরেন্দ্র মোদিবিশ্ব সংবাদকিয়ার স্টারমার
সম্পর্কিত
ট্রাম্পের ‘অভ্যুত্থান দমন’ আইন জারির হুমকিতে বাড়ছে উদ্বেগ
কারাকাসে মার্কিন দূতাবাসে ‘সাজানো হামলার পরিকল্পনা’ ভণ্ডুলের দাবি মাদুরোর
ব্রিটিশ মুস‌লিম যুবকের বিরুদ্ধে মসজিদে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ
সর্বশেষ খবর
নাশকতার পরিকল্পনা, রাজধানীতে ছাত্রলীগের ১১ নেতাকর্মী গ্রেফতার
নাশকতার পরিকল্পনা, রাজধানীতে ছাত্রলীগের ১১ নেতাকর্মী গ্রেফতার
মা ইলিশ রক্ষায় পদ্মায় অভিযান, দুই জেলের অর্থদণ্ড
মা ইলিশ রক্ষায় পদ্মায় অভিযান, দুই জেলের অর্থদণ্ড
পাঁচ বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৩৩ হাজার, বেশি স্কুল-অফিসের সময়
পাঁচ বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৩৩ হাজার, বেশি স্কুল-অফিসের সময়
রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য ২০ হাজার মেট্রিক টন চাল পাঠিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া
রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য ২০ হাজার মেট্রিক টন চাল পাঠিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া
সর্বাধিক পঠিত
কারাগারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী ইমরান
কারাগারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী ইমরান
বন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধনবন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
চাকরি বাঁচলো সহকারী কর কমিশনার আমিনুলের
চাকরি বাঁচলো সহকারী কর কমিশনার আমিনুলের
ফরিদপুরে পেঁয়াজের মণে বেড়েছে ৪০০ টাকা
ফরিদপুরে পেঁয়াজের মণে বেড়েছে ৪০০ টাকা
‘যতদিন দরকার শেখ হাসিনাকে রাখবে ভারত’
‘যতদিন দরকার শেখ হাসিনাকে রাখবে ভারত’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media