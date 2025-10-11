X
শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫
শাটডাউনের অজুহাতে আবারও ব্যাপক ছাঁটাই শুরু করেছে ট্রাম্প প্রশাসন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:১৫আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:১৫
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফাইল ছবি: রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রে চলমান শাটডাউনের জন্য ডেমোক্র্যাটদের বিষোদগার করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই অচলাবস্থার মধ্যেই অর্থসংকটের অজুহাতে আবারও কথামতো কর্মী ছাঁটাই শুরু করেছে তার প্রশাসন।

হোয়াইট হাউজের বাজেট পরিচালক রাসেল ভট সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, ছাঁটাই শুরু হয়েছে। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, ডেমোক্র্যাটদের কারণে এসব ছাঁটাই করতে বাধ্য হচ্ছে তার প্রশাসন।

সরকারি মুখপাত্রদের বরাতে জানা গেছে, অর্থ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বিভাগ (আইআরএস), শিক্ষা, বাণিজ্য এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সাইবার নিরাপত্তা শাখায় ছাঁটাই শুরু হয়েছে। তবে মোট কতজন চাকরি হারাচ্ছেন তা এখনও স্পষ্ট নয়।

বিচার বিভাগের তথ্যমতে, সাতটি সরকারি সংস্থার অন্তত চার হাজার ২০০ কর্মীকে ছাঁটাই নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক হাজার ৪০০ এবং স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগের এক হাজার ১০০ কর্মী রয়েছেন।

নির্ধারিত সময়ে পার্লামেন্টে বাজেট অনুমোদনে ব্যর্থতার কারণে প্রশাসনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই শাটডাউনের কারণেই আরও অনেককে চাকরি হারাতে হতে পারে বলে সতর্ক করেছিল হোয়াইট হাউজ।

যদিও কংগ্রেসের দুই কক্ষেই রিপাবলিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, তবু সরকার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন বিল পাসে সিনেটে ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন দরকার।

ডেমোক্র্যাটরা ‘অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট’-এর আওতায় স্বাস্থ্যবিমা ভর্তুকি বাড়ানোর দাবি জানাচ্ছেন। তাদের যুক্তি, এ ভর্তুকি বন্ধ হলে প্রায় দুই কোটি ৪০ লাখ মার্কিনির স্বাস্থ্য খরচ বেড়ে যাবে।

স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগ জানিয়েছে, সংস্থার প্রায় ৪১ শতাংশ কর্মী ছাঁটাইয়ের আওতায় পড়েছেন। ট্রেজারি বিভাগেও ছাঁটাই চলছে, যেখানে আইআরএসে এক হাজার ৩০০ পদ বিলুপ্তির আশঙ্কা রয়েছে।

এ ছাড়া শিক্ষা, বাণিজ্য, আবাসন, পরিবেশ, জ্বালানি ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরেও কর্মী ছাঁটাই শুরু হয়েছে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে পরিবহন ও ফেডারেল এভিয়েশন প্রশাসন আপাতত এর বাইরে রয়েছে।

চলতি বছরের শুরুতে ট্রাম্পের উদ্যোগে শুরু হওয়া প্রশাসনিক পুনর্গঠন অভিযানের অংশ হিসেবে প্রায় তিন লাখ সরকারি কর্মী চাকরি হারানোর তালিকায় ছিলেন।

এদিকে, নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া ও ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের জন্য ২৮ বিলিয়ন ডলার অবকাঠামো তহবিল স্থগিত করেছেন ট্রাম্প। এই তিন রাজ্যে ডেমোক্র্যাটদের সমর্থক বেশি।

সিনেটে ডেমোক্র্যাট নেতা চাক শুমার বলেন, রিপাবলিকানরা যদি দায়িত্ব না নেয়, তাহলে চাকরি খোয়ানো, সেবা বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারের দায় তাদের।

ফেডারেল কর্মীদের প্রতিনিধিত্বকারী শ্রমিক ইউনিয়নগুলো আদালতে ছাঁটাই স্থগিতের আবেদন করেছে, যা ট্রাম্প প্রশাসন অবৈধ বলে দাবি করেছে। এ বিষয়ে শুনানি হবে ১৫ অক্টোবর।

কিছু রিপাবলিকানও এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। সিনেটের বরাদ্দ কমিটির প্রধান সুসান কলিন্স বলেন, ফেডারেল কর্মীরা বেতন পাওয়ার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, জনগণের জন্য তাদের কাজ অপরিহার্য।

তথ্যসূত্র: রয়টার্স

দু-একজন উপদেষ্টা গোপনে একটি দলকে ক্ষমতায় নেওয়ার চেষ্টা করছেন: গোলাম পরওয়ার
'ভোটের খবর সংগ্রহে ইসির নীতিমালা স্বাধীন সাংবাদিকতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক'
রাজশাহী মেডিক্যালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু
মার্কিন নাগরিক এনায়েত করিমের সহযোগী সাংবাদিক আজহার আলী রিমান্ডে
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
স্বর্ণের রেকর্ড দাম, পাল্টাচ্ছে বিনিয়োগের সমীকরণ?
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ
