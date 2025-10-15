মাদাগাস্কারে জেন-জি বিক্ষোভ, ক্ষমতা দখলের ঘোষণা সেনাবাহিনীর

মাদাগাস্কারে শাসন ক্ষমতা দখলের ঘোষণা দিয়েছে দেশটির সেনাবাহিনী। তারা আশ্বাস দিয়েছে, আগামী দুবছরের মধ্যে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে তার আগ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের মতো একাধিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) ভারতের মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্রের প্রেসিডেনশিয়াল প্রাসাদের বাইরে দাঁড়িয়ে এসব ঘোষণা দেন ক্যাপসাটের নেতা কর্নেল মাইকেল র্যান্ড্রিয়ানিরিনা। এটি মাদাগাস্কার সেনাবাহিনীর একটি অভিজাত ইউনিট, যারা ২০০৯ সালে আন্দ্রি রাজোয়েলিনার ক্ষমতা সুসংহত করতে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিল। তবে চলমান আন্দোলনে তারা সরকারি আদেশ অমান্য করার সিদ্ধান্ত নিলে সরে যেতে বাধ্য হন প্রেসিডেন্ট রাজোয়েলিনা।
র্যান্ড্রিয়ানিরিনা বলেন, রাস্তা থেকে তরুণদের নেতৃত্বে এই আন্দোলনের শুরু। তাদের দাবির প্রতি আমাদের সম্মান জানাতে হবে।
রাজধানী আন্তানানারিভোতে প্রেসিডেন্ট রাজোয়েলিনার পতন উদ্যাপন করতে হাজারো বিক্ষোভকারী ও সেনাসদস্যকে পতাকা নাড়িয়ে উল্লাস করতে দেখা যায়।
ইতোমধ্যে দেশটির নতুন নেতা হিসেবে কর্নেল র্যান্ড্রিয়ানিরিনাকে স্বীকৃতি দিয়েছে সাংবিধানিক আদালত। যদিও প্রেসিডেন্টের কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়, পুরো বিষয়টাই একটা অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা। রাজোয়েলিনা এখনও প্রেসিডেন্ট হিসেবে বহাল আছেন বলেও দাবি করা হয় ওই বিবৃতিতে।
দুই সপ্তাহ আগে পানি ও বিদ্যুতের তীব্র সংকটের প্রতিবাদে শুরু হয় তরুণদের নেতৃত্বাধীন এই আন্দোলন। বেকারত্ব, দুর্নীতি ও মূল্যস্ফীতিতে সরকারের ব্যর্থতা নিয়ে মানুষের মধ্যে উন্মত্ততা সৃষ্টি হলে হলে পরবর্তীতে বিক্ষোভের মোড় ঘুরে যায়। ব্যাপক অসন্তোষ থেকে ছড়িয়ে পড়ে সহিংসতা।
জাতিসংঘের হিসাবে, বিক্ষোভে অন্তত ২২ জন নিহত ও শতাধিক আহত হয়েছেন, যদিও সরকার এই সংখ্যাকে ভুয়া তথ্য বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।
রাজোয়েলিনার বর্তমান অবস্থান অজানা। কিছু অসমর্থিত সূত্রে বলা হয়েছে, ফরাসি সামরিক বিমানে করে তাকে দেশ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তার দাবি, সামরিক কর্মকর্তা ও রাজনীতিকদের হত্যা প্রচেষ্টার পর তিনি নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন।
ক্যাপসাট অবশ্য এ ধরনের কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে সব পক্ষকে সংবিধানসম্মত ও শান্তিপূর্ণ সমাধান অনুসরণের আহ্বান জানায়।
উল্লেখ্য, বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ হচ্ছে মাদাগাস্কার। বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে, প্রায় ৩ কোটি জনসংখ্যার দেশটিতে ৭৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। মাদাগাস্কার বিগত কয়েক বছর ধরেই রাজনৈতিক অস্থিরতার মুখে রয়েছে।
