মার্কিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গোপন নথি চুরি ও চীনের সঙ্গে আঁতাতের অভিযোগ

মার্কিন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নথি চুরির জন্য দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা অভিযুক্ত হয়েছেন। এছাড়া, তার বিরুদ্ধে ২০২৩ সালে চীনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাতের অভিযোগও উঠেছে।
মার্কিন বিচার বিভাগ জানিয়েছে, অভিযুক্ত অ্যাশলি টেলিস ছিলেন মন্ত্রণালয়ের একজন অবৈতনিক জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন চুক্তিভিত্তিক কর্মী। তিনি ওই দফতরে ভারত ও দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করতেন।
উল্লেখ্য, মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নাম এখন সমর বা যুদ্ধ মন্ত্রণালয়।
আদালতের নথি অনুযায়ী, ২০০১ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগ দেন টেলিস। তার বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য অবৈধভাবে সংরক্ষণের অভিযোগ আনা হয়েছে।
ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের ভিয়েনা শহরে অভিযুক্তের বাড়ি তল্লাশি করে এক হাজারেরও বেশি গোপন নথি উদ্ধার করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। সব নথিতে ‘টপ সিক্রেট’ বা ‘সিক্রেট’ সিল দেওয়া ছিল।
ফেডারেল প্রসিকিউটররা জানিয়েছেন, টেলিসের ‘টপ সিক্রেট’ পর্যায়ের নিরাপত্তা ছাড়পত্র ছিল। পাশাপাশি তিনি কার্নেগি এনডাওমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস নামের থিঙ্কট্যাঙ্কের (চিন্তক সংস্থা) সিনিয়র ফেলো হিসেবেও কর্মরত ছিলেন।
অভিযোগে বলা হয়, গত ১২ সেপ্টেম্বরে একাধিক নথি ও ২৫ তারিখে বিমানবাহিনীর যুদ্ধবিমান সক্ষমতা সংক্রান্ত নথি অনুমোদন ছাড়া প্রিন্ট করেছেন টেলিস।
ফেডারেল প্রসিকিউটরদের দাবি, তিনি গত কয়েক বছর ধরে চীনা সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেছেন।
২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ভার্জিনিয়ার এক রেস্তোরাঁয় খাম নিয়ে চীনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এরপর ২০২৩ সালের ১১ এপ্রিল এক বৈঠকে তাকে চীনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে ইরান-চীন সম্পর্ক এবং উদীয়মান প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে শোনা যায়।
এছাড়া গত বছরের ২ সেপ্টেম্বর এক নৈশভোজ বৈঠকে তিনি চীনা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে উপহারসামগ্রী ভর্তি ব্যাগও গ্রহণ করেন বলে আদালতের নথিতে উল্লেখ রয়েছে।
