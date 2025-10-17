X
ব্রিটেনে বাড়ছে পাকিস্তানিদের আশ্রয় প্রদানের হার, উল্টো চিত্র বাংলাদেশিদের আবেদনে

মুন‌জের আহমদ চৌধুরী,লন্ডন
১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২৪আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২৪
যুক্তরাজ্যে আশ্রয়ের জন্য ২০২৪ সালে পাকিস্তানি নাগরিকরা সর্বোচ্চসংখ্যক সাড়ে দশ হাজারের বেশি আশ্রয় আবেদন করেছেন। এর বিপরীতে তাদের প্রাথমিক অনুমোদনের হার ছিল ৫১ শতাংশ। অন্যদিকে, বাংলাদেশি নাগরিকদের ক্ষেত্রে এর হার তলানির দিকে, মাত্র ১৮ শতাংশ। সামগ্রিক দীর্ঘমেয়াদি অভিবাসনের ক্ষেত্রেও, পাকিস্তানিরা ছিল ভারতীয় এবং নাইজেরীয়দের পরে তৃতীয় বৃহত্তম ইইউভুক্ত নয় এমন দে‌শের নাগ‌রিক।

সবচেয়ে তাৎক্ষণিক প্রভাব এসেছে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে। শরণার্থী পরিবার পুনঃএকত্রীকরণ বা ফ‌্যা‌মি‌লি রি-ইউ‌নিয়ন রুটে নতুন আবেদন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ব্রিটিশ সরকার।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইগ্রেশন অবজারভেটরির নতুন বিশ্লেষণে এই সিদ্ধান্তের পরিণতি তুলে ধরে বলা হয়েছে, ২০১০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ফ‌্যা‌মি‌লি রি-ইউ‌নিয়ন ভিসা প্রাপ্ত‌দের মধ্যে ৯২ শতাংশ ছিল নারী ও কন্যা শিশু। এই রুটটি মূলত নারীরা তাদের ইতোমধ্যে শরণার্থী মর্যাদা প্রাপ্ত স্বামী বা পিতার সঙ্গে যোগ দিতে ব্যবহার করেন। এটি সীমিত করার ফলে সাময়িকভাবে মূল আশ্রয় রুটের মাধ্যমে প্রবেশকারী পুরুষদের পক্ষে লিঙ্গ ভারসাম্য প‌রিব‌র্তিত হবে বলে প‌রিসংখ‌্যান বল‌ছে।

গবেষক ড. নুনি জর্গেনসেন সতর্ক করেছেন যে এর ফলে আরও বেশি নারী অনুমোদিত নয় এমন অবৈধ পথে ব্রিটেনে আসার চেষ্টা করতে পারেন।

নীতিতে পরিবর্তনের এই সিদ্ধান্ত সামগ্রিক ভিসা অনুমোদনে ইতোমধ্যে পরিলক্ষিত একটি বিস্তৃত স্থানান্তরের পরে এসেছে। ২০১৬ সালের পর প্রথমবারের মতো, ২০২৪ সালে একাধিক ভিসা বিভাগে অনুমোদনগুলি সামান্যভাবে পুরুষদের দিকে ঝুঁকেছিল, যেখানে ৫১ শতাংশ পুরুষ এবং ৪৯ শতাংশ নারীকে দেওয়া হয়েছিল। এটি মূলত পুরুষ আন্তর্জাতিক ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।

তবে, ২০২৪ সালে বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক ছাত্র নির্ভরশীল ভিসায় কাউকে নিয়ে আসার ওপর পরবর্তী নিষেধাজ্ঞাটি নারীদের উপর অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। এর ফলে প্রধান আবেদনকারী হিসাবে তাদের অংশ ৪৬ শতাংশে নেমে আসে।

এই নীতিগত উত্থান এমন এক সময়ে এসেছে যখন আশ্রয় দাবির সংখ্যা রেকর্ড পর্যায়ে উচ্চ অবস্থানে রয়েছে। ২০২৪ সালে আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল এক লাখ আট হাজার ১৩৮ জন। ব্রিটেনে বর্তমানে সর্বোচ্চসংখ্যক আশ্রয়প্রার্থী আসছেন পাকিস্তান থেকে, এরপরেই আছে আফগানিস্তান এবং ইরান।

জুনের সর্বশেষ তথ্য অনুসারে ইউনিভার্সাল ক্রেডিট দাবিদারদের মধ্যে যাদের শরণার্থী মর্যাদা রয়েছে তারা মোট দাবিদারের দেড় শতাংশ। যারা সুবিধা পান তাদের বৃহত্তর ডেটা দেখাচ্ছে যে বেশিরভাগই, ৭৬ দশমিক ৪ শতাংশ শ্বেতাঙ্গ জাতিগোষ্ঠীর।

তবে, পাকিস্তান (২১ শতাংশ) এবং বাংলাদেশ (২৭ শতাংশ) থেকে আসা অপেক্ষাকৃত নতুন অভিবাসীদের একটি সুবিধাবঞ্চিত পরিবারে বসবাস করার তুলনামূলকভাবে উচ্চঝুঁকি রয়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে আইনিভাবে সরকারি তহবিলের (যেমন শরণার্থী মর্যাদা বা স্থায়ী আবাসন) অধিকার পাওয়ার পর তাদের জন্য জনকল্যাণ সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে।

