ট্রাম্পের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী

এক বিজ্ঞাপনের কারণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে রীতিমতো খেপিয়ে দিয়েছিল কানাডা। অবশেষে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর পদধারীর কাছে ক্ষমা চেয়ে বোধহয় পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হলো। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি শনিবার (১ নভেম্বর) জানান, মার্কিনিদের উদ্দেশ্য করে প্রচারিত রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনের জন্য ট্রাম্পের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।
দেশটির অন্টারিও অঙ্গরাজ্যের প্রধান ডাগ ফোর্ডের তত্ত্বাবধানে ওই বিজ্ঞাপনটি প্রচারিত হয়। সেখানে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের একটি ক্লিপ ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে বলতে শোনা যায় ‘শুল্ক প্রতিটি মার্কিনিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এতে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হয় এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসে।’
বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর ১৯৮৭ সালে দেওয়া এক বেতার ভাষণে তিনি ওই মন্তব্য করেছিলেন।
এরপরই ট্রাম্প কানাডার পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক বৃদ্ধির ঘোষণা দেন, এবং এর কিছুদিন পর দ্বিপাক্ষিক সব আলোচনা স্থগিত করা হয়।