শনিবার, ০১ নভেম্বর ২০২৫
১৬ কার্তিক ১৪৩২
ট্রাম্পের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০১ নভেম্বর ২০২৫, ১২:৫২আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ১২:৫২
মার্ক কার্নি। ফাইল ছবি: রয়টার্স

এক বিজ্ঞাপনের কারণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে রীতিমতো খেপিয়ে দিয়েছিল কানাডা। অবশেষে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর পদধারীর কাছে ক্ষমা চেয়ে বোধহয় পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হলো। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি শনিবার (১ নভেম্বর) জানান, মার্কিনিদের উদ্দেশ্য করে প্রচারিত রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনের জন্য ট্রাম্পের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।

দেশটির অন্টারিও অঙ্গরাজ্যের প্রধান ডাগ ফোর্ডের তত্ত্বাবধানে ওই বিজ্ঞাপনটি প্রচারিত হয়। সেখানে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের একটি ক্লিপ ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে বলতে শোনা যায় ‘শুল্ক প্রতিটি মার্কিনিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এতে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হয় এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসে।’

বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর ১৯৮৭ সালে দেওয়া এক বেতার ভাষণে তিনি ওই মন্তব্য করেছিলেন।

এরপরই ট্রাম্প কানাডার পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক বৃদ্ধির ঘোষণা দেন, এবং এর কিছুদিন পর দ্বিপাক্ষিক সব আলোচনা স্থগিত করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রকানাডাডোনাল্ড ট্রাম্পবিশ্ব সংবাদ
অ্যাপলের রেকর্ড আইফোন বিক্রি, বিশ্লেষকদের প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গেলো
ভারতের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে বিতর্ক ও বিভ্রান্তি!
বসতঘর থেকে দশটি পদ্ম গোখরা সাপের বাচ্চা উদ্ধার
তুরস্কের স্কি রিসোর্টে অগ্নিকাণ্ডের মামলায় ১১ জনের যাবজ্জীবন
ওমরাহ ভিসার মেয়াদ কমালো সৌদি আরব
‘চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে না দেওয়া বিগত সরকারের কথা মনে করিয়ে দেয়’
নিজ বাসার ছাদে আ.লীগ নেতার লাশ, গায়ে ছুরিকাঘাতের একাধিক চিহ্ন
উত্তরায় গাড়িচাপায় পথচারী নিহত, চালককে গণপিটুনি
ইসলামী ব্যাংকের হাজারো চাকরিচ্যুত কর্মকর্তার মানববন্ধন
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
