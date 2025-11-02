পারমাণবিক স্থাপনা আবারও গড়ে তুলবে ইরান

ইরান তাদের পারমাণবিক স্থাপনা আরও শক্তিশালী করে পুনরায় গড়ে তুলবে বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। তবে তারা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিতে আগ্রহী নন বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে রবিবার (২ নভেম্বর) পেজেশকিয়ান বলেন, কয়েকটা ভবন আর কারখানা ধ্বংস হয়ে যাওয়া আমাদের জন্য সমস্যা নয়। আমরা সব আবারও গড়ে তুলব এবং তা হবে আরও শক্তিশালী।
ইরানের পারমাণবিক শক্তি সংস্থা পরিদর্শনের সময় ওই মন্তব্য করেন প্রেসিডেন্ট। সেখানে দেশের পারমাণবিক খাতের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গেও বৈঠক করেন।
গত জুনে ইরানের একাধিক পারমাণবিক ও সামরিক স্থাপনায় হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঁশিয়ার দিয়ে বলেছিলেন, জুনের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা পুনর্গঠনের চেষ্টা করলে নতুন করে হামলার নির্দেশ দেবেন তিনি। হোয়াইট হাউজের দাবি, সেখানে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কর্মসূচি পরিচালনা করছিল তেহরান।
তবে, পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কথা বরাবরই অস্বীকার করে এসেছে ইরান। তেহরানের শাসকগোষ্ঠীর দাবি, তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি কেবল বেসামরিক কাজে ব্যবহারের জন্য পরিচালিত হচ্ছে।
এই বিষয়ে রবিবার প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান বলেন, মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য পারমাণবিক কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে। রোগবালাই নিরাময় এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য আমরা এগুলো চালিয়ে যাচ্ছি।