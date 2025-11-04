সুদানের কিছু অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা জাতিসংঘের

সুদানের দুটি শহরে এখন সন্দেহাতীতভাবে দুর্ভিক্ষ চলছে। জাতিসংঘ সমর্থিত বৈশ্বিক ক্ষুধা পর্যবেক্ষক সংস্থা সোমবার (৩ নভেম্বর) জানিয়েছে, দারফুর অঞ্চলের আল-ফাশের এবং দক্ষিণের কাদুগলি শহরে দুর্ভিক্ষের সব আলামত পাওয়া গেছে। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্লাসিফিকেশন (আইপিসি) প্রথমবারের মতো এই দুই শহরে 'দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি' ঘোষণা করেছে। এর আগে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে আল-ফাশেরের আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে দুর্ভিক্ষের আলামত পেয়েছিল তারা।
প্রায় ১৮ মাস অবরোধ শেষে দখলে নেয় আধাসামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস বা আরএসএফ। এর কিছুদিন পরই পরিস্থিতির আরও অবনতি দেখা দিয়েছে।
প্রায় আড়াই বছর আরএসএফ ও দেশটির সেনাবাহিনীর মধ্যে চলমান যুদ্ধ গোটা দেশজুড়ে মারাত্মক খাদ্যসংকট, অপুষ্টি এবং জাতিগত সহিংসতার জন্ম দিয়েছে। আল-ফাশের শহর প্রায় দেড় বছর অবরুদ্ধ থাকার পর গত মাসে এর শেষ সেনাঘাঁটির পতন ঘটে। অবরোধ চলাকালে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে স্থানীয়রা পশুখাদ্য ও কখনও পশুর চামড়া পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়। বাসিন্দারা জানান, যেখানে মানুষ কমিউনিটি কিচেনে একত্রিত হয়ে খাবার নিত, সেসব স্থানে ড্রোন হামলা চালানো হয়েছিল।
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত সোমবার জানিয়েছে, আল-ফাশের পতনের পর সংঘটিত গণহত্যা ও ধর্ষণের অভিযোগে তারা প্রমাণ সংগ্রহ করছে। রেডক্রস প্রধান সতর্ক করেছেন, দারফুরে আবারও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে।
সর্বশেষ আইপিসি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত করা বিশ্লেষণে তাওইলা, মেলিত এবং তাওইশা—যেখানে আল-ফাশিরের শরণার্থীরা আশ্রয় নিয়েছে—এসব এলাকা দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে রয়েছে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সুদানে তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা মানুষের সংখ্যা ছয় শতাংশ কমে দুই কোটি ১২ লাখে দাঁড়িয়েছে, যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৫ শতাংশ। দেশটির কেন্দ্রীয় অঞ্চলে কিছুটা স্থিতিশীলতা ফিরলেও দারফুর ও কোরদোফানে সংঘর্ষের কারণে জীবিকা নির্বাহে ব্যাঘাত, মূল্যবৃদ্ধি ও বাস্তুচ্যুতির ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।
আইপিসি জানিয়েছে, নিকটবর্তী আল-দালাঞ্জ শহরেও দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। তবে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে নিশ্চিত করে এখনও কিছু জানাতে পারেনি তারা।