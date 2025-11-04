X
মঙ্গলবার, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সুদানের কিছু অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা জাতিসংঘের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৪আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৪
সুদানের কিছু অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা জাতিসংঘের

সুদানের দুটি শহরে এখন সন্দেহাতীতভাবে দুর্ভিক্ষ চলছে। জাতিসংঘ সমর্থিত বৈশ্বিক ক্ষুধা পর্যবেক্ষক সংস্থা সোমবার (৩ নভেম্বর) জানিয়েছে, দারফুর অঞ্চলের আল-ফাশের এবং দক্ষিণের কাদুগলি শহরে দুর্ভিক্ষের সব আলামত পাওয়া গেছে। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্লাসিফিকেশন (আইপিসি) প্রথমবারের মতো এই দুই শহরে 'দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি' ঘোষণা করেছে। এর আগে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে আল-ফাশেরের আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে দুর্ভিক্ষের আলামত পেয়েছিল তারা।

প্রায় ১৮ মাস অবরোধ শেষে দখলে নেয় আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস বা আরএসএফ। এর কিছুদিন পরই পরিস্থিতির আরও অবনতি দেখা দিয়েছে।

প্রায় আড়াই বছর আরএসএফ ও দেশটির সেনাবাহিনীর মধ্যে চলমান যুদ্ধ গোটা দেশজুড়ে মারাত্মক খাদ্যসংকট, অপুষ্টি এবং জাতিগত সহিংসতার জন্ম দিয়েছে। আল-ফাশের শহর প্রায় দেড় বছর অবরুদ্ধ থাকার পর গত মাসে এর শেষ সেনাঘাঁটির পতন ঘটে। অবরোধ চলাকালে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে স্থানীয়রা পশুখাদ্য ও কখনও পশুর চামড়া পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়। বাসিন্দারা জানান, যেখানে মানুষ কমিউনিটি কিচেনে একত্রিত হয়ে খাবার নিত, সেসব স্থানে ড্রোন হামলা চালানো হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত সোমবার জানিয়েছে, আল-ফাশের পতনের পর সংঘটিত গণহত্যা ও ধর্ষণের অভিযোগে তারা প্রমাণ সংগ্রহ করছে। রেডক্রস প্রধান সতর্ক করেছেন, দারফুরে আবারও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে।

সর্বশেষ আইপিসি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত করা বিশ্লেষণে তাওইলা, মেলিত এবং তাওইশা—যেখানে আল-ফাশিরের শরণার্থীরা আশ্রয় নিয়েছে—এসব এলাকা দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে রয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সুদানে তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা মানুষের সংখ্যা ছয় শতাংশ কমে দুই কোটি ১২ লাখে দাঁড়িয়েছে, যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৫ শতাংশ। দেশটির কেন্দ্রীয় অঞ্চলে কিছুটা স্থিতিশীলতা ফিরলেও দারফুর ও কোরদোফানে সংঘর্ষের কারণে জীবিকা নির্বাহে ব্যাঘাত, মূল্যবৃদ্ধি ও বাস্তুচ্যুতির ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।

আইপিসি জানিয়েছে, নিকটবর্তী আল-দালাঞ্জ শহরেও দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। তবে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে নিশ্চিত করে এখনও কিছু জানাতে পারেনি তারা।

/এসকে/
বিষয়:
সুদানবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
ওপেন এআই-অ্যামাজনের ৩৮ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি
মামদানি কি পারবেন ইতিহাস তৈরি করতে?
ইসরায়েলকে সমর্থন অব্যাহত রাখলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা সম্ভব নয় : ইরান
সর্বশেষ খবর
এনসিপিসহ ৩ দলের বিরুদ্ধে দাবি-আপত্তি আহ্বান ইসির
এনসিপিসহ ৩ দলের বিরুদ্ধে দাবি-আপত্তি আহ্বান ইসির
ওপেন এআই-অ্যামাজনের ৩৮ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি
ওপেন এআই-অ্যামাজনের ৩৮ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি
‘আন্দোলন দমনের জন্য ১ লাখ টাকা পুরস্কার দেন হাবিবুর রহমান’
আদালতে এসআই কিবরিয়ার জবানবন্দি‘আন্দোলন দমনের জন্য ১ লাখ টাকা পুরস্কার দেন হাবিবুর রহমান’
ইসলামি বক্তা আমির হামজার আসনে লড়বেন বিএনপির যে প্রার্থী
ইসলামি বক্তা আমির হামজার আসনে লড়বেন বিএনপির যে প্রার্থী
সর্বাধিক পঠিত
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
এক জেলার কোনও আসনেই প্রার্থী দেয়নি বিএনপি
এক আসনে ঝুলে আছে বিএনপির ৪ নেতার ভাগ্য, অন্য দলগুলো নির্ভার
এক আসনে ঝুলে আছে বিএনপির ৪ নেতার ভাগ্য, অন্য দলগুলো নির্ভার
চট্টগ্রামে বিএনপির চার নেতা বহিষ্কার
চট্টগ্রামে বিএনপির চার নেতা বহিষ্কার
দলীয় মনোনয়ন পাননি বিএনপি নেতা, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ
দলীয় মনোনয়ন পাননি বিএনপি নেতা, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ
ফজলুর রহমানকে মনোনয়ন দেওয়ায় আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ
ফজলুর রহমানকে মনোনয়ন দেওয়ায় আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media