শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
১ ভাদ্র ১৪৩২
সোমবার ওয়াশিংটনে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করবেন জেলেনস্কি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৯আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৯
ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভলোদিমির জেলেনস্কি। ফাইল ছবি: রয়টার্স

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি সোমবার ওয়াশিংটনে যাবেন। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধে সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনা করবেন তিনি। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের সাম্প্রতিক বৈঠক থেকে তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতির কোনও রূপরেখা না আসার পর এ বৈঠকের ঘোষণা দিলেন জেলেনস্কি। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

শনিবার দেড় ঘণ্টার টেলিফোন আলাপে ট্রাম্প তাকে আমন্ত্রণ জানান বলে জানান জেলেনস্কি। আলাপের এক ঘণ্টা পর ইউরোপীয় ও ন্যাটো কর্মকর্তারাও আলোচনায় যোগ দেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে জেলেনস্কি লিখেছেন, আমরা যুদ্ধ ও হত্যাযজ্ঞ থামানোর সব বিস্তারিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। এই আমন্ত্রণের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

জেলেনস্কি বহুবার বলেছেন, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের নেতাদের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক যুদ্ধ বন্ধের জন্য অত্যন্ত জরুরি। গত সপ্তাহে ট্রাম্পও এমন বৈঠকের ধারণা দেন। অবশ্য আলাস্কায় তার পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় তেমন কোনও সাফল্য আসেনি। তিনি জানান, যুদ্ধ শেষ করতে সরাসরি শান্তিচুক্তির পথে এগোনোই শ্রেয়, তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতি নয়। তবে কিয়েভ ও ইউরোপীয় মিত্ররা বরাবরই যুদ্ধবিরতির শর্তে আলোচনার পক্ষে।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন বৈঠকের পর জানান, যুদ্ধের মূল কারণ দূর করা এবং মস্কোর যৌক্তিক উদ্বেগ মেটানোই সমাধানের পথ। অন্যদিকে ইউক্রেনের পার্লামেন্টের বৈদেশিক বিষয়ক কমিটির প্রধান ওলেক্সান্দর মেরেজকো বলেন, যেমনটা আমরা অনুমান করেছিলাম, কোনও ফল আসেনি। সবাই আগের অবস্থানে রয়ে গেছে। পুতিন তার চূড়ান্ত শর্ত থেকে সরেননি। আর ট্রাম্প নিজেকে বড় চুক্তিকারক হিসেবে দেখাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন।

তবে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, পুতিন পশ্চিমাদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বিচ্ছিন্নতা থেকে কার্যত বেরিয়ে আসছেন। যদিও জেলেনস্কির মতে, ইউক্রেন অন্তত সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি এড়াতে পেরেছে। চুক্তি হলে ছাড় দিয়ে সমঝোতায় ঠেলে দেওয়া হতে পারত কিয়েভকে।

গত কয়েক মাস ধরে ইউক্রেনীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনার পর ট্রাম্প মস্কোর প্রতি প্রকাশ্যে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন। পুতিন চুক্তি করতে ব্যর্থ হলে রাশিয়ার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিয়েছিলেন তিনি। তবে সেই সময়সীমা ঘনিয়ে আসতেই তিনি আলাস্কায় পুতিনকে সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানান। সেখানেও কোনও সমঝোতা হয়নি। পরে ট্রাম্প বলেছেন, এখনই নিষেধাজ্ঞা নিয়ে ভাবনার প্রয়োজন নেই।

এদিকে, জেলেনস্কি যেকোনও চুক্তির অংশ হিসেবে কিয়েভের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চয়তার গুরুত্ব বারবার তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, আমরা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চয়তায় অংশগ্রহণের ইতিবাচক সংকেত পেয়েছি।

 

