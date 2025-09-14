টেক্সাসে শরিয়াহ আইন নিষিদ্ধ করলেন গভর্নর অ্যাবট

মার্কিন অঙ্গরাজ্য টেক্সাসে শরিয়াহ আইন কার্যকরের যেকোনও চেষ্টা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির ওপর ‘শরিয়াহ মানতে বাধ্য করার’ চেষ্টা হলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানাতে স্থানীয়দের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
৯ সেপ্টেম্বর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হিউস্টনের এক ভিডিও ভাইরাল হয়। সেখানে এক মুসলিম আলেমকে মাইকে দোকানদারদের মদ, শুকরের মাংস ও লটারি বিক্রি না করার আহ্বান জানাতে দেখা গেছে।
এ প্রসঙ্গ টেনে গভর্নর অ্যাবট বলেছেন, এ ধরনের হয়রানি টেক্সাসে সহ্য করা হবে না। এক্স-এ দেওয়া পোস্টে তিনি লিখেছেন, শরিয়াহ আইন নিষিদ্ধ করে আমি একটি আইনে সই করেছি। কোনও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি যেন ভয়ে না থাকে।
টেক্সাসে আলাদা কোনও শরিয়াহ নিষেধাজ্ঞা আইন নেই। তবে ২০১৭ সালের আমেরিকান লজ ফর আমেরিকান কোর্টস বিল অনুযায়ী, বিদেশি বা ধর্মীয় আইন মার্কিন আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে আদালতে তা প্রযোজ্য নয়।
এদিকে মার্কিন মুসলিম মানবাধিকার সংগঠনগুলো গভর্নরের বক্তব্যকে বিভ্রান্তিকর বলে সমালোচনা করেছে। কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশন্স (সিএআইআর) জানিয়েছে, শরিয়াহ মূলত ব্যক্তিগত ধর্মীয় চর্চার সঙ্গে সম্পর্কিত, নাগরিক আইন নয়।
এর আগে এ বছর ইস্ট প্লানো ইসলামিক সেন্টারের প্রস্তাবিত ৪০০ একর আবাসিক ও বাণিজ্যিক প্রকল্পের বিরোধিতা করেছিলেন অ্যাবট। প্রকল্পে আবাসন, স্কুল, মসজিদ ও বাণিজ্যিক সুবিধা রাখার কথা ছিল। গভর্নর দাবি করেছিলেন, এটি শরিয়াহ জোনে রূপ নিতে পারে। এরপর তিনি একাধিক রাজ্য সংস্থাকে তদন্তের নির্দেশ দেন।
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত রিপাবলিকান অ্যাবট অভিবাসন, ধর্ম ও সংস্কৃতিসংক্রান্ত ইস্যুতে আগেও কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন।