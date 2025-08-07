পোড়া ঘায়ের চিকিৎসায় ব্যাকটেরিয়া সেলুলোজ ড্রেসিং আবিষ্কার চীনে

গভীর পোড়া রোগীর অস্ত্রোপচারে অতিরিক্ত রক্তপাত ঠেকাতে এক যুগান্তকারী সমাধান নিয়ে এসেছেন চীনা বিজ্ঞানীরা। এটি সাধারণ ড্রেসিং নয়। গবেষকরা এতে মানবদেহের প্রাকৃতিক রক্ত জমাট বাঁধার এনজাইম থ্রম্বিন যুক্ত করে এটিকে বায়োঅ্যাকটিভ করে তুলেছেন।
চাইনিজ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেসের শেনচেন ইনস্টিটিউটস অব অ্যাডভান্সড টেকনোলজি ও রুইচিন হাসপাতালের গবেষকরা একটি ব্যাকটেরিয়া সেলুলোজ (বিসি) ভিত্তিক ড্রেসিং তৈরি করেছেন, যা দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারে এবং ত্বকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
সমস্যা ছিল থ্রম্বিন দ্রুত ধুয়ে যায়। এর সমাধানে, তারা থ্রম্বিনের সঙ্গে সেলুলোজ-বাইন্ডিং ডোমেইন নামে এক ধরনের ‘জৈব আঠা’ জুড়ে দিয়েছেন, যা থ্রম্বিনকে বিসি’র গায়ে আটকে রাখে।
এরপর শুধু বিসি ড্রেসিংটিকে এই বিশেষ দ্রবণে ডুবালেই তৈরি হয় থ্রম্বিন-আনকর্ড ব্যাকটেরিয়া সেলুলোজ।
সম্প্রতি আন্তর্জাতিক জার্নাল অ্যাডভান্সড ম্যাটেরিয়ালসে প্রকাশিত গবেষণা অনুযায়ী, এই টি-বিসি ড্রেসিং ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে রক্তপাত বন্ধ করতে সক্ষম।
গবেষকরা বলছেন, এই নতুন বায়োইঞ্জিনিয়ারড উপাদানটি দ্রুত ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার পর্যায়ে পৌঁছাবে এবং পোড়া রোগীর চিকিৎসায় নতুন যুগের সূচনা করবে।
সূত্র: সিএমজি