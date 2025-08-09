X
রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাতে ৬টি সামরিক বিমান ভূপাতিতের দাবি ভারতের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৯ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৩৩আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২৩:৩৩
ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রধান এপি সিং। ছবি: রয়টার্স

ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রধান এপি সিং দাবি করেছেন, মে মাসে পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাতে ভারত পাঁচটি যুদ্ধবিমান এবং একটি সামরিক বিমান ভূপাতিত করেছে। সংঘাতের প্রায় দুই মাসের ভারতের পক্ষ থেকে এই দাবি করা হলো। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

শনিবার ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর বেঙ্গালুরুতে এক অনুষ্ঠানে এপি সিং বলেন, ভূপাতিত হওয়া অধিকাংশ পাকিস্তানি বিমান রুশ নির্মিত এস-৪০০ সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল সিস্টেম দিয়ে নামানো হয়। ইলেকট্রনিক ট্র্যাকিং ডেটা এই হামলার প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন তিনি।

তিনি বলেন, আমাদের কাছে অন্তত পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের নিশ্চয়তা রয়েছে। এছাড়া একটি বড় সামরিক বিমান ভূপাতিত করা হয়েছে। সেটি সম্ভবত নজরদারি বিমান। এটি ৩০০ কিলোমিটার দূরে ভূপাতিত হয়। এটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সারফেস-টু-এয়ার হামলার রেকর্ড।

ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রধান যুদ্ধবিমানগুলোর ধরন উল্লেখ না করে বলেছেন, হামলায় পাকিস্তানের আরও একটি নজরদারি বিমান ও কয়েকটি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যা পাকিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের দুটি ঘাঁটিতে হ্যাঙ্গারে রাখা ছিল।

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাওয়াজা মোহাম্মদ আসিফ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে ভারতের এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেছেন, ভারত একটি পাকিস্তানি বিমানও ভূপাতিত করতে পারেনি। সত্য প্রমাণের জন্য উভয় দেশ নিজেদের বিমান তালিকা স্বাধীন যাচাইয়ের জন্য প্রকাশ করতে পারে। যদিও আমরা সন্দেহ করছি, তাতে ভারতের আসল চিত্র ফাঁস হয়ে যাবে।

তিনি আরও বলেন, এ ধরনের হাস্যকর গল্প দেশীয় রাজনৈতিক স্বার্থে বানানো হয়। এগুলোতে পারমাণবিক অস্ত্রধারী দুটি দেশের মধ্যেভুল বোঝাবুঝির ঝুঁকি বাড়ায়।

পাকিস্তান এর আগে দাবি করেছে, ওই সংঘাতে তারা ছয়টি ভারতীয় বিমান ভূপাতিত করেছে, যার মধ্যে একটি ফরাসি তৈরি রাফাল যুদ্ধবিমানও রয়েছে। ভারত কিছু ক্ষয়ক্ষতির কথা স্বীকার করলেও ছয়টি বিমান হারানোর কথা অস্বীকার করেছে। ফ্রান্সের বিমানবাহিনীর প্রধান জেরোম বেলাঁজে আগে বলেছেন, তিনি তিনটি ভারতীয় যুদ্ধবিমান, যার মধ্যে একটি রাফালও রয়েছে, ধ্বংস হওয়ার প্রমাণ দেখেছেন। তবে ভারতীয় বিমানবাহিনী এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

মার্কিন কর্মকর্তারা আগে রয়টার্সকে বলেছেন, পাকিস্তানের ভেতরে কোনো মার্কিন তৈরি এফ-১৬ ভূপাতিত হয়েছে বলে তাঁদের জানা নেই। পেন্টাগন এই বিষয়ে শনিবার কোনো মন্তব্য করেনি।

 

/এএ/
বিষয়:
ভারতএশিয়াপাকিস্তানবিশ্ব সংবাদভারত পাকিস্তান সংঘাত
সম্পর্কিত
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
গাজা দখলের ইসরায়েলি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের আহ্বান তুরস্কের
আরজি করে খুন-ধর্ষণের এক বছর: বিচারের দাবিতে উত্তাল কলকাতা
সর্বশেষ খবর
প্রিজনভ্যানে সাংবাদিক হত্যা মামলার আসামির ‘ধূমপান’
প্রিজনভ্যানে সাংবাদিক হত্যা মামলার আসামির ‘ধূমপান’
চোরাকারবারিদের নৌকার ধাক্কায় টহল নৌকা ডুবে বিজিবি সদস্য নিখোঁজ
চোরাকারবারিদের নৌকার ধাক্কায় টহল নৌকা ডুবে বিজিবি সদস্য নিখোঁজ
ব্যাংক খাত কতটা ঘুরে দাঁড়ালো
ব্যাংক খাত কতটা ঘুরে দাঁড়ালো
গাজীপুরে ৮ টুকরো লাশ উদ্ধারের পর পলিথিনে মোড়ানো মাথা উদ্ধার, গ্রেফতার ২
গাজীপুরে ৮ টুকরো লাশ উদ্ধারের পর পলিথিনে মোড়ানো মাথা উদ্ধার, গ্রেফতার ২
সর্বাধিক পঠিত
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিমধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media